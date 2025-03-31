Soccer.ru
ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

«Ноттингем Форест» – «Манчестер Юнайтед»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 01:06
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Юнайтед»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Ноттингем Форест» – «Манчестер Юнайтед», который состоится 1 апреля 2025 года

«Ноттингем Форест»

«Лесники» отлично проводят нынешний сезон и занимают третье место в турнирной таблице АПЛ. «Ноттингем Форест» набрал 54 баллами и от второго «Арсенала» отстает лишь на четыре пункта. В домашней игре с кризисным «Манчестер Юнайтед» у хозяев есть большие шансы на победу, которая не позволит конкурентам приблизиться к топ-3 по итогам нынешнего тура.

29 марта «Ноттингем Форест» в серии пенальти обыграл «Брайтон» в кубке ФА (1:0), а 15 числа команда обыграла на выезде «Ипсвич» (4:2).

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» выиграл пару последних матчей, однако это не решает проблем команды в нынешнем сезоне. На данный момент «красные дьяволы» идут лишь на 13 месте с 37 баллами и отстают от зоны еврокубков на целых десять пунктов. В матче с «Ноттингем Форест» у гостей могут быть серьезные проблемы, ведь соперник играет гораздо качественнее и результативнее, а также мотивирован на победу.

16 марта «Манчестер Юнайтед» обыграл на выезде «Лестер» (3:0), а в Лиге Европы 13 марта разгромил «Реал» Сосьедад (4:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Ноттингем Форест» – 2.25
  • Ничья – 3.45
  • Победит «Манчестер Юнайтед» – 3.1
  • Тотал больше 2.5 мячей – 1.92
  • Тотал меньше 2.5 мячей – 1.88

Статистика

  • «Манчестер Юнайтед» выиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Ноттингем Форест» выиграл восемь из десяти домашних матчей на своем поле
  • Три из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Ноттингем Форест», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.25. Предполагаем, хозяева будут иметь преимущество и по итогу смогут забить больше в этой игре, чем «Манчестер Юнайтед».

Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 