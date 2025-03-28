Нового тренера «Ювентуса» тянет на проблемные клубы. За три года прошёл ад и непонимание руководства

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сегодня, 15:59

Игор Тудор любит пожёстче.

Во Франции выбрал клуб с самой суровой фан-базой

Хорватский специалист успел поработать с «Галатасараем», был ассистентом в «Юве» в начале 2020-х – но первым самостоятельным опытом на топ-уровне можно считать «Марсель». И более специфического места для тренера просто не придумать. У «провансальцев» скандальная фан-база – совсем недавно они вывесили оскорбительный баннер в адрес Адриена Рабьо и его матери с надписью: «Верность для мужчин, предательство для шлюх. Какая мать, такой и сын». Полтора года назад болельщики «Марселя» напали на автобус «Лиона» – забросали его камнями, осколки разбитого стекла поранили игроков, а тренеру команды досталось по голове.

В такую атмосферу окунулся Тудор – возглавил команду летом 2022 года. Само собой он оказался под огромным давлением. В предыдущем сезоне коллектив финишировал вторым в чемпионате, так что в новой кампании ждали повторения результата. «Марселю» пришлось тяжелее – команда совмещала Лигу 1 уже с играми ЛЧ и по итогам сезона набрала в чемпионате больше очков, чем годом ранее. Но вместо второй строчки оказалась на третьей. В еврокубках в группе с победителем прошлой ЛЕ «Айнтрахтом», «Тоттенхэмом» и «Спортингом» тоже не удалось сверкнуть. Тоже неплохие результаты – но Игор покинул пост главного тренера.

Кстати – после этого и возобновились беспорядки. На встрече руководства с фанатами последние даже угрожали представителям клуба. На этом фоне менеджмент даже задумался об уходе в отставку.

Вернулся в Италию – попал в клуб, который требует ЛЧ за копеечные вложения

Забавно, что после напряжённого союза хорватского менеджера потянуло в другой не совсем здоровый клуб. У «Лацио» нет таких проблем с фанатами, у них другая особенность – клуб из года в год старается тратить минимум, получая при этом максимум. Когда пазл складывается, получается «Лацио» Сарри сезона-22/23. Но тогда всё сошлось – с «Юве» сняли очки, «Интер» и «Милан» мучались от нестабильности, а у «Лацио» был ещё крепкий возрастной костяк и Лига конференций.

После такого логично было качественно усилиться – надо было подготовиться к игре в двух топ-турнирах с высочайшим сопротивлением. А у «орлов» лидером атаки оставался возрастной Чиро Иммобиле. В итоге команде со скромными ресурсами ожидаемо не хватило сил на такой насыщенный сезон. В Лиге чемпионов ещё удалось удивить – а вот в Серии А откатились аж на девятое место.

Когда Тудор сменил Сарри, ему нужно было возвращать команду в еврокубки – при этом у него не было трансферного окна для усиления. Требовался результат с листа. Спойлер – летом хорват покинул команду, а президент клуба Клаудио Лотито отмечал:

Говорят, что Тудор отлично справился и вывел «Лацио» в Лигу Европы. На самом деле с тех пор, как я здесь, команда играла там 15 или 16 раз. Тренеров и игроков можно заменить. Все они полезны, но никто не является незаменимым. Важно, чтобы клуб оставался стабилен.

Незавидная участь в «Ювентусе»

Теперь местом работы Тудора будет «Ювентус» и тут обстоятельства, несмотря на разницу в статусе, ничуть не лучше, чем в «Лацио». Вводные такие: полуразобранная команда после неудачной перестройки, ужасная атмосфера на фоне неудач, изначальное желание назначить другого тренера. Теперь подробнее.

Летом «Юве» пошёл на важный шаг – туринцы закончили глобальную эпоху Аллегри и решили перейти к принципиально иной игре. Придать команде современный облик позвали молодого Тиаго Мотту, который авангардными методами вытащил «Болонью» в ЛЧ . Предстояло отказаться от привычных установок и игроков, потратиться на усиление. Потребовалось бы несколько трансферных окон. Ожидаемо возникли большие сложности, к весне это стало невыносимо. Команда вылетела из ЛЧ от скромного «Фейеноорда», а потом покинула Кубок Италии – проиграла «Эмполи».

При этом в качестве альтернативы туринцы хотели видеть у руля команды Антонио Конте – с ним уже работали, тренер добивался успеха со «старой синьорой». Но менеджер сейчас работает над чемпионским духом «Наполи», так что «Юве» выбрали Тудора – очень похоже, что для «бьянконери» это изначально лишь временный вариант.

Каждый раз был неплох – это может сработать

Так что Тудору придётся столкнуться с огромным сопротивлением. В «Юве» на него не ставят с самого начала – так что посреди разрухи от неудачной перестройки поддержки ждать не стоит. Но Игор привык к постоянным сложностям – он на самом деле отлично справлялся даже в таких жёстких условиях.

Третье место с «Марселем» – никакой не провал. Команда выдержала прошлогоднюю планку в чемпионате – просто «Ланс» выдал оверперформанс. Что касается Лиги чемпионов – «провансальцы» не были готовы бороться за топ-результат сразу в двух элитных турнирах. Подбор игроков не тот. Другое дело, что давление от импульсивных фанатов это не снимало.

«Лацио», который разваливался на глазах, Тудор без трансферов собрал в единый организм и выдал отрезок с одним поражением в 11 турах. Едва не достали «Рому» на шестой строчке – а уж с «Болоньей» за топ-5 и ЛЧ бороться было просто невозможно.

По последним данным, контракт Тудора с «Юве» рассчитан до окончания текущего сезона. Сообщается, что туринцы могут расторгнуть его в одностороннем порядке и до 30 июня. Как хорват согласился на такие условия, непонятно. Но, похоже, ему такое нравится.