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«Реал» готов заплатить 60 млн евро за Субименди

сегодня, 00:12

Мадридский «Реал» готов заплатить «Реалу Сосьедад» 60 миллионов евро за трансфер полузащитника Мартина Субименди.

Игрок уже длительное время рассматривается «сливочными» в качестве потенциального приобретения. По последним данным, руководство «Реала» демонстрирует решительность в своих намерениях и готово выплатить указанную сумму за опорного полузащитника.

Данная сумма соответствует условиям отступных, прописанным в контракте 26-летнего футболиста, и является ценой, которую «Реал Сосьедад» желает получить от его продажи.

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Все комментарии
RM_35
RM_35
сегодня в 11:48
надо брать, если игрок сам захочет!!!
dk9a53vdgtg4
dk9a53vdgtg4
сегодня в 08:00
Думаю Сосьедаду придётся продать, иначе позже игрок уйдёт бесплатно.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 02:08
Уже есть один Менди... Теперь ещё и Суби будет...
Гость
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