«Локомотив» досрочно завершил футбольный сезон. Выключились из гонки в РПЛ, могут покинуть Кубок

1741439542

сегодня, 16:12

Потеряют ключевых игроков?

У Галактионова теперь пять туров без побед

«Спартак» забил «Локомотиву» в дерби пять мячей. «Химки» передали три голевых привета в следующем туре. Нулевая ничья с «Краснодаром» навредила двум командам. «Горожане» не ушли на зимний перерыв первыми, а Галактионов расписался в отсутствии чемпионских претензий. Победа над «Химками» вместо поражения 1:3 могла включить «Локомотив» в гонку. Даже без влияния неубедительного старта нового календарного года.

Вместо 40 пунктов у «Локомотива» сейчас 37 очков. Причем ещё четыре балла потеряли весной. Сначала вничью сыграли в Махачкале. Хотя местный клуб «Динамо» отдал столичным гостям мяч, у двух команд были шансы на победу. Иногда хозяев страховали толковые центральные защитники Табидзе и Пальцев, иногда выручал голкипер Волк. Вратарь «Локомотива» Лантратов тоже разок спас. У «Динамо» были заходы на сенсационную победу.

Даже ничья – фаворит отыгрался после гола форварда Воробьева на 84-й минуте, являлась плохим сигналом для тренера Галактионова. «Локомотив», который не терял ключевых игроков зимой и не озабочен интеграцией новичков, не показал целостный и сильный футбол в привычном составе. Московская команда получила четыре повода разозлиться на себя перед матчем против «Ахмата», одного из главных аутсайдеров этого сезона.

Ничего не изменилось, а ещё вчера потеряли из-за травмы капитана Баринова. Хорошая новость – сообщают о примерно месячном простое, а не более серьезной травме колена. Плохая весть – без капитана некому управлять в центре поля. Тимофеев, бывший игрок «Ахмата», не стал ключевым в «Локомотиве». Карпукас играл скромно, а теперь в лазарете. Остаются юниоры или плохой для атаки вариант с переводом Баринова в центр поля.

Батраков и Пиняев задумаются о будущем

Клубы из Махачкалы и Грозного сейчас в зоне стыковых матчей. Оба попробуют избежать вылета в итоге, но ведут борьбу за выживание. Не фигура речи, а буквальное описание дел в турнирной таблице. «Локомотив» играл против «Ахмата» дома. На поле были почти все привычные основные футболисты, причем изменения носили футбольный характер, никакой эпидемии травм. А вот у «Ахмата» по-прежнему нет парочки знаменитых ветеранов.

Зато у грозненцев разыгрался дерзкий Самородов. Молодой нападающий из сборной Казахстана забивал в прошлом году «Крыльям Советов» и московскому «Динамо». Теперь Максим ответил на гол Батракова в Москве. Ни в каком из измерений, даже если представить «Ахмат» на исторически высокой для них пятой строчке, «Локомотив» дома не может радоваться ничьей против этого соперника. Особенно с учетом созданных вчера моментов.

У «Локомотива» появляются симптомы болезни «Ростова». Футболисты, которые умеют играть агрессивно и резко, совсем не верят в чемпионскую гонку. Год назад игроки «Краснодара» и «Динамо» поверили – устроили «Зениту» нервотрепку. А вот «Локомотив» близок к быстрой капитуляции. Потеряли за пять туров 12 очков. Для чистого первого места в РПЛ хватало семи пунктов. Для равенства достаточно было обыграть троих аутсайдеров.

Самые востребованные на рынке игроки команды – Баринов, Пиняев, Батраков, Тикнизян и Сильянов, задумаются об уходе. Некоторые уже получали приглашения от других клубов как капитан Баринов. А ещё латерали Тикнизян и Сильянов, ведь оба вели переговоры с «Зенитом». Сделки не заключили, но интерес обозначен. Прогресс любого другого футболиста команды тоже приведет к разговору об отъезде и новом ослаблении «Локомотива».

В плей-офф Кубка много опасных соперников

«Локомотив» не умеет обороняться. Вчера допустили атаку четыре в два, по ходу которой правый латераль Тодорович прострелил в центр на свободного марокканского плеймейкера Талаля. Амину оставалось просто попасть в ворота, а он не попал по мячу. У «Локомотива» тоже были хорошие моменты, но позволили Шелии пропустить лишь один раз. С таким футболом – немного наивным и юношеским, Галактионову не светят кубки.

В прошлом году уступили соседскому «Динамо», поэтому отправилась в Путь регионов в Кубке страны. А это значит, что любое поражение приведет сразу к вылету. В нынешнем состоянии «Локомотив» не всегда сможет обыграть «Динамо» из Махачкалы, а именно с ними сыграют на следующей неделе в гостях. В случае прохода новичка РПЛ «Локомотиву» надо будет сражаться против победителя пары упрямых команд «Урала» и «Рубина».

И это ещё не всё. В финале Пути регионов можно встретить «Краснодар» и «Спартак». Два клуба, которые идут выше в таблице, лучше обороняются и в конце прошлого года не уступали Галактионову. У «Локомотива» есть футбольные проблески. Видно желание Пиняева набрать форму. Очевидно, что Воробьев и Самошников – бойцы. Будут сражаться за место в основе, невзирая на конкуренцию. Вот только без защиты не будет трофеев.

«Локомотив», если анализировать весь сезон, психологически не похож на команду, которая станет чемпионом и обыграет «Зенит» или другого соперника в Суперфинале Кубка. Двигаются игроки «Локомотива» хорошо. Но по допущенным моментам соперников москвичи на десятой строчке в РПЛ , ниже «Ахмата». Лантратов в хвосте таблицы по проценту сейвов. В этот раз Илья не спасает слабую оборону, пропустили 28 раз в 20 матчах.

Даже реализация моментов – осенний козырь, захромала в последних пяти турах. У «Локомотива» по-прежнему классное соотношение голов к ударам в створ – 0.3, как у «Спартака» и «Зенита». Но на этом сравнение прерывается. «Железнодорожники» поставили на молодой российский костяк. Верная стратегия, когда есть проблемы с финансами – не могут увеличить бюджет, как сделал «Лукойл» в «Спартаке». Но у подхода явный изъян.

Нет парочки крутых легионеров в обороне и атаке. Защитники Монтес и Ньямси разочаровали, а у Фассона травмы. У бразильца за два с половиной сезона две серьезные травмы и ещё несколько мелких. Лукас пропустил 62 поединка «Локомотива» из-за повреждений. Вокруг него не построишь надежную защиту. Никогда не знаешь, сможет ли 23-летний Фассон выйти на поле. У «Локомотива» талантливый и нестабильный футбол.