«Престон» – «Астон Вилла»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 12:39

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на Кубок ФА «Престон» – «Астон Вилла», который состоится 30 марта 2025 года

«Престон»

«Престон» в нынешнем сезоне Чемпионшипа является обычным середняком, который доигрывает сезон, а вот поединок 1/4 за кубок ФА является большим событием для клуба. Коллектив принимает на своем поле «Астон Виллу» и делает на этот поединок большой упор, поэтому представителю АПЛ будет очень сложно в будущей встрече, учитывая, что хозяевам нечего терять.

15 марта «Престон» на своем поле обыграл «Портсмут» (2:1), а 11 числа на выезде сыграл с «Сандерлендом» (1:1).

«Астон Вилла»

«Астон Вилла» находится в отличной форме и имеет целую серию побед, однако матчи кубка ФА имеют свою специфику. Одна грубая ошибка может лишить клуб полуфинала турнира, поэтому «Престон» не рассматривается как слабый соперник. Гости постараются захватить инициативу и безопасно сыграть в обороне.

20 марта «Астон Вилла» в товарищеском матче обыграла «Аль-Аин» (3:1), а 12 марта обыграла «Брюгге» в Лиге чемпионов (3:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Престон» – 8

Ничья – 4.8

Победит «Астон Вилла» – 1.42

Тотал больше 2.5 мячей – 1.8

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.05

Статистика

«Астон Вилла» выиграла пять последних поединков подряд

«Престон» не проигрывает на своем поле уже 15 поединков подряд

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились ничейными результатами

Прогноз

Поставить на ничью в основное время, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 4.8. Домашняя статистика «Престона» говорит сама за себя, и мы предполагаем, что «Астон Вилла» также не сможет добиться победы на этом стадионе.