Бразильский вингер заслужил признание «Барселоны». Преодолел главное испытание, стал лидером команды

Лапорта готов наградить футболиста за труды.
Трансфер считали необдуманным
Изначально вообще было непохоже на то, что Рафинья вырастет в лидера европейского гранда. Он играл в Португалии, дорос до «Спортинга», поиграл в Лиге 1 за «Ренн» и в 23 года отправился в АПЛ – но не в топ-клуб, а в скромный «Лидс». Непохоже на развитие карьеры большого таланта – даже после двух сезонов на туманном Альбионе бразилец был не сильно-то нужен топ-клубам.
«Барселона» в это время обживалась под руководством Хави. В команде появились новые лидеры и наконечник атак – Обамеянг с ходу влился в коллектив. И в эту ищущую баланс структуру впихнули Рафинью. Летняя кампания вызвала много негатива: Лапорта в условиях кризиса потратил деньги на усиление позиций, которые не требовали этого. Справа Хави решил довериться Дембеле – и тот действительно повзрослел. На острие был хорош Пьер-Эмерик. Габонца заменили Левандовским, а в случае с Дембеле Хави пришлось ломать голову, как встроить в старт и его, и новичка Рафинью.
Резюмируя, бразилец попал в топ-клуб, только там его не сильно-то ждали, поэтому пришлось готовиться латать дыры и играть на неудобной позиции (левый фланг). Усману испанский менеджер по-прежнему доверял больше.
Один трансфер летом мог перечеркнуть то, что происходит сейчас
Рафинья, который теперь претендует на ЗМ, никогда не был первым выбором для тренеров на правой бровке. Когда он только пришёл, справа играл Усман Дембеле – за сезон-22/23 в 25 матчах Ла Лиги вингер забил пять мячей и отдал семь голевых. На следующий год должно было стать попроще – француз отправился в «Пари Сен-Жермен», «Барселона» осталась без ведущего игрока. Но почти в тот же момент раскрылся Ламин Ямаль. Быстро стал ясно, что это талант огромнейшего масштаба, потенциальный вожак каталонцев на долгие годы.
И поскольку у Ямаля в сборной Испании сложилась химия с Нико Уильямсом, да и футболист неплохо раскрылся в «Атлетике», «сине-гранатовые» решили побороться за него. Это при том, что в команде всё ещё был Рафинья. Выбор стоял между Нико и Дани Ольмо. «Блауграна» могла попытаться подписать обоих, но финансовые проблемы никуда не делись. На фоне триумфального Евро баски решили заломить ценник на Уильямса и отказались идти на компромиссы. «Барсе» не удалось договориться ни о снижении суммы компенсации, ни о рассрочке, так что переключились на центрхава из «Лейпцига». А теперь представьте, что было бы с Рафиньей, подпиши «Барселона» друга Ямаля. Бразилец просто бы не раскрылся.
У вингера менталитет победителя. Он действиями показал, что «Барсе» не нужен новый вингер
Поначалу было ясно, что каталонцы настроены вернуться к переговорам с «Атлетиком» позже. «Сине-гранатовые» хотели собрать в команде ударную атакующую связку с Ямалем, Уильямсом и Ольмо. А вот дальше началась магия. Флик отлично вписался в команду, его философию быстро приняли. «Сине-гранатовые» стали агрессивнее, быстрее. На свежих ногах игроки действительно разрывали – досталось даже «Баварии» с «Реалом». Импульс наслоился на запредельную мотивацию Рафиньи, футболист принялся набирать очки. В первых четырёх турах вингер забил три мяча (хет-трик в ворота «Вальядолида») и сделал три голевые передачи.
Самое главное – бразильский вингер не словами, а делом доказал свою пользу. В преддверии матча ЛЧ против «Баварии» каталонцам активно припоминали 2:8 в августе 2020 года. Рафинья не стал говорить, что нужно брать реванш:
Я не думаю о реванше. Прошлое осталось в прошлом. То, что происходило в последних матчах с «Баварией» – позор, но мы сосредоточены на предстоящей игре. Мы готовимся взять три очка.
Бразилец дождался выхода на поле – и оформил хет-трик.
Сейчас в активе футболиста 13 голов и семь голевых в 26 матчах чемпионата, в ЛЧ – девять мячей и четыре ассиста за 9 игр. Он включается в самый необходимый момент, даже периодически выходит с капитанской повязкой. Лапорта наверняка забросил идею с приобретением Уильямса – у «Барсы» уже есть топ-исполнитель на левом фланге.
Лапорта услышал месседж бразильца
Попал в конкуренцию к Дембеле, боролся со скепсисом руководства – и на выходе стал незаменимым игроком для Ханси Флика, капитаном «Барселоны». Это огромный путь, который проделал бразилец. И самое главное – его усилия, кажется, оценили по достоинству. Флик отмечает:
Очевидно, он играет очень хорошо. Он всегда помогает нам своей скоростью и забитыми голами. В последних нескольких матчах это было особенно заметно. У него есть все качества хорошего игрока. Когда он в атаке, вы можете видеть, насколько он хорош. Он очень сосредоточен. Я очень рад, что он в нашей команде.
Само собой, теперь ни о какой покупке Нико не может идти и речи. «Барса» в первую очередь намерена продлить контракт с Ямалем, то же самое можно сказать о Рафинье. На бразильца прошлым летом претендовал «Аль-Хиляль» (причём шейхи до сих пор присматриваются к исполнителю), аравийцы предлагали 100 миллионов евро за футболиста. Сейчас каталонцы, по слухам, намерены продлить с вингером контракт до 2030 года. Рафинью готовы сделать одним из самых высокооплачиваемых футболистов команды, а сумму отступных снизить с одного миллиарда евро до его рыночной стоимости после ЧМ-2026.
Футболист наконец пришёл к тому, что его труды оценили по достоинству, что не надо вгрызаться в место в команде, а просто исполнять свою роль.