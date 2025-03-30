«Престон» – «Астон Вилла»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на Кубок ФА «Престон» – «Астон Вилла», который состоится 30 марта 2025 года
«Престон»
«Престон» в нынешнем сезоне Чемпионшипа является обычным середняком, который доигрывает сезон, а вот поединок 1/4 за кубок ФА является большим событием для клуба. Коллектив принимает на своем поле «Астон Виллу» и делает на этот поединок большой упор, поэтому представителю АПЛ будет очень сложно в будущей встрече, учитывая, что хозяевам нечего терять.
15 марта «Престон» на своем поле обыграл «Портсмут» (2:1), а 11 числа на выезде сыграл с «Сандерлендом» (1:1).
«Астон Вилла»
«Астон Вилла» находится в отличной форме и имеет целую серию побед, однако матчи кубка ФА имеют свою специфику. Одна грубая ошибка может лишить клуб полуфинала турнира, поэтому «Престон» не рассматривается как слабый соперник. Гости постараются захватить инициативу и безопасно сыграть в обороне.
20 марта «Астон Вилла» в товарищеском матче обыграла «Аль-Аин» (3:1), а 12 марта обыграла «Брюгге» в Лиге чемпионов (3:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Престон» – 8
- Ничья – 4.8
- Победит «Астон Вилла» – 1.42
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.8
- Тотал меньше 2.5 мячей – 2.05
Статистика
- «Астон Вилла» выиграла пять последних поединков подряд
- «Престон» не проигрывает на своем поле уже 15 поединков подряд
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились ничейными результатами
Прогноз
Поставить на ничью в основное время, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 4.8. Домашняя статистика «Престона» говорит сама за себя, и мы предполагаем, что «Астон Вилла» также не сможет добиться победы на этом стадионе.