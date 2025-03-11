Перед Станковичем чемпионский выбор. Ближайший матч определит потенциальную оценку сезона «Спартака»

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сегодня, 19:05

Надо решить, как распорядиться Кубком.

Кубок – не то, за что «красно-белые» должны бороться

За «Спартаком» исторически закрепился статус одного из главных российских клубов. Команда такого масштаба должна всегда бороться за титул – именно поэтому современный период вызывает дичайший диссонанс. С 2001 года у москвичей только один титул, дело дошло до того, что радость доставляет победа в Кубке России – для праймового «Спартака» это была сопутствующая задача- минимум, но точно не источник утешения.

В межсезонье «красно-белые» привели нового тренера, больше подходящего клубу по духу – Деян Станкович обладает менталитетом победителя и авторитетом за яркую карьеру. Может, это и не тактически гибкий тренер – но «Спартак» в первой части сезона крайне близко подобрался к лидирующим позициям. Как только сербский менеджер нащупал химию с лидерами, москвичи прошлись и по «Локомотиву», и по «Краснодару», в итоге забравшись на третье место к зимней паузе.

Банда Станковича уходила в отпуск, обогнав «Динамо», «Локомотив» и ЦСКА , в двух очках от «Зенита» и «Краснодара». Да и весенний этап начался с победы, которая приблизила к лидерам – у трёх команд было по 40 очков. Проще говоря, сложились идеальные условия для возвращения в чемпионскую гонку.

Матч с «Рубином» – важный намёк

«Горожане», как и «сине-бело-голубые» мыслями ещё были в отпуске на момент 19-го тура – отсюда и их ничьи с ЦСКА и «Крыльями». «Спартак» стартовал лучше – при этом позднее оступился сам. Поединок с «Рубином» послужил важным сигналом. Он лишний раз показал, что «красно-белые» пока не умеют дожимать соперников с организованной обороной – а это важный навык дли лидера. Сейчас в РПЛ нет команд с чемпионским футболом – у всех какие-то недочёты. В такие моменты важен чемпионский характер и хладнокровие. «Зенит» показал, что даже в пограничных ситуациях не теряет свой опыт – он помогает команде вылезти с необходимым результатом.

Никто из конкурентов пока не показал этого навыка. «Краснодар» и без того прыгает выше головы – большой вопрос, удастся ли продержаться в гонке до самого конца. «Динамо» ещё в прошлом сезоне доказало, что чемпионом клубу не быть. У «Локомотива» недостаточно опыта, ЦСКА только начал свой путь с Николичем.

«Спартак» оживился после рывка ближе к зиме – и команде нужна была отрезвляющая пощёчина. Матч с «Рубином» напомнил, что у «красно-белых» тоже нет чемпионского опыта, чтобы тягаться с «Зенитом», а нестабильность и несбалансированный состав лишь усугубляют положение. Для Станковича даже лучше, что коллектив обжёгся сейчас, а не ближе к маю.

Есть важный аргумент в пользу москвичей

Это не значит, что «Зенит» – чемпион до скончания времён. Просто у петербуржцев есть некоторое преимущество, которое после прошлогодней гонки лишь укрепилось. Этому можно противопоставить свои козыри – и у того же «Спартака» их больше, чем у «Краснодара» и «Динамо» в прошлом году. Тогда «быки» тоже закрыли первую часть чемпионата на первом месте, команда приняла идеи Владимира Ивича и стремительно взрослела, училась хладнокровию и характеру. В то же время в марте серба уже отправили в отставку, это лишило южан стабильности.

Что касается «Динамо», их борьба – удачная серия и оверперформанс Константина Тюкавина. И всё это «бело-голубые» сами умножили на ноль. Команде оставалось не самое сложное финальное испытание – просто не проиграть полуразобранному «Краснодару» в гостях. Москвичи уступили и сами отдали титул.

Что касается «Спартака», опыта тоже недостаточно. При этом руководство расценило осенние успехи как шанс зацепиться – и не пожалело денег на усиление. Появился топ-вингер и форвард – замена на случай потери Манфреда Угальде. И до этого москвичи привезли Барко, который раскрыл того самого юркого костариканца, Маркиньоса, который теперь становится полноценным лидером команды. Мотиватору-Станковичу важно, чтобы в его распоряжении были элитные исполнители, так что поддержка руководства очень кстати.

Вопрос менталитета

Москвичи вылетели из Пути РПЛ , попав на «Ростов» на ранних стадиях. И на самом деле это должно пойти команде на пользу. В Пути регионов соперники уровнем ниже. Плюс закончить всё можно в разы быстрее. И вот здесь для Станковича – главный вопрос. «Спартак» уже брал Кубок в тёмные для клуба времена. Этот трофей не так важен – куда важнее команде разрушить череду неудач, наконец завоевать чемпионство.

В то же время выбрать чемпионскую гонку вместо Кубка – ещё не значит её выиграть. Кубок мог бы служить для Станковича громоотводом – команда в любом случае только начинает строиться, а хоть какой-то успех позволит тренеру продолжить работу.

Тут вопрос к тому, какой менталитет укоренился в клубе. Если ещё остались чемпионские повадки, «красно-белые» без сожалений пожертвуют Кубком и бросят все силы на Премьер-лигу – тем более отстают от конкурентов только на три очка. Завтра москвичи на выезде встретятся с «Акроном» в четвертьфинале Кубка, а уже на выходных предстоит главный матч сезона для Станковича – «Спартак» примет «Зенит». Расстановка приоритетов видна невооружённым глазом – «красно-белые» не могут рисковать перед игрой, которая определит их перспективы в гонке.