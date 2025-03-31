«Ноттингем Форест» – «Манчестер Юнайтед»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Ноттингем Форест» – «Манчестер Юнайтед», который состоится 1 апреля 2025 года
«Ноттингем Форест»
«Лесники» отлично проводят нынешний сезон и занимают третье место в турнирной таблице АПЛ. «Ноттингем Форест» набрал 54 баллами и от второго «Арсенала» отстает лишь на четыре пункта. В домашней игре с кризисным «Манчестер Юнайтед» у хозяев есть большие шансы на победу, которая не позволит конкурентам приблизиться к топ-3 по итогам нынешнего тура.
29 марта «Ноттингем Форест» в серии пенальти обыграл «Брайтон» в кубке ФА (1:0), а 15 числа команда обыграла на выезде «Ипсвич» (4:2).
«Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Юнайтед» выиграл пару последних матчей, однако это не решает проблем команды в нынешнем сезоне. На данный момент «красные дьяволы» идут лишь на 13 месте с 37 баллами и отстают от зоны еврокубков на целых десять пунктов. В матче с «Ноттингем Форест» у гостей могут быть серьезные проблемы, ведь соперник играет гораздо качественнее и результативнее, а также мотивирован на победу.
16 марта «Манчестер Юнайтед» обыграл на выезде «Лестер» (3:0), а в Лиге Европы 13 марта разгромил «Реал» Сосьедад (4:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Ноттингем Форест» – 2.25
- Ничья – 3.45
- Победит «Манчестер Юнайтед» – 3.1
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.92
- Тотал меньше 2.5 мячей – 1.88
Статистика
- «Манчестер Юнайтед» выиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Ноттингем Форест» выиграл восемь из десяти домашних матчей на своем поле
- Три из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу «Ноттингем Форест», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.25. Предполагаем, хозяева будут иметь преимущество и по итогу смогут забить больше в этой игре, чем «Манчестер Юнайтед».