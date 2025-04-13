В «Локомотиве» готовы совершить роковую ошибку. Поставят на скандального тренера после поражений

1744525813

сегодня, 09:30

Проиграли «Рубину» и пропустили странный гол.

У тренера Галактионова нет обороны

Опытного голкипера Лантратова назначили виновным за неудачи «Локомотива» в последних турах РПЛ . Вместо него в основе появился Митрюшкин. Голкипер шесть раз спас в Казани, а седьмой удар в створ привел к победному голу «Рубина». Вратарь не виноват. А вот защитники и полузащитники стали участником комедийного шоу. Молодой австриец Шабанхаджай просто убежал ото всех соперников. Некоторые, вроде мексиканского защитника Монтеса, ещё и расступились, чтобы у Дардана появился выдающийся гол в коллекции.

Первое правило бойцовского клуба «Локомотива» – бей богатых соперников, чтобы не такие обеспеченные потом забрали у тебя очки. Команда Галактионова в текущем сезоне побеждала ЦСКА , «Динамо» и «Спартак». Дважды отобрали очки у «Зенита» в РПЛ . Без побед, как в прошлом сезоне. Зато четыре пункта, которые «Локомотив» вырвал у чемпионов, могут серьезно сказаться на борьбе за титул. В которой тренер Галактионов не участвует. Снова команда, которая выбрала конкретный принцип формирования, осталась не у дел.

«Локомотив» декларировал ставку на российских футболистов. У команды мало легионеров. Ещё меньше их в основе. С некоторыми игроками, вроде петербуржца Тикнизяна из сборной Армении, могут в ближайшее время расстаться. Иностранцев мало, молодежи много. И нет ключевого для достойной борьбы за трофеи – стабильности. Причем нельзя сказать, что в линиях обороны очень плохие футболисты. У Карпукаса был прекрасный отрезок. А теперь молодой опорник скатился и переместился в запас, уступая конкурентам.

Баринов умеет обороняться. И в этом сезоне Дмитрий совершил преступно много ошибок без мяча. А главная беда – центральные защитники. Хотя Монтес провел много международных матчей со сборной Мексики, а Ньямси поиграл в серьезной Лиге 1, вместе опытные оборонцы не создали работающую связку, как у Роши и Дивеева в ЦСКА . Нет лидера вроде Бабича из «Спартака». Зато есть грубые персональные ошибки. Латералю Ненахову порой не хватает класса, но его коллега Сильянов не жалуется на отсутствие мастерства.

Зимой этого защитника рассматривал «Зенит» на правый фланг. На этой позиции у «Локомотива» мог играть Самошников, но Илью отправили в атаку. Слева есть вариант с Тикнизяном. После срыва перехода в «Зенит» и неудачных переговоров с зарубежными клубами Наир затерялся в запасе. По именам у «Локомотива» нормальная команда. В дерби побеждали, «Зенит» обыграли. А потом раздавали очки «Химкам» и «Крыльям Советов». Вот и заговорили о смене тренера, ведь на низком старте держится один очень известный наставник.

Нет смысла ставить на Черчесова

Станислав Саламович не подходит для большинства клубов, с которыми работал. Есть команды, где наставник с такими исходными данными окажется правильным выбором. На коротком турнире со сборной, если достаточно мотивировать. В слабой лиге, вроде польской или венгерской, но только если Черчесову отдать фаворита. А вот в «Динамо» или «Спартаке», где нужен класс тренера, этот наставник не добивался успехов. Также был провал со сборной Казахстана, где его подход не сработал, а игрокам нужно было больше свободы.

«Локомотив» – команда настроения. Сам Галактионов, объясняя последние неудачи, говорил о волнообразности хорошей игры и результатов. Кивает на молодость состава. Но даже вингер Пиняев, которому двадцать лет, много сезонов в большом футболе. Монтесу 28 лет, как и Баринову. Форварду Воробьеву 27 лет. Голкиперу Митрюшкину двадцать девять. «Локомотив» не такой молодой, чтобы списывать неудачи против середняков и аутсайдеров строго на объективные факторы. И очевидно, что у главного спонсора заканчивается терпение.

Владельцы «Локомотива» могут назначить Ротенберга главным в клубе. А это значит, что бывший футболист приведет своего тренера. Вряд ли Галактионов останется. Но если поставят на Черчесова, но допустят роковую ошибку. Станислав Саламович не создан для чемпионской гонки в РПЛ . Особенно сейчас, когда именно тренерская тонкость влияет. Сложно даже Семаку, а он талантливее как наставник, чем его коллега. Черчесов может добавить конфликтов внутри «Локомотива», что лишь ускорит бегство самых талантливых игроков.

Батракову и Баринову, Тикнизяну и Пиняеву прекрасно понятно – вряд ли стоит оставаться. Вопрос мотивации тоже важен. Возможно, Монтес хотел бы накануне ЧМ -2026 сменить клуб следующим летом. Сезару не удалось адаптироваться в РПЛ , где исторически не было мексиканцев. Теперь Монтес в «Локомотиве», а Чавес в «Динамо», но удобность лиги для футболистов из Мексики лишь проверяют. А вот теория, что тяжело добиться успеха без выдающегося центрального форварда, давно стала доказанной много раз теоремой футбола.

«Локомотив» допустил ошибку зимой. Перебрали десяток кандидатов на роль новой «девятки» и остались с форвардами, которые не могут повести за собой в трудную минуту. Даже у «Рубина» есть сильный центральный нападающий Даку, на которого пожалели денег в московском клубе. У «Краснодара» многое зависит от успешности Кордобы по сезону и теперь в решающих матчах. «Спартак» выигрывал, когда Угальде забивал. Теперь Манфред выступает неудачно и получил травму – у «красно-белых» серьезные проблемы, ведь Гарсия не заиграл.

Воробьев у «Локомотива» был хорош, пока соперники не начали работать по нему персонально. Юному Батракову хватало талантов, чтобы улизнуть от чужих ловушек. А вот его коллеги по атаке не настолько хитрые и прыткие. Ошибки обороны «Локомотива» на виду, но ведь атака тоже проблемная. Отличается от коллег из «Динамо» и «Зенита», где при похожем количестве качественных моментов забили заметно больше мячей. У Лички и Семака своя головная боль, но Галактионов не создал четкую единую картину футбола. Тренера могут уволить.