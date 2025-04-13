«Зенит» вернул чемпионскую интригу в РПЛ. Технично разгромили оборону «Краснодара»

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вчера, 19:36

Очень крепкий матч от фаворита сезона.

«Краснодару» не хватило удара Кривцова

В составе гостей была только одна заметная неожиданность. В центре поля вместо основного хавбека Ленини вышел Кривцов. Никита подменял Сперцяна, когда у Эдуарда была травма. Теперь лидер мог выйти с первых минут. Но вместо более оборонительного Ленини тренер Мусаев выбрал плеймейкера Кривцова. В итоге ставка сыграла. Обрезка вингера «Зенита» Луиса Энрике привела к контратаке «Краснодара». Кривцов и Кордоба создали гол без поддержки напарников. Колумбийский форвард прошел Эраковича и скинул мяч под удар Никите.

Кривцов хитро перебросил голкипера Латышонка. «Горожане» хорошо контролировали мяч, в основном через правый край. А вот у «Зенита» игра на первых минутах домашнего матча не клеилась. Семак выбрал Глушенкова. Максим заслужил выход в основе классным появлением на замену в прошлом туре против «Локомотива». Соболева в старте не было, Семак доверяет аргентинцу Гонду. Лусиано забил победный мяч. «Краснодар» после забитого мяча откатился к своим воротам, но располагались грамотно. Ничто не предвещало будущей беды.

У команд были одинаковые схемы «4-2-3-1». У «Зенита» не получалось развивать длительные вдумчивые позиционные атаки. Случались нарушения правил, мяч часто возвращался к «Краснодару». Семак очень нервничал на скамейке, часто пытался общаться с резервным арбитром. Гости работали спокойнее, поэтому часто находили свободные зоны на чужой половине поля. Вендел и Барриос не помогали «Зениту» классно выходить в атаку, а фланги – Мантуан и Сантос, тратили время на постоянную опеку тогда свежих инсайдов Олусегуна и Батчи.

Команды доказали статус лидеров лиги

Работали качественные команды. Было видно, что функционально «Краснодар» не уступал «Зениту». Но это персональная шкала каждой команды. Даже когда петербуржцы далеки от оптимальных кондиций, то могут забить важные мячи. Мостовой после сейва Агкацева сравнял счет в середине первого тайма. Голкипера «Краснодара» можно упрекнуть в технической помарке. Дальний удар Глушенкова был непростым, но Станислав отбил мяч в сторону точно на соперника. Защитники «горожан» тоже не успели за Мостовым, чтобы помочь коллеге.

Шла игра без ворот с минимумом моментов. Зато инсайдам двух команд время от времени удавались смещения в центр. Энрике пытался ответить на голевой забег Кордобы, но предпочел симуляцию вместо попытки отдать передачу. В первом тайме часто была ставка на скоростные индивидуальные включения. Командная работа в финальной трети соперников не удавалась ни одной из команд. Ждали поддержку, но чаще всего её не получали. Один в один ломали линии соперника. А вот через длительные комбинации явные моменты соперники не создавали.

Зато сыграл короткий пас. Глушенков, Мостовой и Гонду разыграли атаку слева. Аргентинец доказал умение забивать из неудобных позиций, подставил колено. В тот раз нельзя винить Агкацева, но можно снова обратить внимание на действия Джованни на правом фланге обороны «Краснодара». «Зенит» завелся, когда забил два мяча до перерыва. Стало проще работать. Раскрываться не спешили, зато перехватили инициативу. Чемпионы перешли в режим защиты победного счета в важнейшем домашнем поединке против очень сильного оппонента.

Семак использовал древнейшую тактику

На старте второго тайма «Зенит» атаковал узким блоком из четырех человек. Получили схему «4-2-4». Вендел и Барриос не шли вперед, а вот Гонду, Глушенков, Энрике и Мостовой работали без растягивания чужих линий. А когда «Зенит» отдавал мяч, то перестраивались на «4-5-1», успешно сбивая темп атак «Краснодара». «Горожанам» не удавалась игра после второго мяча «Зенита». Мусаев выпустил троих новых игроков, заменив Черникова с карточкой, Джованни с позиционными ошибками и пассивного Батчи.

«Зенит» не спешил с заменами, верили в выбранный план. Семак успокоился поле нервозного отрезка в начале матча. У «Краснодара» не клеились атаки с ударами. Кордобу заставили играть спиной к воротам. Сперцян отдавал промежуточные передачи и не оказывался на удачной позиции для ударов. «Горожане» боялись пропустить третий мяч, видели прогресс в командных действиях «Зенита». Если сравнивать с другими сложными матчами против сильных соперников, то сегодня футболисты и Семак понравились.

Футболисты устали. Появились лишние паузы. «Зенит» пытался растянуть их, чтобы легче было перевести игру в ничейное русло с перевесом в счете. «Краснодару» не хватало людей, способных взять игру на себя. Олусегун уступил место опытному Смолову. Фёдор иногда удачно выходил на замену, но по такой игре было сложно зацепиться за мяч. «Зенит» был грамотнее, чем «Краснодар», если говорим о задачах в концовке поединка. Как перевернули игру двумя голами, так и держали за горло южных гостей.

«Зенит» заслужил крупную домашнюю победу

Сказались нюансы, которые обсуждали ранее о «Краснодаре». У команды не самые сильные латерали. Оласа и напарники с правого фланга не создавали моменты. Влияние Ленини на игру было великим в прошлом году, когда хавбек разогнался в стиле Мартинса из «Спартака». Теперь полузащитник вышел на замену, а игру не поменял. Батчи и Олусегуну не хватает класса, как и Мозесу. А Кордоба, как любой рослый форвард, зависим от моментов и передач напарников. Сегодня Джон боролся, а не созидал.

«Зенит» собрался, понимал важность момента. Поражение значило минус восемь очков в таблице, а победа сокращала отрыв до двух пунктов. После неудачи «Спартака» важно было воспользоваться ситуацией. А «Краснодар» перегорел. Словно были в ступоре. Легкости не хватало в некоторых прошлых матчах, даже против «Акрона». Но до поездки в Санкт-Петербург команда Мусаева чаще знала, что делать. А вот «Зенит» заставил допускать ключевые ошибки. Например, у Мостового гол плюс пас.