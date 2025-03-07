«Сосьедад» остановил МЮ. Холодный душ для Аморима сразу после вылета из Кубка Англии

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сегодня, 10:26

Проблемы не меняются.

Отличная первая половина – особенно постарался Гарначо

В Сан-Себастьяне манкунианцы смогли начать матч на предельной концентрации – и с ней захватили инициативу. В первом тайме на стороне «красных дьяволов» был ощутимый перевес. При том, что мячом они владели меньше, гораздо больше были нацелены на удар и чаще доводили атаку до логического завершения.

В финальной трети было достаточно исполнителей, чтобы пробить по воротам – на удар выдвигались и Гарначо с Зиркзее (по два раза пробили по воротам), и Доргу. Убойный момент был у Бруну Фернандеша – манкунианцы расчертили в штрафной соперника, Далот выкатывал португальцу под удар в касание, ворота прикрыл собой Элустондо. Что касается Диогу – латераль сам в концовке первого тайма оказался в штрафной и бил головой – ширину дал Алехандро Гарначо, поэтому латераль смог сместиться ближе к штрафной.

Для Алехандро матч получился отличный. Вингер был вовлечён в атакующие взаимодействия. Часто сам искал себе момент для удара или выдвигался на завершение – за игру он нанёс пять ударов (больше всех в команде). В то же время аргентинец сохранял качество и при игре в подыгрыше – как раз он ассистировал Джошуа Зиркзее, когда голландец открыл счёт. Резюмируя, первые 60 минут матча Лиги Европы в Сан-Себастьяне остались за «Юнайтед». Правда, для победы этого оказалось мало.

Отпустили хозяев в концовке

А вот дальше инициатива перетекла в руки «Сосьедада». Альгуасил в целом требует поддерживать высокую интенсивность – а против «Манчестер Юнайтед» это было особенно важно. «Бело-голубые» включились лишь после того, как пропустили. Важно отметить – не так много моментов, которые создали хозяева на первых порах после гола МЮ , были действительно острыми. С того эпизода и до ответного гола баски нанесли четыре удара по воротам манкунианцев – лишь пара из них заставила гостей поволноваться.

В этом плане «Сосьедаду» даже повезло – в абсолютно необязательной ситуации (при подаче с углового) Бруну Фернандеш выставил руку, вероятно, чтобы не потерять оппонента. Мяч угодил именно в неё, на ошибке португальца испанский клуб заработал пенальти. Подопечные Иманола Альгуасила могли даже выходить вперёд. Ближе к концовке они были всё прицельнее в своих атаках. На 83-й минуте Шеральдо Бекер отлично выкатил в штрафную под забегание Оскарссона, тот из убойной позиции пробил в касание. МЮ повезло, что Онана успел выйти из ворот и сократить угол обстрела. Ещё один острый момент возник в самой концовке, когда в компенсированное время тот же Оскарссон хорошо подстроился под мяч и бил в дальний угол.

Нервозность – враг МЮ

Печальная данность для МЮ – команде очень не хватает стабильности и класса. Это больше не топ-клуб, которым все привыкли считать манкунианцев. Прежде всего это проявляется в поведении игроков в кризисные моменты. Больше нет никакой уверенности, что они дожмут соперника, даже если игра не прёт. Вместо этого «красных дьяволов» лихорадит. Коллективу с «Эвертоном» пришлось отыгрываться с 0:2, совсем недавно выдали трудовой матч с «Фулхэмом» (там тоже горели в счёте – и даже сравняв, в итоге проиграли в серии пенальти).

Ситуация вообще развернулась на 180 градусов. При тен Хаге именно «Юнайтед» стал клубом, который дожимают. Аморим от этой черты избавился – при этом футболистам не хватает менталитета топ-клуба. Они не готовы давить соперника классом и легко поддаются стрессу. Вот, что отмечает Рубен Аморим по итогам выезда в Сан-Себастьян:

Могло быть и лучше, но могло быть и хуже. Когда ситуация в игре изменилась, мы начали уставать быстрее. В одном я уверен – они стремятся забивать голы и выигрывать матчи. Они делают все возможное, но иногда, когда очень стараются, не всегда принимают лучшие решения на поле.

С такими неуступчивыми командами, как «Сосьедад», это может стоить МЮ путёвки в четвертьфинал Лиги Европы.

Не хватает наконечника для атак

Джошуа Зиркзее после матча говорил:

Мы должны быть беспощадными, когда дело касается моментов – сегодня их было достаточно. Мы играли против хорошей команды, поэтому было непросто. Но в итоге мы должны были забить как минимум еще один гол. На следующей неделе мы выступим лучше, чем сегодня.

Проблема с завершением – самая болезненная для «Юнайтед». В команде нет элитного наконечника для атак. Обычно в таких случаях говорят о форварде – но у манкунианцев есть двое. Хёйлунд и Зиркзее – неплохие футболисты. Вопрос в их функционале. Расмус проявляет себя скорее в подыгрыше, чем в завершении атак. Он в целом несильно подходит МЮ . Голландец же задаёт объём – но не всегда грамотно читает игровые эпизоды.

Тут вопрос – либо МЮ нужны именно такие исполнители на острие, либо клуб ошибся с выбором. И в любом случае надо приобрести игрока, который добавит «красным дьяволам» в завершении. Просто при первом сценарии надо искать скорее забивного вингера (Гарначо бьёт часто, забивает редко, Зиркзее выстреливает через раз, Диалло травмирован), а при втором необходим центрфорвард – тут нужен такой исполнитель, как Виктор Дьёкереш. Швед проявил себя в «Спортинге» и сохраняет стабильность, плюс успел поработать с Рубеном Аморимом.