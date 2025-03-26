«Реал» готов заплатить 60 млн евро за Субименди

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сегодня, 00:12

Мадридский «Реал» готов заплатить «Реалу Сосьедад» 60 миллионов евро за трансфер полузащитника .

Игрок уже длительное время рассматривается «сливочными» в качестве потенциального приобретения. По последним данным, руководство «Реала» демонстрирует решительность в своих намерениях и готово выплатить указанную сумму за опорного полузащитника.

Данная сумма соответствует условиям отступных, прописанным в контракте 26-летнего футболиста, и является ценой, которую «Реал Сосьедад» желает получить от его продажи.