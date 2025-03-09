Задача – выжить. «Манчестер Сити» не сможет без Лиги чемпионов

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сегодня, 00:57

Поражение от «Ноттингем Форест» стало симптоматичным.

Через тур приходится говорить о том, насколько близок или далек «Манчестер Сити» от выхода из кризиса. Но чемпионат Англии выходит на финишную прямую, а у команды Хосепа Гвардиолы возникают все новые проблемы, причем образуются они постоянно по разным причинам – словно кто-то вынуждает ошибаться то одних, то других «горожан», забирая должок за успешные предыдущие годы. В матче с «Ноттингем Форест» пришла пора Эдерсона.

Цена ошибки

И снова вроде бы ничто не предвещало беду. Точнее, разворачивалась довольно типичная игра «Манчестер Сити», в которой команда Хосепа Гвардиолы много владеет мячом, обозначает давление, как будто ничего не дает придумать сопернику, но при этом и сама не может никак забить, утыкаясь в безыдейность и отсутствие креатива. Перемещение Жереми Доку и Савио между флангами – единственный ход, который приходит в голову, но не дает результата.

Но в таком режиме можно хотя бы не проиграть. В другие времена было бы странно в принципе слышать такую фразу, обсуждая противостояние «Манчестер Сити» с «Ноттингем Форест». Но к этой встрече «лесники» подошли впереди «горожан», располагаясь на третьем месте. И когда у нынешнего «Сити» все катится к нулевой ничьей, включается тот самый режим «возврата долга» за успех – кто-то совершает безумную ошибку на ровном месте.

И если перевод Моргана Гиббс-Уайта через все поле на фланг Каллума Хадсона-Одои может сам по себе считаться гениальным, то гектар пространства, выросший перед бывшим игроком «Челси», выглядит уже как недоработка крайнего игрока «Манчестера». Более того, Йошко Гвардиол обеспечил Хадсону-Одои комфортный проход в штрафную. Каллум смог прицелиться и пробить. Между Эдерсоном и ближней штангой. Причем вратарь располагался так, что будто бы закрывал весь ближний угол, но как-то умудрился пропустить. И все. Очередное поражение «Манчестер Сити».

Антирекорды

«Горожане» остались четвертыми, но и с риском пропустить вперед «Челси» в этом туре. Конечно, с большой долей вероятности по итогам сезона Премьер-Лига делегирует в Лигу чемпионов пять команд, а не четыре. Однако дистанция между занимающим четвертое место «Сити» и, например, «Фулхэмом», который десятый, составляет всего пять баллов. Чем черт не шутит? А ведь «Манчестер Сити» не пропускал Лигу чемпионов с сезона-2009/10. Он с относительной легкостью проходил в ЛЧ в течение семи из восьми полных сезонов Гвардиолы на «Этихаде». Единственным исключением, пожалуй, стал первый сезон (2016/17), когда «Сити» в последнем туре обеспечил себе третье место и квалификацию на турнир.

Казалось, что текущий сезон уже побил все возможные негативные рекорды, связанные с работой Гвардиолы. Но игра с «Ноттингемом» показала, что есть куда стремиться. Данное поражение стало для «Сити» девятым в текущем чемпионате. Это повторение антирекорда Хосепа. Впереди еще десять туров, так что, скорее всего, он будет превзойден. Кстати, по поражениям в сезоне испанец уже обновил свой антирекорд – это стало 15-м.

Кроме того, «горожане» пропустили 38 мячей в 28 турах. Это больше, чем в семи из восьми полных сезонах при Гвардиоле. «Сити» проиграл 15 из 30 своих последних матчей. До этого он допустил 15 поражений в 169 играх. Это одна из наиболее впечатляющих цифр падения «горожан».

Сам Гвардиола понимает, насколько тяжелым получится для его команды остаток сезона. Его нужно хотя бы попытаться спасти. Спасением станет попадание в Лигу чемпионов. Тренер призвал команду относиться к каждому из десяти оставшихся поединков как к финалу, начиная с битвы против «Брайтона», который отстает всего на одно очко от «горожан»:

У нас есть 10 матчей, чтобы квалифицироваться в Лигу чемпионов. Мы должны побеждать, чтобы сделать это. С каждым сезоном Премьер-Лига становится все сильнее и сильнее. У нас впереди 10 финалов. Мы не можем обеспечить себе серию побед, чтобы чувствовать себя в безопасности. Нам нужно самим что-то предпринимать, а не ждать, что результат упадет с неба.

В январское трансферное окно «Сити» потратил более 180 миллионов фунтов, приобретя Нико Гонсалеса, Омара Мармуша, Абдукодира Хусанова. Однако форма «горожан» остается крайне нестабильной. «Сити» проиграл пять из девяти матчей, проведенных после закрытия трансферного окна.

Задача выживания

Попадание в Лигу чемпионов носит критический характер не только с точки зрения амбиций и спортивных задач, стоящих перед командой и Гвардиолой. Для «Манчестер Сити» это жизненно необходимый турнир. Вся конструкция суперклуба устроена таким образом, что без финансовой и турнирной подпитки ЛЧ она может рухнуть. Летом «Сити» потребуется перестройка с привлечением топовых игроков.

Но их можно приманить только на такой турнир, как Лига чемпионов. Кроме того, это огромные дополнительные финансы. В преддверии больших трат без этого считавшегося ранее стабильным источника доходов «Сити» будет тяжело вырулить. Можно посмотреть на пример «Манчестер Юнайтед», выручка которого сократилась на 12 процентов, то есть более чем на 25 миллионов фунтов, только из-за того, что клуб попал в Лигу Европы, а не в Лигу чемпионов. Совокупные же потери от непопадания туда могут достигать 100 миллионов фунтов в год.

И если для того же «Ноттингем Форест» попадание в ЛЧ можно считать яркой мечтой, которая становится все ближе, то для «Манчестер Сити» — это суровая необходимость. Провал в этой области для одних станет тем локтем, который был близок, но остался не укушенным, а для других, возможно, одним из звеньев грядущего коллапса по всем фронтам.

Надежду на то, что провала все же не случится, вселяет список соперников, с которыми «Сити» предстоит встретиться до конца чемпионата. Все же остаток календаря не выглядит суровым: там «Брайтон», «Лестер», «Астон Вилла», «Манчестер Юнайтед», «Кристал Пэлас», «Эвертон», «Вулверхэмптон», «Саутгемптон», «Борнмут» и «Фулхэм». Если не проходить убедительно такой отрезок, то на сезоне точно можно ставить крест.