«Ноттингем Форест» – «Манчестер Юнайтед»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 01:06

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Ноттингем Форест» – «Манчестер Юнайтед», который состоится 1 апреля 2025 года

«Ноттингем Форест»

«Лесники» отлично проводят нынешний сезон и занимают третье место в турнирной таблице АПЛ . «Ноттингем Форест» набрал 54 баллами и от второго «Арсенала» отстает лишь на четыре пункта. В домашней игре с кризисным «Манчестер Юнайтед» у хозяев есть большие шансы на победу, которая не позволит конкурентам приблизиться к топ-3 по итогам нынешнего тура.

29 марта «Ноттингем Форест» в серии пенальти обыграл «Брайтон» в кубке ФА (1:0), а 15 числа команда обыграла на выезде «Ипсвич» (4:2).

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» выиграл пару последних матчей, однако это не решает проблем команды в нынешнем сезоне. На данный момент «красные дьяволы» идут лишь на 13 месте с 37 баллами и отстают от зоны еврокубков на целых десять пунктов. В матче с «Ноттингем Форест» у гостей могут быть серьезные проблемы, ведь соперник играет гораздо качественнее и результативнее, а также мотивирован на победу.

16 марта «Манчестер Юнайтед» обыграл на выезде «Лестер» (3:0), а в Лиге Европы 13 марта разгромил «Реал» Сосьедад (4:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ноттингем Форест» – 2.25

Ничья – 3.45

Победит «Манчестер Юнайтед» – 3.1

Тотал больше 2.5 мячей – 1.92

Тотал меньше 2.5 мячей – 1.88

Статистика

«Манчестер Юнайтед» выиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах

«Ноттингем Форест» выиграл восемь из десяти домашних матчей на своем поле

Три из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Ноттингем Форест», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.25. Предполагаем, хозяева будут иметь преимущество и по итогу смогут забить больше в этой игре, чем «Манчестер Юнайтед».