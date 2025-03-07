«Бавария» не знает, что делать с высокооплачиваемым вингером. Получает на уровне Кейна, КПД низкий

1741373647

вчера, 21:54

Требуют пойти на сокращение зарплаты.

В «Баварии» поступательно сменяется костяк – и ещё недавние лидеры получают меньше игровой практики. С кем-то с трудом – но уже удалось согласовать новый контракт. В то же время сложная ситуация сложилась у вингера мюнхенцев Лероя Сане. 29-летний исполнитель на перепутье.

Больше не основной

Ранее Лерой был стопроцентным первым выбором для главного тренера – в прошлом сезоне он конкурировал либо с молодым и неопытным Телем, либо с Гнабри, который переживает спад. Ещё ранее позицию приходилось делить с Кингсли Команом – при этом француз тоже всё дальше от своего прайма.

Теперь же аналогичная ситуация коснулась самого Сане. Летом в клубе произошло важное событие – новое руководство окончательно избавилось от наследия предшественников, приведя нового тренера вместо Тухеля. Компани – молодой менеджер, предпочитающий активный и динамичный футбол. И под его требования приобрели молодого Майкла Олисе. 23-летний вингер сразу заработал место в старте и в 24 матчах чемпионата отметился уже восемью голами и 10 ассистами.

На левом фланге позицию и так делят Гнабри и Коман, так что Лерою остаётся сидеть на скамейке. Он всё ещё получает игровое время, хоть и в меньшем объёме – в текущем сезоне Бундеслиге провёл 20 матчей и чаще стал оставаться в запасе. Постепенная стагнация, появление молодого и талантливого футболиста на ту же позицию, новый тренер – всё ведёт к тому, что Сане не будет места в новой «Баварии».

Лерой – не решала

Понятно, в «Баварии» вычислить решал чуть сложнее – в чемпионате почти нет команд, которые могут поставить клуб в невыгодное положение, заставить играть не в свой футбол. Отсюда разгромы, 21 гол Кейна в 22 матчах. Они маскируют по-настоящему важный вопрос – кто из группы атаки действительно окажется лидером, когда у «баварцев» не попрёт.

Тот же Харри Кейн делал разницу с «Хольштайн Килем», «Слованом», «Вердером», «Байером» в Лиге чемпионов. Мусиала больше остальных подходит под понятие «лидер „Баварии“. Полузащитник вырос в игрока, с которым остальные должны считаться. Он участвовал в „перестрелке“ с „Лейпцигом“, где команды забили дважды за две минуты. Он помогал добить „Хайденхайм“, когда они чуть не вернулись в игру в концовке 13-го тура. И что самое важное – он добывал результат для „Баварии“, когда у последних не шла игра с дортмундской „Боруссией“ (1:1) и „Санкт-Паули“ (1:0) в Бундеслиге, „Бенфикой“ в Лиге чемпионов (1:0).

От Лероя Сане для „Баварии“ нет и близко похожего эффекта, хотя в 20 матчах чемпионата он отметился шестью забитыми мячами и четырьмя голевыми. Это слишком слабая результативность для игрока, зарабатывающего на уровне лидеров коллектива.

Есть вариант вернуться в АПЛ – но есть дилемма

Лерой уже играл на туманном Альбионе за „Манчестер Сити“ – для немца это были годы расцвета, хотя работать с Пепом Гвардиолой часто бывало сложно. При этом праймовый Сане в рамках АПЛ набивал 10 голов и 11-15 голевых за 31-32 матча. Это отличный показатель. Теперь у него есть вариант вернуться в Премьер-лигу, но уже в другую команду. Выбор стоит между „Арсеналом“ и „Манчестер Юнайтед“.

„Канониры“ следят за вингером ещё с лета. Они активизировались на фоне проблем с переговорами между футболистом и мюнхенцами. Действующий контракт Лероя рассчитан до лета 2025 года – если стороны не согласуют новый договор, можно побороться за свободного агента. Отмечается, что исполнителя в команде очень хочет видеть лично главный тренер „Арсенала“ Микель Артета.

Что касается манкунианцев, у них напрашивается глобальная перестройка и переход к системе Рубена Аморима. Португалец не видит в своей команде Маркуса Рэшфорда, Антони, плюс сказывается возраст Каземиро, Кристиана Эриксена – может потребоваться кардинальное обновление, а значит, новые лидеры.

Правда, ни тот ни другой вариант не настолько привлекательны. „Арсенал“ – команда, которая уже ни одно окно к ряду не может подписать форварда и при этом бьётся за вингеров и другие позиции. Это прекрасно дополняется проблемами в чемпионской гонке – два поражения от „Ман Сити“, хотя „канониры“ прогрессировали, а теперь – и от менее опытного „Ливерпуля“. Об МЮ и говорить не стоит. Ни трофеев, ни системности – ничего, что могло бы привлечь.

„Бавария“ не хочет держать дорогого Сане

Весь вопрос в ситуации вокруг Сане – скорее в его зарплате. „Бавария“ не против иметь такого футболиста в составе. Но руководство понимает – сейчас это игрок основы, но не лидер клуба, при этом получает он наравне с лидерами. Сообщается о зарплате в 20 миллионов евро за год – к слову, Йозуа Киммих бьётся за повышение оклада с 19 до 25 миллионов. А тут речь – о футболисте, чья значимость для клуба стремительно снижается. Ему уже трудно выдерживать конкуренцию с 23-летним Олисе, а это отличная иллюстрация к стагнации Лероя.

По последним данным, Сане устраивает его нынешний клуб, он никуда не торопится переходить. При этом мюнхенцы в вопросе продления контракта не пришли к единому мнению. В клубе уверены, что вингер должен сбавить зарплатные требования – он не тянет на стабильного игрока старта с топ-статистикой. Вдобавок боссы собираются избавиться от кого-то из высокооплачиваемых вингеров – в этом списке помимо Сане есть Коман и Гнабри. Сообщается, что ради сохранения места в команде Лерою придётся согласиться на сокращение с 20 до 13 млн евро в год. Только при таком условии „Бавария“ видит смысл в сотрудничестве. Перед немцем сложный выбор.