Семь команд получили право сыграть на ЧМ-2026. Сборная Узбекистана готова переписать историю

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сегодня, 16:30

Хусанову нужна ещё одна победа.

Узбекистан в шаге от исторического достижения

Команда, где есть Файзуллаев из ЦСКА , бывший игрок «Ростова» Шомуродов и новый защитник «Манчестер Сити» Хусанов, подбирается к пику развития. Новые правила отбора к ЧМ -2026, где будет 48 участников вместо 32, позволили азиатским сборным получить больше путевок. Теперь сразу по две команды из каждой группы третьего раунда отбора отправятся на турнир в Северной Америке. Вчера между собой сыграли лидеры группы А – Иран принимал Узбекистан.

Для команды Сердара Азмуна, бывшего форварда «Зенита» и «Ростова», участие в финальных частях ЧМ не является чем-то новым. Даже в старом формате частенько проходили отбор. Не играли только на ЧМ -2002 и ЧМ -2010. Особых успехов в финальных частях не было. Зато есть большой опыт. Когда бывший игрок московского «Торпедо» Эркинов открыл счет голам в матче, иранские футболисты не испугались. У них в центре атаки есть нападающий «Интера» Тареми.

Мехди сравнял счет во втором тайме после ловкой скидки напарника Азмуна. Центральный защитник «Рубина» Ашурматов не успел закрыть удар Тареми, а Хусанов не справился с задачей прикрыть Азмуна. Опытные нападающие переиграли защитников сборной Узбекистана. Но через минуту свою хитрость продемонстрировал Файзуллаев. Плеймейкер ЦСКА вместо подачи со штрафного отправил мяч по дуге в ворота, обманув защиту и вратаря. Гости снова повели.

Им помогал голкипер, 34-летний Юсупов провел классный матч и серьезно спасал свою команду. Но когда Тареми оказался в метре от рук Уткира, у стража ворот не было шансов. Дубль капитана сборной Ирана позволил его команде квалифицироваться на ЧМ -2026. А вот узбекистанцев ждёт ещё два испытания. Тимур Кападзе, который заменил в начале года опытного словенца Сречко Катанеца – ушел по состоянию здоровья, сыграет против ОАЭ и Катара.

Если не рассчитывать на соперников, то нужна ещё одна победа. В Узбекистане занялись воспитанием футбольной молодежи. И хотя на Олимпиаде в Париже заняли последнее место, не набрав ни очка в группе с будущими чемпионами из Испании, сам факт попадания на такой турнир говорит о прогрессе. Как и успех в отборе к ЧМ -2026. Даже если вдруг не справятся с прямым выходом, то останутся обходные, более сложные пути. Хусанов и Файзуллаев готовы удивлять.

Япония и Новая Зеландия уже готовятся к мундиалю

Кроме Аргентины, которая первой гарантировала себе место не ниже шестого в отборе к ЧМ -2026 в Южной Америке, ещё шесть сборных попали в финальную часть. Трое прошли как хозяева – Канада, США и Мексика. Иран и Япония стали лучшими в своих группах квалификации в Азии. А Новая Зеландия предсказуемо оказалась первой в отборе в своей конфедерации. Переход Австралии в азиатский отбор должен был существенно упростить отборы для «Олл Уайтс».

Но сборная Новой Зеландии после выхода на ЧМ -2010 в Южной Африке допустила три подряд осечки. Зато теперь они напрямую квалифицировались на турнир в Северной Америке. У новозеландцев немало футболистов из скромных европейских клубов. Некоторые игроки получают опыт в МЛС . Минус этой сборной – они возрастные. Новая Зеландия села в последний вагон. Будут ждать новое поколение, а для напарников Криса Вуда это был финальный шанс.

Форварду «Ноттингем Форест» и капитану сборной Новой Зеландии 33 года. На днях Крис получил желтую карточку за раздачу автографов. Зато стал героем в АПЛ , может оказаться в Лиге чемпионов. А дальше хочет сыграть на мундиале. Пятнадцать лет назад Вуд выступал на подобном турнире. В ЮАР команда Новой Зеландии не вышла из группы, но показала упрямый подход. Не проиграли никому, даже команде Италии. И теперь не будут фаворитами, но стали опытнее.

А вот Япония рассчитывает сыграть успешнее, чем в Катаре. Там они обыграли сборные Испании и Германии в группе. После такого успеха азиатскую команду ждало разочарование в плей-офф. Уступили в серии пенальти Хорватии, будущим призерам турнира. Команда Японии могла оказаться на месте «клетчатых». И женские, и мужские сборные восточной страны хорошо себя показали. Успех в отборе закономерен. Япония будет на мундиале в восьмой раз подряд.

Канада переиграла США , а Мексика с новым трофеем

Пока в Европе, Азии и Южной Америке провели важные отборочные матчи, а у европейцев был также плей-офф Лиги наций, в Северной Америке разыграли свой трофей. Мексика впервые в истории выиграла Лигу наций КОНКАКАФ . Причем в финале встретили не Канаду или США – эти сборные провели поединок за третье место, а Панаму. Мексиканцы были фаворитами с защитником Монтесом из «Локомотива» в основе и хавбеком Чавесом из «Динамо» в запасе.

Панама, которая отметилась победой над сборной США – после этого автор решающего гола праздновал на бровке с Тьерри Анри, своим кумиром, не справилась с мексиканцами. Честно говоря, пока все хозяева будущего мундиаля оставляют плохое впечатление. Хотя канадцы пробуют прибавить под руководством Джесси Марша, бывшего тренера «Лейпцига» и «Лидса», им тяжело даются серии одинаковых по уровню матчей. Но команду США в итоге переиграли.

Дело принципа. Поскольку американские власти постоянно повторяют планы оккупировать Канаду и сделать огромную богатую страну 51-м штатом, то вежливые фанаты кленового сиропа показывают зубы в спорте. Уже была победа в хоккее. А теперь тренер Почеттино проиграл канадцам в футбол. Но есть и плохие новости. Альфонсо Дэвис, главная звезда команды американца Марша, получил разрыв крестов. Не поможет «Баварии» в плей-офф Лиги чемпионов.