Забытые герои снова тащат «Рому». Оформили камбэк с «Атлетиком»

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сегодня, 13:15

Топ-матч в Риме.

Первый тайм – тотальное невезение хозяев

Римляне приняли футбол Раньери. Клаудио не даёт тактических изысков и преследует простую эффективность. «Джалоросси», у которых на острие играет фактурный Довбик и Шомуродов, эта философия отлично подходит. Правда, периодически у команды проседает реализация. Первая игра против «Атлетика» получилась как раз такой.

Римляне чаще владели мячом и были острее в своих атаках. Команда играла в вертикальный футбол, с продвижением мяча проблем не было – центральные защитники или хавбеки быстро находили адресата для дальних передач, Довбик хорошо боролся за мяч. Правда, когда на 21-й минуте размашистая атака привела форварда в чужую штрафную, он, обыграв защитника, не смог нормально пробить по мячу – у него поехала нога. А ведь позиция для удара была убойная.

Позднее решить исход эпизода не смог Пауло Дибала – опять прошёл заброс в финальную треть, Бальданзи отборолся за мяч и сбросил под удар. Аргентинец хорошо подстроился под мяч, но попал в перекладину.

На самом деле, эта тенденция продолжилась и во втором тайме – на 52-й минуте Бальданзи получил скидку от Дибалы и находился в одиночестве перед вратарём, сблизился и пробил с 11 метров. Даже не попал в створ. Позднее Пизилли плотным ударом из-за штрафной едва не попал в крестовину. По уму «Рома» к 50-й минуте уже должна была вести в счёте.

Баски использовали свой шанс на максимум

А вот «Атлетик» к реализации своих моментов подошёл более чутко. Баски доводили атаки до удара чаще – и даже после первого тайма перевес по ударам был на их стороне (пять против трёх у «Ромы»). В то же время атаки испанского коллектива были менее акцентированы, не хватало остроты. Да и проблемы от забросов римлян не удавалось нивелировать на сто процентов.

В ключевой для «Атлетика» момент включился Иньяки Уильямс. Опытный лидер басков стал чаще брать игру на себя – и в концовке первого тайма создал первый по-настоящему острый момент гостей. На второй компенсированной минуте он отдал мяч Нико, который пришёл на его фланг, и сразу рванул в финальную треть. Анхелиньо упустил вингера и уже не успевал накрыть ни его забегание, ни передачу в штрафную. Иньяки быстро сориентировался и первым касанием отправил мяч на Саннади – форвард отклеился от защитника, поэтому смог пробить без сопротивления.

А второй такой опасный момент привёл к забитому мячу, баски воспользовались угловым – Паредес отклеился от опекуна и сбросил мяч на дальнюю штангу, куда прорвался всё тот же Иньяки. При том, что игра складывалась тяжело для гостей, они сделали самое необходимое – вырвались вперёд.

Шомуродов становится опасным конкурентом на острие

Другое дело, что удержать преимущество не удалось. «Рома» продолжала нагнетать – и вовремя вернулась в игру. Опять решающую роль сыграли футболисты, которые ранее и близко не считались лидерами команды. Карьера Анхелиньо шла на спад, Элдор Шомуродов потерялся на скамейке при Жозе Моуриньо и катался по арендам. Раньери реанимирует карьеру обоих. Как раз Анхелиньо сравнял счёт на 56-й минуте. Защитник часто смещается к штрафной и подключается к атакам – а в этом эпизоде сориентировался и выскочил на безадресную передачу. Мяч влетел в ворота от штанги.

Что касается Шомуродова, форвард заменил Довбика на 71-й минуте, и на 85-й заставил сфолить на себе Йерая Альвареса. Защитник получил вторую жёлтую карточку и покинул поле, «Рома» получила численное преимущество. Позднее сам же Шомуродов забил решающий мяч – за несколько мгновений до финального свистка нырнул за спину защитникам и тут же получил передачу. Обработал мяч плохо – но всё же успел ударить, прежде чем его накроют.

Оба прогрессируют прямо на глазах. Что Анхелиньо, что Шомуродов отметились голевыми передачами в решающей игре против «Порту» и до этого принесли своими голами победу над «Айнтрахтом». Франкфуртцы шли в топ-5 ЛЕ , тогда как римляне боролись за стыки.

Вальверде важнее чемпионат, Раньери – Лига Европы

Точно нельзя сказать, что «Атлетик» готов пожертвовать Лигой Европы ради Ла Лиги. Просто есть вводные, которые сказываются на настрое. Баски при Эрнесто Вальверде сделали ощутимый рывок и вернулись к борьбе за еврокубки. Уже в прошлом сезоне боролись за путёвку в Лигу чемпионов – тогда команда оказалась не до конца готова к такой конкуренции. Зато сейчас шансы более чем реальны.

«Атлетик» идёт на четвёртом месте в таблице и даже гонится за «Атлетико». Недавно команды играли между собой, у басков был шанс сократить отставание. Но «матрасники» нанесли баскам поражение. Теперь последние отстают от третьего места на шесть очков – при этом «Вильярреал», идущий на пятой строчке, в четырёх очках от «Атлетика». И с матчем в запасе. Баски наверняка держат в голове мысль, что чемпионат им на порядок важнее.