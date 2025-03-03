Шокирующий старт года для первой восьмёрки. Долгожданный тур РПЛ проверил фаворитов на прочность

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сегодня, 13:53

Главный итог – «Спартак» догнал лидеров.

Семь лидеров дивизиона потеряли очки

«Ростов» играл с «Динамо», а «Зенит» против ЦСКА . Две ничьи в поединках привели к потерям для четырех команд первой восьмерки. «Краснодар» тоже не выиграл, ведь сыграли 1:1 с «Крыльями Советов». Наконец, «Рубин» уступил аутсайдеру «Ахмату» в гостях после дубля центрального защитника. Ещё рисковал потерять лицо в Махачкале «Локомотив». У голкипера соперника Волка была работа, но местная команда создала моменты у ворот Лантратова. Новичок лиги не обыграл Галактионова, но «Динамо» разочаровано ничьей с фаворитом, что о многом говорит.

Крайне редко встречаются туры, где семь из восьми лидеров дивизиона не смогли победить. Успешен только «Спартак», но к их матчу ещё вернемся. А пока отметим, что непростые погодные условия на границе зимы и весны навредили командам. Визуально поля казались нормальными. Агрономы постарались. Но по ходу матчей, когда температура в районе ноля градусов, дышать сложно. А поскольку многие команды недавно вернулись из теплых краев, то повлияла акклиматизация. Не удивляет, что «Зенит» или «Локомотив» не впечатлили, хотя эпизодически радовали.

А «Динамо» в Ростове-на-Дону не воспользовалось шоком соперника, который за несколько дней до возобновления сезона потерял главного тренера Карпина. Валерий Георгиевич устал и ушел. Его заменил аналитик Альба, и у испанца неплохой дебют. «Ростов» не реализовал моменты. Зато играли не хуже, чем «Динамо». Москвичам повезло, что свежие футболисты организовали гол. Фомин забил на день рождения. При этом у опорника Глебова неудачный дебют за «Динамо», а у основного форварда Тюкавина подозрение на сложную травму. У москвичей невероятно сложный старт года.

На вершине таблицы теперь три команды

У аргентинского вингера Пабло Солари гол в первом матче за «Спартак». Тренер Станкович не решился поставить его и Гарсию с первых минут. Правильно сделал. «Спартак» даже в привычном сочетании оказался не готовым работать на максимальных скоростях. Зато отыграли достаточно солидно, чтобы подарить аутсайдеру «Оренбургу» лишь несколько подходов к воротам Максименко. А сами вовремя забили. Первый удар «Спартака» в створ оказался голевым. Маркиньос удачно навесил с левого фланга на голову Угальде, а Манфред снова порадовал.

У нападающего из Коста-Рики 10 голов в пяти турах РПЛ , повторение клубных рекордов. При этом не подумайте, что Барко, Угальде и Бонгонда разрывали оборону «Оренбурга». Соперника тренирует Слишкович, бывший наставник «красно-белых», которых понимает подход Станковича. Команде Деяна было сложно. Но Умяров провел классный матч в центре. Фавориту хватило мастерства. Плюс Маркиньоса грубо сбили на фланге, «Оренбург» остался в меньшинстве. Все сложилось в пользу «Спартака», ведь «Зенит» и «Краснодар» открыли путь к вершине.

Москвичи понимали, что победа означает совместную опеку над первой строчкой. Теперь в РПЛ три лидера, у каждого по 40 пунктов. «Спартак» забил второй мяч, как сказано выше – Солари воспользовался передачей Маркиньоса. С обновленным составом и без травм ключевых игроков, вроде Барко, Угальде и Бабича, «красно-белым» не стоит стесняться правды. Учитывая перестановки в «Зените», а также отсутствие усиления в «Краснодаре», москвичи будут в чемпионской гонке. Станкович взял у «Оренбурга» реванш за поражение в первом круге.

Увидели интересные разборки аутсайдеров

Тур получился скупым на голы, всего 15 мячей. А средняя результативность по сезону 2.67, то есть 21-22 гола за выходные. Функционально ни одна команда не готова на сто процентов, что читалось наперед. Зато сразу прошли важные матчи для многих аутсайдеров. «Оренбург» не подарил сенсацию против «Спартака». А вот «Ахмат» благодаря дублю центрального защитника Гандри, одного из героев тура, сумел обыграть «Рубин». Казанцы не хотели проигрывать, у них были явные моменты. Но три очка забрала команда с лучшей реализацией шансов.

«Крыльям Советов» пригодился гол Олейникова в ворота «Краснодара». Ничья позволила избежать равенства с «Динамо» из Махачкалы по очкам. Сейчас эта команда в зоне стыковых матчей после ничьей с «Локомотивом». Аутсайдеры начали набирать пункты в таблицу. «Пари НН» обыграл «Акрон», важнейшие три очка подарили новички команды Грулёв и Кокшаров. Форварды справились с обороной коллектива, за который снова забил Дзюба. Также невероятно важную победу одержали «Химки». Причем играли против конкурентов из «Факела».

Клуб из Воронежа не имеет таких серьезных проблем, как команда из Подмосковья. У «Химок» под следствием инвестор, есть проблемы с деньгами. Но когда вышли против «Факела», то показали характер. Защитник Фаринья привычно проявил голевое чутье, а форвард Заболотный отдал очередной голевой пас. Это уже пятая удачная скидка рослого Антона на напарника в РПЛ . А дальше «Химки» грамотно защищали ценное преимущество. Теперь у «Оренбурга» проблемы, спастись практически нереально. Но ещё семь клубов определят одного худшего.