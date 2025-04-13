«Ньюкасл Юнайтед» – «Манчестер Юнайтед»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Ньюкасл Юнайтед» – «Манчестер Юнайтед», который состоится 13 апреля 2025 года
«Ньюкасл Юнайтед»
«Сороки» показывают неплохой футбол и на данный момент занимают седьмое место в таблице АПЛ. В активе клуба 53 балла, как и «Челси», который сыграл на одну игру больше. «Ньюкасл Юнайтед» имеет хорошую статистику последних личных встреч с «красными дьяволами», и хозяева надеются, что в этот раз также удастся одержать важную победу.
7 апреля «Ньюкасл Юнайтед» крупно обыграл на выезде «Лестер» (3:0), а ранее на своем поле оказался сильнее «Брентфорда» (2:1).
«Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Юнайтед» уже не сможет исправить ситуацию в сезоне, ведь выбраться с 13 места гораздо выше практически невозможно. Команда набрала 38 баллов и на пять пунктов отстает сразу на двух соперников, поэтому даже победа в этой встрече не даст гостям подняться выше. Тем не менее, набранные очки с «сороками» определенно добавят коллективу уверенности, которой ему так не хватает в этом футбольном году.
10 апреля «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Лионом» в Лиге Европы (2:2), а в чемпионате поделил очки с «Манчестер Сити» (0:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Ньюкасл Юнайтед» – 1.68
- Ничья – 4.2
- Победит «Манчестер Юнайтед» – 5
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.68
- Тотал меньше 2.5 мячей – 2.2
Статистика
- «Сороки» выиграли семь из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Манчестер Юнайтед» выиграл только одну игру из шести последних на выезде
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Поставить на победу «Ньюкасл Юнайтед», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.68. Предполагаем, что матч будет сложным для обоих клубов, но хозяева в очередной раз окажутся сильнее нестабильного «Манчестер Юнайтед».