В матче «Спартака» два удаления. Даку и Безруков из «Рубина» уничтожили оборону фаворитов

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вчера, 22:14

Москвичи вернулись в страшное прошлое.

Футболисты «Спартака» – несерьёзные люди

Тренер Станкович мучает новую команду. Старается заставить играть грамотно. Наставник заботится о тактике, о физической подготовке. Выпросил у владельцев клуба большие деньги на новичков. Сербский штаб пробует построить претендента на чемпионство. «Спартак» выиграл семь матчей РПЛ подряд впервые в новом веке. И что сделала оборона «красно-белых»? Пропустила от Даку два мяча к тридцатой минуте в Казани. Под звонкие заряды детских голосов, которые гнали команды вперед, соперники обменивались атаками.

Намного лучше остальных оказался левый латераль «Рубина» Безруков, а поддержал его порывы центральный нападающий Даку. На первых минутах фанаты «Спартака» вспомнили, почему они зимой ждали новостей о подписании правого защитника. Денисов не сумел грамотно распорядиться мячом, Безруков накрыл попытку паса и организовал первый гол для Даку. А чуть позже албанский нападающий легко перевисел в воздухе двух соперников и реализовал навес неугомонного Безрукова. «Рубин» ошарашил фаворита дважды.

Вот только казанцы в прошлом туре проиграли аутсайдеру «Ахмату». Причем получили дубль центрального защитника, и один из голов тот забил с пенальти. Сегодня снова увидели одиннадцатиметровый. Хитрый Пруцев знает, что в ворота «Рубина» постоянно ставят пенальти. Поэтому в борьбе с Рожковым хавбек «красно-белых» устроил перетягивание руками. Судья Левников посчитал, что защитник «Рубина» виноват сильнее. А дальше форвард Угальде забрал себе мяч и помог коллеге Барко подготовиться к удару.

Аргентинец, пока другие футболисты спорили и пытались прессинговать друг друга морально, выдохнул и пошел бить. Эсекьель технично исполнил высокую «паненку». Дерзкий удар оставил «Спартаку» шансы на камбэк. Хотя надо снова отметить, что «Спартак» является своим главным врагом на поле. Неграмотные действия гостей на своей половине позволили казанцам завладеть левым флангом. Даку упускали. И в створ ворот «Спартак» не попадал. У «красно-белых» было больше подходов, а «Рубин» забил 2 мяча после 3 ударов в створ.

Замены не помогли Станковичу после перерыва

Команды и арбитры прошли отдыхать, а тренеры работать. В перерыве казалось, что казанцы играют с огнём. Упускали Маркиньоса и закрыли Бонгонду, но зря допустили глупый пенальти. Не факт, что Пруцев мог забить, если бы защитник не тянул хавбека за руку. При счете 2:0 до перерыва одна из команд получает солидное моральное преимущество. А счет 2:1 означал, что «Спартак» достаточно хорош, чтобы попытаться отыграться против достойного соперника, который не славится невероятно сильной обороной в текущем сезоне.

Времена Бердыева прошли. До матча отмечали, что у «Спартака» не только победная серия, но также прекрасная статистика по сезону. Даже когда сравниваем с результативностью «Динамо» или игрой «Зенита» в обороне. У «красно-белых» есть потенциал. Также есть яркие футболисты, способные взять игру на себя. «Рубин» зря пропустил до перерыва. Дали Станковичу возможность вернуть свою команду в игру морально. Деян решился на серию смелых замен. Вингер Маркиньос ушел на левый фланг обороны «красно-белых».

Хавбек Мартинс вышел вместо Пруцева, чтобы действовать ближе к атаке. Аргентинский новичок Солари появился на правом фланге. А нападающий Гарсия вышел в центре атаки. «Спартак» в высокой фазе игры перестраивался чуть ли не на «4-2-4», ведь многие футболисты атаковали. Но «Рубин» оказался достаточно грамотным тактически, чтобы не пропустить в дебюте второго тайма. Солари было сложно на правом фланге. Гарсия оказался незаметным в атаке. Угальде проиграл, когда у него появился напарник, пришлось идти налево.

Но были намеки на второй мяч «Спартака». Солари бил низом – голкипер Ставер потащил удар. Угальде однажды оказался перед воротами после навеса, но удар головой получился неточным. Барко пришлось опускаться глубже, поскольку Умяров потерялся. Мартинс сыграл неплохо, но со временем тоже начал ошибаться в передачах. «Спартак» торопился, а «Рубин» играл низко и плотно. У фаворита не было большого количества явных моментов. При такой игре иногда случаются камбэки в концовках, но «Рубин» хорошо держался.

Поражение «Спартака» влияет на игру с «Зенитом»

Во втором тайме судья Левников удалил двух игроков. Форвард «Рубина» Даку забрал мяч, чем разозлил защитника «Спартака» Дуарте. Парагваец начал махать руками, а потом свалил оппонента на землю. Судья правильно оценил эпизод, выдав две желтые карточки участникам потасовки. Для Даку и Дуарте предупреждения стали вторыми. Лучше бы защитник «Спартака» сдержался. Тогда могли остаться в большинстве после удаления форварда «Рубина». Вместо этого начали играть десять на десять. И проще москвичам не стало.

Станкович выпустил ещё одного игрока атаки – Медину, но Хесус не успел себя показать. «Спартак» зря допустил явные ошибки в обороне до перерыва. Пропустив дважды, обрекли себя на жесткую борьбу с крепкими футболистами «Рубина». По именам у Рахимова неплохая команда. Вот и добились победы над фаворитом дома. Теперь «Краснодар» и «Зенит» выше на три пункта. Подопечные Станковича сегодня испортили матч против коллектива Семака в следующем туре. «Зениту» теперь станет проще без равенства по очкам.

«Спартаку» подходит только победа над петербуржцами. А они случаются крайне и крайне редко, даже когда играют в столице. Сегодня свежие футболисты не порадовали Станковича. С таким уровнем игры, как в Казани, победы над «Зенитом» не будет. У соперника тоже есть потери, потому что красную карточку заработал хавбек Вендел. Победителем после очной встречи фаворитов может выйти «Краснодар», если Мусаев настроит команду на выездную победу с «Ростовом». Следующий тур будет крайне важным для всех лидеров.

«Динамо» ведь сыграет против «Локомотива». Первая пятерка в таблице будет занята важными соперниками. «Спартак» зря не начал матч против «Рубина» более рационально в поисках сложной, но важной гостевой победы. Москвичи сами виноваты, существенно упростили казанцам задачу победить. У команды Рахимова можно похвалить Безрукова и Кабутова, сыгравших на флангах. И ещё разрушителя Грицаенко – удачно вышел на замену. Даку герой из-за дубля, но форвард сильно подпортил впечатления глупым удалением.