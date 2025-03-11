Бразильский вингер заслужил признание «Барселоны». Преодолел главное испытание, стал лидером команды

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сегодня, 13:22

Лапорта готов наградить футболиста за труды.

Трансфер считали необдуманным

Изначально вообще было непохоже на то, что Рафинья вырастет в лидера европейского гранда. Он играл в Португалии, дорос до «Спортинга», поиграл в Лиге 1 за «Ренн» и в 23 года отправился в АПЛ – но не в топ-клуб, а в скромный «Лидс». Непохоже на развитие карьеры большого таланта – даже после двух сезонов на туманном Альбионе бразилец был не сильно-то нужен топ-клубам.

«Барселона» в это время обживалась под руководством Хави. В команде появились новые лидеры и наконечник атак – Обамеянг с ходу влился в коллектив. И в эту ищущую баланс структуру впихнули Рафинью. Летняя кампания вызвала много негатива: Лапорта в условиях кризиса потратил деньги на усиление позиций, которые не требовали этого. Справа Хави решил довериться Дембеле – и тот действительно повзрослел. На острие был хорош Пьер-Эмерик. Габонца заменили Левандовским, а в случае с Дембеле Хави пришлось ломать голову, как встроить в старт и его, и новичка Рафинью.

Резюмируя, бразилец попал в топ-клуб, только там его не сильно-то ждали, поэтому пришлось готовиться латать дыры и играть на неудобной позиции (левый фланг). Усману испанский менеджер по-прежнему доверял больше.

Один трансфер летом мог перечеркнуть то, что происходит сейчас

Рафинья, который теперь претендует на ЗМ , никогда не был первым выбором для тренеров на правой бровке. Когда он только пришёл, справа играл Усман Дембеле – за сезон-22/23 в 25 матчах Ла Лиги вингер забил пять мячей и отдал семь голевых. На следующий год должно было стать попроще – француз отправился в «Пари Сен-Жермен», «Барселона» осталась без ведущего игрока. Но почти в тот же момент раскрылся Ламин Ямаль. Быстро стал ясно, что это талант огромнейшего масштаба, потенциальный вожак каталонцев на долгие годы.

И поскольку у Ямаля в сборной Испании сложилась химия с Нико Уильямсом, да и футболист неплохо раскрылся в «Атлетике», «сине-гранатовые» решили побороться за него. Это при том, что в команде всё ещё был Рафинья. Выбор стоял между Нико и Дани Ольмо. «Блауграна» могла попытаться подписать обоих, но финансовые проблемы никуда не делись. На фоне триумфального Евро баски решили заломить ценник на Уильямса и отказались идти на компромиссы. «Барсе» не удалось договориться ни о снижении суммы компенсации, ни о рассрочке, так что переключились на центрхава из «Лейпцига». А теперь представьте, что было бы с Рафиньей, подпиши «Барселона» друга Ямаля. Бразилец просто бы не раскрылся.

У вингера менталитет победителя. Он действиями показал, что «Барсе» не нужен новый вингер

Поначалу было ясно, что каталонцы настроены вернуться к переговорам с «Атлетиком» позже. «Сине-гранатовые» хотели собрать в команде ударную атакующую связку с Ямалем, Уильямсом и Ольмо. А вот дальше началась магия. Флик отлично вписался в команду, его философию быстро приняли. «Сине-гранатовые» стали агрессивнее, быстрее. На свежих ногах игроки действительно разрывали – досталось даже «Баварии» с «Реалом». Импульс наслоился на запредельную мотивацию Рафиньи, футболист принялся набирать очки. В первых четырёх турах вингер забил три мяча (хет-трик в ворота «Вальядолида») и сделал три голевые передачи.

Самое главное – бразильский вингер не словами, а делом доказал свою пользу. В преддверии матча ЛЧ против «Баварии» каталонцам активно припоминали 2:8 в августе 2020 года. Рафинья не стал говорить, что нужно брать реванш:

Я не думаю о реванше. Прошлое осталось в прошлом. То, что происходило в последних матчах с «Баварией» – позор, но мы сосредоточены на предстоящей игре. Мы готовимся взять три очка.

Бразилец дождался выхода на поле – и оформил хет-трик.

Сейчас в активе футболиста 13 голов и семь голевых в 26 матчах чемпионата, в ЛЧ – девять мячей и четыре ассиста за 9 игр. Он включается в самый необходимый момент, даже периодически выходит с капитанской повязкой. Лапорта наверняка забросил идею с приобретением Уильямса – у «Барсы» уже есть топ-исполнитель на левом фланге.

Лапорта услышал месседж бразильца

Попал в конкуренцию к Дембеле, боролся со скепсисом руководства – и на выходе стал незаменимым игроком для Ханси Флика, капитаном «Барселоны». Это огромный путь, который проделал бразилец. И самое главное – его усилия, кажется, оценили по достоинству. Флик отмечает:

Очевидно, он играет очень хорошо. Он всегда помогает нам своей скоростью и забитыми голами. В последних нескольких матчах это было особенно заметно. У него есть все качества хорошего игрока. Когда он в атаке, вы можете видеть, насколько он хорош. Он очень сосредоточен. Я очень рад, что он в нашей команде.

Само собой, теперь ни о какой покупке Нико не может идти и речи. «Барса» в первую очередь намерена продлить контракт с Ямалем, то же самое можно сказать о Рафинье. На бразильца прошлым летом претендовал «Аль-Хиляль» (причём шейхи до сих пор присматриваются к исполнителю), аравийцы предлагали 100 миллионов евро за футболиста. Сейчас каталонцы, по слухам, намерены продлить с вингером контракт до 2030 года. Рафинью готовы сделать одним из самых высокооплачиваемых футболистов команды, а сумму отступных снизить с одного миллиарда евро до его рыночной стоимости после ЧМ -2026.

Футболист наконец пришёл к тому, что его труды оценили по достоинству, что не надо вгрызаться в место в команде, а просто исполнять свою роль.