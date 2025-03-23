Перед ЧМ-2026 семь основных фаворитов. Но даже у главных сборных много слабых мест

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вчера, 22:36

Вспоминаем минусы топовых команд.

Семь фаворитов получается, если суммировать расчеты букмекеров, основанные на ставках на конкретные сборные, и аналитические выкладки. Также помогают симуляции так называемых суперкомпьютеров. Шесть основных претендентов на корону понятны сразу. А седьмую сборную включаем по сумме разношёрстых оценок. В некоторых случаях Португалия ниже Италии или Нидерландов. Но учтём звездность и мастерство команды с Роналду. Хотя даже у этой звездной сборной есть минусы.

Португалия

Криштиану через год может стать обузой, если приедет в Северную Америку в плохой форме и в ужасном настроении. Роналду умеет капризничать. Плох в принятии важных решений. Боится бросить футбол. Боится жениться на матери своих детей Джорджине. Неуверенность, спрятанная за наглостью – одна из причин, почему Криштиану не стал правильным лидером для Португалии в решающий момент. Защитник Пепе был важнее на Евро-2016 как вожак коллектива вместе с парочкой других ветеранов. Сейчас с Фернандешем и Леау проиграли Дании в первом матче плей-офф Лиги наций. В центре поля и обороне полно талантов и звезд. В воротах перспективный Кошта. Но есть сомнения в тренере. Роберто Мартинес – одна из причин, почему Португалия не выше в рейтингах фаворитов.

Германия

Тренер Нагельсманн не умеет просто играть в футбол. Юлиан всегда выдумывает нечто новое и рискованное. У немцев сейчас нет такой мощной заявки, как в середине 70-х и начале 90-х годов. Рядом с безусловными звездами, вроде Киммиха, Вирца и Мусиалы, футболисты среднего уровня. Голкиперу Тер Штегену надо набрать форму и не ловить бабочек, чтобы достойно заменить Нойера. Пока Марк-Андре травмирован. Центральные защитники любят рисковать. В полузащите меньше футболистов уровня Хедиры, Крооса и Швайнштайгера. В атаке нет нового Мирослава Клозе. «Десятки» классные, но Вирц и Мусиала – молодые футболисты, которых в клубах вечно ставят в основу. Тяжело не получить травму после изнуряющих сезонов накануне ЧМ -2026. Немцы разучились побеждать в футболе.

Англия

Тухель начал с победы. У Англии есть опыт поражений в больших финалах Евро. Иногда такие оплеухи бывают полезными. Как у бразильцев на ЧМ -2002 после неудачи против Франции и Зидана. Но британцы уступали на двух Евро просто сильным командам, а не великим составам Италии с Испанией. У Тухеля классные футболисты. Им место в решающих матчах мундиаля. Но Кейн и его напарники прослыли коллекционерами неудач. Также заметно, что некоторые ключевые футболисты из Англии не в лучшей форме. Райс и Фоден играли сильнее в прошлом сезоне. Беллингем полезен для сборной, но в обороне нет монолитных центральных защитников. Слева тоже проблемы. А ещё одна беда – ожидания англичан. Они делают заявления о победе на ЧМ -2026. Высокомерие может помешать «Трём львам».

Бразилия

Давно не главные фавориты, но могут прибавить за год. Доривал пытается обучить не таких талантливых как раньше бразильцев работать грамотно. Повезло, что появился Рафинья. Но этот парень два с половиной года назад бегал за «Лидс», а полгода назад был выставлен «Барселоной» на трансфер. Желаем крайнему форварду сохранить форму, но тяжело делать прогнозы о его состоянии через год. Точно знаем, что Неймар будет в неважном состоянии физически. Слишком много разных травм. А у Винисиуса нет темперамента для победы на чемпионате мира. Человек настолько себя любит, что ему споры и скандалы важнее результатов клуба или команды. Алиссон – хороший голкипер, попробует вытащить Бразилию в решающие стадии плей-офф, но в обороне «селесао» хуже, чем с Лусио и Эдмилсоном.

Франция

«Трёхцветные» давно в центре внимания. Но фанаты Франции засыпали на днях после поражения в Загребе с мыслями о старых временах. Когда в воротах Льорис, в защите Варан, в центре поля Канте и Погба, который ещё хотел играть в футбол. В атаке Гризманн и Жиру. Хорошее было время для доминирования и крупных финалов. А сейчас Дешам дорабатывает до конца контракт и уходит. Мбаппе семь лет назад на чемпионате мира оставлял лучшее впечатление в футболке сборной, чем сейчас. У Килиана шикарные напарники по атаке – Дембеле, Олисе и Баркола, но французы давненько не играют в выдающийся футбол. Конечно, они настолько сильные, что бывали в финале чемпионатов мира дважды подряд. Однако во втором случае уступили следующей команде в этом рейтинге лучших.

Аргентина

Хороши. И это минус, поскольку сохранить форму будет непросто. Также тяжело поверить, что Месси через год не потеряет ни капли оставшейся энергии. Лионеля спасает стиль. По-прежнему обводит соперников. Умеет работать с места. Но чем лучше Месси был – тем проще Аргентине на крупных турнирах. Были проигранные финалы, теперь серия побед. Скалони классный тренер. Но если искать минусы, то можно отметить потери Ди Марии. Анхель из тех футболистов, важность которых все замечают, когда теряют крайнего форварда. Также тяжело спрогнозировать состояние Отаменди через год. Ромеро и его привычный напарник – сильные защитники, но подмена не всегда качественная. «Компромат» на Аргентину копать тяжело, поскольку хватает прогресса Альвареса, чтобы верить в ещё один рывок Месси.

Испания