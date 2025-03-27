Сложный выезд «Спартака» и проверка для «Зенита». 22-й тур РПЛ важнее, чем кажется

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вчера, 22:39

У фаворитов зубастые соперники.

«Зенит» – «Рубин»

В воскресенье Семак попробует прервать неудачную серию чемпионов. У «Зенита» одна несчастная победа в пяти последних турах. Три поражения от «Крыльев Советов», «Акрона» и «Спартака». Последний результат оспаривают, настаивая на офсайде в моменте с решающим голом Мартинса. Но в РФС опубликовали веский ответ. Такой акцент «Зенита» на одном эпизоде говорит, что земля ушла из-под ног фаворита. В клубе занервничали. Впереди празднование столетнего юбилея, а игра не клеится. Главные клубы РПЛ часто плохо играют после матчей сборных. Соперник «Рубин» проиграл лишь 1 из 7 последних матчей в лиге. Рахимов настраивается даже в гостях создать неудобные для «Зенита» условия после серии неудач против Семака.

«Крылья Советов» – «Локомотив»

Самарцы в этом сезоне словно откладывают жизнь на потом. Отложили историю с попыткой бандитов выбить из клуба деньги за помощь с судьями. Возможно, некоторые арбитры РПЛ брали деньги у двух команд, обещая каждой помощь. Проще говоря, обманывали клубы. В Самаре также отложили победы и хороший футбол местной команды. А ещё затягивают с решением по главному тренеру. Похоже, матч против «Локомотива», куда Осинькин часто отправлял своих талантов, будет для тренера решающим. «Крылья Советов» не выиграли в 11 из последних 13 матчей РПЛ . «Локомотив» обыграл в дерби «Динамо» и прервал свою неудачную серию из 5 матчей. Но есть травмы и не улучшилась игра обороны с Ньямси и Монтесом.

«Динамо» Москва – «Оренбург»

Тренер «Локомотива» Галактионов говорит, что его команда в чемпионской гонке. Тогда «Динамо» тоже участник погони за «Краснодаром». Хотя отрыв лидера теперь составляет семь пунктов. Значит, нужно обыгрывать «Оренбург». Для Лички есть плохие новости. Бывший клуб чешского тренера обыграл дома «Факел». Экс-наставник «Спартака» Слишкович сумел зимой подтянуть игру аутсайдера. «Оренбург» часто уступает, но не оставляет ужасного впечатления. Им повезло против воронежцев, а вот «Динамо» точно нельзя назвать удачливой командой. Уступали в Кубке и РПЛ соседям из ЦСКА и «Локомотива». У «Динамо» остались проблемы в линии обороны, а травма Тюкавина заставила искать варианты, вроде Карраскаля в атаке.

«Химки» – «Пари НН»

Отдаем должное тренеру и футболистам «Химок». Клуб вряд ли выживет финансово. Потеряли поддержку со стороны инвестора, обвиненного в мошенничестве в сфере строительства. Но характер показывают. «Химки» победили «Факел» и сыграли вничью с «Ахматом». Новый соперник – «Пари НН» Ганчаренко, является очередным борцом за выживание, с которым сыграют. Если «Химки» уступят, то рискуют со временем оказаться в зоне вылета. Клубу из Нижнего Новгорода после двух поражений от «Краснодара» и «Рубина» важно не уступить. В поединке встречаются недопонятые команды. «Химки» были живее, но разница в таблице в один балл. Также отметим, что «Пари НН» часто набирал очки именно против этого соперника.

ЦСКА – «Динамо» Махачкала

«Армейцы» приободрились. У них нет поражений в пяти последних турах РПЛ . В начале нового года укрепили результаты перед паузой. Сыграли вничью с «Зенитом», обыграли «Химки» и «Акрон». Побеждали без невероятного перевеса по голам, но старались лучше держать мяч. Николич перешел на четыре защитника. Тренер ищет выход без серьезных зимних новичков. Зато в атаке появилась конкуренция при работе в два форварда. Молодой Глебов присоединился к Гуарирапе, Мусаеву и новичку Алеррандро. А вот махачкалинцы на американских горках. Проигрывали тезкам из «Динамо» 4:0, а затем разбивали «Крылья Советов» с аналогичной разницей мячей. В ЦСКА не знают, чего ждать от такого боевитого соперника.

«Краснодар» – «Факел»

В первом круге клуб из Воронежа сыграл дома в нулевую ничью против «Краснодара». Будет обидно, если фаворит тогда потерял «чемпионские очки». «Горожанам» нельзя ещё раз дарить баллы одному из аутсайдеров. У «Факела» не клеится игра. А у команды Мусаева появится шанс оторваться от «Зенита» на пять пунктов, если «Рубин» уцепится в гостях в ничейный счет против Семака. Но даже если конкурент не поможет, «Краснодару» важно набрать свои три пункта и сохранить чистое первое место. Чем дольше будут в отрыве от команд Семака и Станковича – тем увереннее станут. Негативный опыт прошлого сезона заставляет сомневаться в резерве «горожан». Но иногда их выручают даже запасные. Вингер Мозес помог победить «Ростов».

«Акрон» – «Ростов»

Дзюба сыграет против «Ростова» уже без Карпина в понедельник. Тренер сборной порадовал Артёма во время перерыва на поединки национальных команд. Дзюба улучшил личный голевой рекорд. Теперь ветеран – единоличный лидер по забитым мячам в истории сборной, у него 31 гол. В «Акроне» рослый форвард в начале года создавал голевые моменты и отличался сам. Клуб из Тольятти чередует победы и поражения. Но теперь в Самаре сыграет против команды, которая продемонстрировала сильный футбол в стартовых турах. Даже когда «Ростов» не побеждал, качество игры с новым главным тренером Альбой не разочаровывало. Встречаются две команды, умеющие сыграть хорошо. «Ростов» опытнее, но «Акрон» умеет укусить.

«Ахмат» – «Спартак»