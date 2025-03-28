«Ростов» остался без ясного будущего. Ход конём – приглашение экс-тренера сборной России

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вчера, 22:30

Рокировка Карпин-Черчесов – потенциальное решение проблемы.

Зимой среди главных контент-мейкеров РПЛ был «Ростов». Клуб отпустил своего лидера Данила Глебова в «Динамо», а незадолго до рестарта чемпионата расстался с главным тренером Валерием Карпиным. Ничья с теми же «бело-голубыми» в первом матче после паузы и победа над «Оренбургом» обнадёжили, но важно объективно оценить перспективы проекта. Они совсем не радужные.

На багаже Карпина

Такой шаг Валерия Георгиевича не поняли. Если уж уходить, то заранее – некрасиво оставлять команду без тренера, когда нет времени на поиск альтернатив. На это можно посмотреть под другим углом. Ростовчане длительный период работали под руководством Карпина и понимают своего тренера с полуслова, а теперь прошли полноценные зимние сборы со специалистом. Если бы тренер даже раньше решил попрощаться с клубом, не нашлось бы никого, кто подготовит команду лучше.

А так наставник проследил за коллективом в межсезонье, подготовил игроков на весну. Плюс оставил в клубе свой тренерский штаб – они знают, на что Карпин обращал внимание и смогут довести «Ростов» до спокойного финиша на его конспектах.

И в каждом весеннем матче ростовчане навязывали сопернику сопротивление. «Динамо» смогло забить лишь на 77-й минуте – и спустя пять минут пропустило (1:1). В Оренбурге с южноуральцами настроились на 1:1 (обменялись голами к перерыву), но во втором тайме исход встречи решил Комличенко. За этими матчами последовали два поражения – в Кубке и чемпионате. Но, во-первых, играли с командами выше классом – «Зенитом» и «Краснодаром». Во-вторых, даже при этом южане гнули свою линию до последнего – что те, что другие забили только раз, причём после 70-й минуты.

Нового тренера лучше найти заранее

Пока всё работает, лучше ничего не трогать. До финиша сезона должны докатить без особых проблем – борьба за выживание клубу не грозит, а бороться за медали просто невозможно. У команды нет задач. Но это не должно расслаблять руководство. Сейчас главный вопрос – кто займёт место Валерия Георгиевича.

Вряд ли тренерский штаб специалиста останется в клубе. Всё же именно Карпин был его лицом, главной движущей силой. Тот же Виктор Онопко давно сложился как топ-ассистент – ему просто незачем спонтанно менять образ работы, тем более когда это связано с таким риском. Для Альбы это тоже первый самостоятельный опыт – ранее он работал только тренером-аналитиком.

Резюмируя, среди действующего тренерского штаба прямой замены Карпину не видно. Не стоит забывать и о том, что летом Валерий Георгиевич наверняка будет на радарах всех топ-клубов, которые займутся поиском тренера. Слухи связывали с «Динамо», интересна позиция «Зенита» по Семаку (по итогам чемпионской гонки она может измениться). А Карпин – топ-специалист со своим штабом. У него есть люди, с которыми сложилась эффективная работа. И он имеет необходимый статус, чтобы привести их за собой.

В любом случае, тренерский вопрос лучше снять, прежде чем команды отыграют заключительный тур.

Летом команда изменится до неузнаваемости

Есть куча вопросов, которые свалятся на «Ростов» предстоящим летом. Смена тренерского штаба (и клубного вектора) – только верхушка айсберга. В регионе осенью сменился губернатор, начались слухи о переменах среди владельцев акций клуба. Недавно появилась информация, что вр.и.о. губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь остановил процесс приватизации 25,99% акций футбольного клуба, в результате которой «Ростов», вероятнее всего, перешёл бы под контроль Арташеса Арутюнянца. Карпин привык работать с Арутюнянцом – и интересно, что тренер ушёл как раз в момент, когда непонятно, под чьим контролем окажется клуб.

Сейчас сообщается, что область планирует передать 51% акций клуба бизнесмену Ивану Саввиди, тогда как остальные 49% останутся у Арутюнянца. По слухам, Саввиди в будущем собирается выкупить эту долю. Как эти движения повлияют на «Ростов», неясно. Понятно только, что горизонт планирования для клуба сокращается в разы – неясно, что ждёт команду в ближайшем будущем, какая будет поддержка от региона, насколько губернатор заинтересован в сохранении прежней поддержки клуба.

И добавить к этому особенности состава. В костяке – Николай Комличенко и Максим Осипенко. Оба уже в возрасте, когда хочется стабильности, у Максима тем более был вариант с «Краснодаром» – защитник вряд ли оставит эти мысли. Вдобавок в составе много молодых игроков, которые пришлись бы кстати в топ-клубах: Комаров, Щетинин, Лангович, Вахания. Претенденты на них найдутся – а неясность в «Ростове» лишь подстегнёт желание игроков.

Надежда на харизму Станислава Черчесова

По последним данным, у ростовчан уже появился вариант на тренерский мостик. В клубе готовы сотрудничать со Станиславом Черчесовым. С тренером уже связался Иван Саввиди – отмечается, что в случае получения контрольного пакета акций клуба предприниматель собирается привести именно Станислава Саламовича. При этом Черчесов якобы не дал точного ответа – вероятно, специалист рассчитывает найти топ-клуб летом. Отмечается, что он следит за ситуацией в «Динамо», где в подвешенном состоянии находится Марцел Личка.

Для «Ростова» это было бы смелое назначение – при этом клуб получил бы сильный аргумент при переговорах с игроками в лице экс-тренера сборной России. Но и тут вопрос тот же – пойдёт ли Черчесов в команду без внятных перспектив.