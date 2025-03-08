Огонь без причины. Как матч в Воронеже стал скандальным

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вчера, 21:34

«Факел» и «Зенит» зажгли страсти с оттенком красного.

В других обстоятельствах матч между «Зенитом» и «Факелом» вряд ли должен был удостоиться какого-то особого внимания и обсуждения. Для петербургской команды это должна была быть рядовая победа в копилке для чемпионской гонки. Однако встреча получила скандальный налет, хотя результат получился вполне себе дежурным. Сначала пару слов именно о нем.

Дежурная победа

Уже на 19-й минуте «Зенит» вышел вперед благодаря голу Лусиано Гонду, которому ассистировал Густаво Мантуан. Почти через 20 минут автор забитого мяча заставил Вячеслава Якимова заработать удаление. Тот откровенно схватил форварда, пытаясь остановить его прорыв, и уронил на газон. Главный арбитр Виталий Мешков расценил это как фол последней надежды, потому что Якимов оказался последним игроком на пути Гонду к воротам.

В начале второго тайма «Зенит» ожидаемо увеличил свое преимущество. Теперь Лусиано выступил в роли ассистента, а Матео Кассьерра стал автором гола. Словом, матч складывался ровно таким образом, чтобы сразу после финального свистка все о нем забыли, автоматически добавив три очка «Зениту» в турнирной таблице.

Нескучный вечер

Однако на 74-й минуте неожиданно включился ВАР. Не все сразу поняли, что случилось, потому что игра развивалась спокойно. Оказалось, что видеоассистент обратил внимание главного арбитра на эпизод, который случился чуть ранее. В нем Вендел показал средний палец болельщикам «Факела». Судья, оценив повтор, показал хавбеку красную карточку, которая перерастет в дисквалификацию.

Причем в зависимости от ее тяжести он может пропустить как всего один матч, так и четыре. Но в любом случае это будет сильная потеря для «Зенита», потому что в следующем туре ему играть с прямым конкурентом – «Спартаком». А если отстранение продлят до четырех встреч, то он еще пропустит и игры с «Рубином», «Локомотивом» и «Краснодаром». Таким образом, один жест может оказаться невероятно дорогим.

Сразу возник вопрос о том, правомерно ли вообще ВАР вмешался в эпизод, когда тот, казалось, был заигран. Ведь от момента с жестом до проверки не просто прошло некоторое время, а случилась пара игровых пауз. Однако в данном случае арбитры действовали строго по букве закона. В случае, когда речь идет об оскорбительном поведении, ВАР вправе вернуться к просмотру эпизода даже спустя некоторое время. Так что к самой процедуре вопросов быть не должно.

Недовольны все

Интересно, что в результате после матча с жесткой критикой в адрес судейства выступили обе стороны. Первыми выпады начали представители «Факела». Их разозлило удаление Якимова в первом тайме. Красную карточку посчитали избыточно жестким решением, потому что до ворот оставалась еще приличная дистанция, и это нарушение будто бы сложно назвать фолом последней надежды.

Спортивный директор воронежцев Кирилл Котов сразу после финального свистка отправился на поле, чтобы донести свое мнение до судей в весьма жесткой форме. За это он получил красную карточку. Но это только распалило эмоции, породив следующее заявление:

Не знаю, стыдно или не стыдно. Мы точно сражались. Но вы знаете, для меня это история, когда не «Зенит» против «Факела», а судейский корпус против «Факела». Если судейскому корпусу не нужен «Факел», ну как бы окей, пусть играют «Химки», «Акрон», «Оренбург» с пустыми трибунами. Если так устраивает судейский корпус, вообще вопросов нет. И по судейству. Я даже не хочу понимать. Этот человек, который судил, даже не хочу называть его фамилию, надеюсь, он скоро закончит. Потому что такие люди вообще в принципе не должны судить Премьер-Лигу.

Комментировать эпизод и решение пришлось и Сергею Семаку. Наставник «Зенита» тут утверждал, что арбитр поступил верно, хотя оговаривался постоянно, что подробно повторов не видел. С его точки зрения, логика проста: если перед нападавшим игроком оставался бы только вратарь, то фол на нем – это красная карточка. Дистанция и вероятность перехвата кем-то игрока атаки в данном случае как будто не учитываются.

Впрочем, отбившись от нападок за это удаление, Семак и руководство «Зенита» пошло в атаку на болельщиков «Факела». Более того, наставник петербургской команды заявил, что у них в распоряжении якобы имеются свидетельства того, что и кто-то из футболистов «Факела» допускал дискриминационное расистское поведение в отношении Вендела. Это и спровоцировало полузащитника.

Пока доказательств того, что в провокации участвовал кто-то из воронежских игроков, не обнаружено. Наверняка это породило бы перепалку непосредственно между футболистами, чего замечено не было. А вот неподобающее поведение болельщиков «Факела» свое отражение нашло уже и в видеоматериалах. Самое главное, что оно было обозначено и в рапорте судей сразу после окончания поединка. Это означает, что КДК рассмотрит все обстоятельства, что, скорее всего, приведет к штрафу для «Факела». В воронежском клубе уже заявили, что готовы сотрудничать с расследованием, чтобы выявить нарушителей и наказать их. В данном случае самым суровым наказанием может стать проведение матчей без зрителей.

Однако «Зениту» наверняка интереснее другое: можно ли будет доказанной провокацией как-то смягчить наказание для Вендела? И в этом есть сомнения, потому что наверняка сам жест и уханье, а также оскорбления с трибун будут рассматриваться как отдельные эпизоды. Все-таки податливость на провокации не оправдывает оскорбительное поведение.

Подвёл команду

В любом случае отмены красной карточки, а следовательно, и бана на игру со «Спартаком» Венделу ждать не придется. Значит, можно говорить о том, что он серьезно подвел команду. Все-таки профессиональные футболисты регулярно сталкиваются с провокациями с трибун. И если каждый будет реагировать подобным образом, оправдываясь этим, все превратится в цирк. Поэтому критика в адрес Вендела со стороны экспертов вполне обоснована. Человек поддался эмоциям, которые подвели в перспективе всю команду.

А ведь Семак даже Вильмара Барриоса не выпускал против «Факела», потому что тот висел на карточке и при получении предупреждения пропускал бы игру со «Спартаком». Тренер «Зенита» хотел видеть против «красно-белых» оптимальный состав. Теперь он в любом случае таким не будет.