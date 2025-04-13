Сперцян должен быть в плей-офф Лиги чемпионов. Развязка в РПЛ определит судьбу лидера «Краснодара»

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сегодня, 11:52

Важно сиять в решающих матчах.

Плеймейкер последует примеру Сафонова

Эдуарду, хотя родился в Ставрополе и большую половину жизни провел в Краснодаре, пока покидать родные места. Сперцяну летом исполнится 25 лет. Идеальный возраст для перехода на новый уровень. Генрих Мхитарян перебрался в Дортмунд в 24 года, а до этого наигрался в еврокубках с «Шахтером». Эдуард сыграл в Лиге чемпионов лишь в двух матчах. На следующей неделе новый бой ПСЖ с Сафоновым в заявке. Матвей не основной вратарь чемпионов Франции. Зато получил важный опыт, подменяя звездного Доннарумму.

Сперцяну вряд ли стоит выбирать клуб, где у него будет оппонент похожего уровня. Но хватает команд, где Эдуарда легко представить в основе. Невзирая на молодость, футболист проводит четвертый полноценный сезон. Травма немного помешала собрать ещё лучшую статистику. А ещё мешали напарники, промахивались после хороших передач плеймейкера сборной Армении. Клубам из больших лиг интересна не только игра молодого хавбека «Краснодара», а и его личность. Эдуард Сперцян почти два года женат на Арине Карапетян.

У девушки знакомая фамилия. За «Сочи» и сборную Армении играл нападающий Александр Карапетян. Арина и бывший игрок РПЛ родственники. У Сперцяна есть лидерские качества, помог прокачать уверенность «Краснодара». Пропустив четыре матча из-за растяжения связок, хавбек нагулял футбольный аппетит. Вышел на поле против «Факела» на 63-й минуте. Его команда вела 1:0. Через семнадцать минут разница мячей подскочила до пяти, у Эдуарда гол плюс пас. Лидер показал, что готов помогать «Краснодару» в нападении.

С «Акроном» игра не была такой легкой. Зато Сперцян «выполнил норму» по моментам. У него чистый пас, быстро принимает решение и не отлынивает от работы в обороне. У «Краснодара» на подходе новый футболист для серьезной лиги. Причем успешная адаптация Сафонова в Париже работает на Эдуарда. Хотя прямой связи быть не может, у скаутов есть привычка обращать внимание на лидеров команд, чьи игроки уже заиграли на высоком уровне. Так формируется репутация. Первое место «Краснодара» в РПЛ тоже помогает.

Мхитарян согласится выступить посредником

Вряд ли Сперцяну нужно слушать тех людей, которые выбрали для Захаряна, ещё одного армянина, но из сборной России, именно «Реал Сосьедад». Арсен мог получать травмы в любой команде. Но даже когда был здоров, то оказался в окружении слишком большого количества интересных конкурентов. Как правильно передал Карпин, Захарян в подавленном состоянии, ведь травмы не отпускают. Не может заиграть в Ла Лиге. Сперцяну надо внимательно выбирать себе будущую команду, важно поставить на интересный проект и тренера.

Причем в идеале нужно место в основе. Опасно начинать в серьезной лиге на скамейке. Также не стоит переходить в клуб, где склонны к тасованию наставников. И здесь выходят на первый план богатые связи Генриха Мхитаряна. Легенда армянского футбола по-братски опекает лучших игроков своей страны. Сперцян с хорошей репутацией. Генрих смело может советовать его даже в состав «Интер». «Ювентус» в прошлом году интересовался Эдуардом. Хавбек, учитывая конкуренцию на подобном уровне, не будет первым выбором крутых скаутов.

Но глупо не интересоваться игроком с рыночной стоимостью трансфера в 20 млн евро, которому всего 24 года. И это один из лидеров первой команды в таблице РПЛ . «Краснодар» входит в решающую фазу сезона. Можно брать даже выше, всей короткой истории клуба. «Золотой» могла стать прошлая весна, но промахнулись. Сейчас надо попадать в цель, ведь из Кубка страны вылетели от «Ахмата», еврокубки не отвлекают. Есть только семь матчей в РПЛ , где другие фавориты в этом туре проигрывают, а у «Краснодара» бой с «Зенитом».

Сперцяна можно развить в топ-5 как Кварацхелию

Эдуард мог играть за сборную России. Родился и вырос не в Армении. Его мама имеет русско-немецкие корни. То есть дело даже в наличии паспорта и оснований выступать за команду Карпина. Сперцян – одна из больших ошибок скаутов российской сборной. Понятно, что подрастает Батраков, должен вернуться в итоге Захарян, есть Головин. Но Эдуард объективно хорош, таких игроков не стоит недооценивать. Эдуард играет за сборную исторической родины отца, имеет на это право. А дальше будет мечтать повторить опыт Кварацхелии.

Мало кто всерьез ставил на Хвичу как однозначного лидера и мотор «Наполи» на пути к Скудетто. Особенно с учетом, что команда не была чемпионом Италии десятки лет. Оказалось, что Кварацхелия настолько хорош, хотя в РПЛ выдавал как удачные матчи, так и посредственные поединки. Зато грузин в РПЛ побеждал чемпионов из «Зенита», как и Сперцян. Любимыми соперниками Эдуарда остаются «Спартак» и «Ростов», но «Зениту» тоже забивал. А в первом круге провел хороший поединок, когда Мусаев обыграл Семака со счетом 2:0.

Кордоба и Смолов забили в концовке поединка. «Краснодар» нашел болевые точки чемпионов. Теперь игра в Санкт-Петербурге, а Семак разозлился. У «Зенита» очень длинная скамейка, а у «Краснодара» некоторые резервисты сейчас брошены в бой. Запас прочности не такой, как у шестикратных чемпионов. Зато пока ключевой хавбек Вендел мыслями на карнавале и в «Ботафого», Сперцян полностью поглощен задачами родного клуба. Патриотические чувства к «Краснодару» доказал давно, ведь легко мог покинуть РПЛ намного раньше.

Сейчас при любом исходе сезона надо уезжать. Так будет лучше для футболиста. Для «Краснодара» будет хуже. Непросто найти Эдуарду равноценную замену. Но поищут человека с последним пасом и хорошим ударом со штрафных и не только. А сегодня всё внимание посвящено матчу в Санкт-Петербурге. Мусаев расставит ловушку. Семак ответит своими засадами. В том числе на Сперцяна. Барриосу надо провести сильный матч, чтобы намертво закрыть ключевого хавбека соперника. А дальше Эдуард станет проектом сильного европейского тренера.