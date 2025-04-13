«Ньюкасл Юнайтед» – «Манчестер Юнайтед»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 15:00

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Ньюкасл Юнайтед» – «Манчестер Юнайтед», который состоится 13 апреля 2025 года

«Ньюкасл Юнайтед»

«Сороки» показывают неплохой футбол и на данный момент занимают седьмое место в таблице АПЛ . В активе клуба 53 балла, как и «Челси», который сыграл на одну игру больше. «Ньюкасл Юнайтед» имеет хорошую статистику последних личных встреч с «красными дьяволами», и хозяева надеются, что в этот раз также удастся одержать важную победу.

7 апреля «Ньюкасл Юнайтед» крупно обыграл на выезде «Лестер» (3:0), а ранее на своем поле оказался сильнее «Брентфорда» (2:1).

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» уже не сможет исправить ситуацию в сезоне, ведь выбраться с 13 места гораздо выше практически невозможно. Команда набрала 38 баллов и на пять пунктов отстает сразу на двух соперников, поэтому даже победа в этой встрече не даст гостям подняться выше. Тем не менее, набранные очки с «сороками» определенно добавят коллективу уверенности, которой ему так не хватает в этом футбольном году.

10 апреля «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Лионом» в Лиге Европы (2:2), а в чемпионате поделил очки с «Манчестер Сити» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ньюкасл Юнайтед» – 1.68

Ничья – 4.2

Победит «Манчестер Юнайтед» – 5

Тотал больше 2.5 мячей – 1.68

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.2

Статистика

«Сороки» выиграли семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Манчестер Юнайтед» выиграл только одну игру из шести последних на выезде

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу «Ньюкасл Юнайтед», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.68. Предполагаем, что матч будет сложным для обоих клубов, но хозяева в очередной раз окажутся сильнее нестабильного «Манчестер Юнайтед».