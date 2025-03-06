Большие таланты и неприлично дорогие футболисты. Главные разочарования АПЛ 2024/25

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сегодня, 18:58

В списке лучший игрок прошлого сезона.

Не будем придираться к игрокам, от которых так ничего не ждали. Маунт снова травмировался. Мудрик с адвокатами пробует доказать, что не принимал допинг. Антони в «Бетисе», бразилец не стал легендой «Манчестер Юнайтед». Но разочарования такого рода не удивляют. А вот ниже будут футболисты, которые были лидерами ранее. Или хотя бы являлись талантами, которым часто доверяли тренеры известных клубов. Когда есть потенциал и мастерство, то всегда обидно наблюдать деградацию и застой игроков. Но такие истории важны, они влияют на ход сезона и вид таблицы.

Фил Фоден («Манчестер Сити»)

Опытные защитники Уокер и Аканджи точно не впечатлили соперников и главного тренера «Манчестер Сити». Вингеры Доку и Грилиш разочаровали. Не справился Бернарду Силва, опытный португальский универсал. Но где в критический момент затерялся лучший игрок прошлого сезона? Многократный чемпион Англии Фоден забил несколько мячей в начале года. И пусть не обманывает та пустая статистика. Фил сейчас и близко не лидер «Манчестер Сити» в дни страшного для Гвардиолы кризиса. Никогда «горожане» при Хосепе не играли так плохо. Фоден в феврале отработал не лучше, чем осенью. Атакующий хавбек сильно разочаровал, ведь ему всего 24 года. В таком возрасте наоборот надо прибавлять от сезона к сезону, становиться одним из вожаков команды.

Дарвин Нуньес («Ливерпуль»)

Тренера Слота в новом клубе не порадовал левый латераль Робертсон, но Эндрю ещё может уладить конфликт с тренером. В обороне играет неважно, как показал матч в Париже, но шотландец – боец. В отличие от уругвайца Нуньеса, за которого «красные» отдали огромные деньги. Теперь обидчивый форвард стал токсичным активом клуба. С одной стороны, за уругвайцем приходили покупателя. Это до сих пор молодой нападающий. Можно выручить неплохие деньги. В крайнем случае отправят Дарвина туда, где сейчас Мане, Фабиньо и Фирмино, то есть в Саудовскую Аравию. Но пока Нуньес в заявке «Ливерпуля», от него нужны голы. В решающих матчах АПЛ и Лиги чемпионов «красные» могут пережить осечки, поскольку у них нет основной «девятки» в шикарной форме.

Габриэл Мартинелли («Арсенал»)

Понимаем, почему недовольны хавбеком Мерино. Чемпион Европы сыграл в центре поля в новом клубе не лучше, чем ветеран Партей. Понятно, что доставалось на разных этапах сезона даже капитану Эдегору. Не все соперники «Арсенала» дарят Мартину такие моменты, как безалаберный в обороне ПСВ . У датчанина всего 2 гола и 3 ассиста за сезон в АПЛ . Но проблемой команды скорее стал молодой Мартинелли. Без активного растущего левого фланга команда Артета отдалилась от первого места. Бразилец может покинуть «Арсенал». А пока крайний форвард в лазарете вместе с напарниками по атаке. Если правый вингер Сака стал лидером «канониров», то Мартинелли и Хаверц тянули «Арсенал» вниз. Их нужно заменить на других игроков в атакующей тройке.

Энцо Фернандес («Челси»)

Не смог закрепиться и стать важным в основе «Чели» форвард Нкунку. Зря француз не уехал из команды зимой. Не всегда классно играл голкипер Санчес, ошибки испанца влияли на лондонский клуб. Но чем хорош Энцо Фернандес? Разве чемпион мира играет на все деньги? Новичок за 121 млн евро должен быть лидером успешной команды и вести к титулам. Вместо этого у Энцо был кризис, сопряженный с разводом. Затем игрок на короткое время вернулся в стиле Фодена, чтобы снова стать частью проблем Марески. Тезка видит, что хавбек не готов. Хватает карточки, играет плохо. Гол в ворота «Астон Виллы» не помог «Челси» победить. Им будет сложно выйти в Лигу чемпионов с конкурентом в лице «Манчестер Сити». А в Кубке Англии «Челси» вылетел от «Брайтона».

Джек Грилиш («Манчестер Сити»)

На днях молодой отец снова сорвался. Пошел в паб, где оплатил всем выпивку. Слухи, что Грилиш покупает алкоголь незнакомцам, разлетелись. В тот вечер репортеры засняли Джека при выходе из бара. На видео видно, что нетрезв, хотя врали об одном бокале пива. Для Гвардиолы такое поведение игрока не стало сюрпризом. Скорее всего, Грилиш запойный алкоголик. Чередует отрезки, когда набирает физическую форму, с неделями, когда скатывается ещё ниже. Дорогой крайний форвард разочаровал руководство «Манчестер Сити». Проблема лишь в том, что такого футболиста не хотят подписывать. Как не хотели выкупать у МЮ Рэшфорда, который ушел в бывший клуб Джека в аренду. «Астон Вилла» попробует реанимировать карьеру Маркуса. А кто будет нянчиться с Грилишем?

Рахим Стерлинг («Арсенал»)

В этом сезоне крайний форвард «Челси», которого отдали в аренду в «Арсенал», пропустил лишь 19 дней из-за травмы. Отсутствие опытного человека на поле, когда так нужен вместо Мартинелли или Сака, связано с формой футболиста. Причем Артета сам выбрал футболиста, это ошибка главного тренера «Арсенала». Рахим провалился в составе «красно-белых». Появлялся в 12 турах АПЛ , сыграл всего 307 минут, не забивал, не отдавал голевые передачи в чемпионате Англии. В различных кубках тоже не помощник, ведь «Арсенала» не будет во внутренних финалах. Как правильно отметили эксперты из Англии, наличие Стерлинга в заявке отпугнуло Артету от похожей сделки с универсальным игроком атаки. У Гвардиолы опытный Рахим играл «ложную девятку», а в Лондоне на лавке.

Расмус Хёйлунд, Алехандро Гарначо и Джошуа Зиркзее («Манчестер Юнайтед»)