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Главные помощники «Зенита» – конкуренты в РПЛ. Семак близок к седьмому титулу подряд

сегодня, 09:05
«Зенит»

Футбольные соперники не справляются.

«Зенит» принимает подарки оппонентов

Петербуржцам проиграют, независимо от качества футбола фаворита. А если не проигрывают, то соглашаются на ничьи вместо риска и побед над чемпионами. В этом сезоне «Зенит» лишь на три очка выше за ЦСКА, где осенью осуждали работу тренера Николича. Серб перестроил «армейцев» на весеннем отрезке. А вот Личка из «Динамо» и Галактионов из «Локомотива» не справились с задачей. Станкович проиграл дважды командам из середины таблицы. Конкуренты вручают «Зениту» седьмой подряд чемпионский кубок.

Семаку оставалось воспользоваться щедростью руководства – предложили по 250 тысяч евро (24 миллиона рублей) за победу над «Краснодаром» с разницей в три мяча. Такую необычную цель поставили, ведь в гостевом матче уступили 2:0. Теперь после победы дома 4:1 футболисты получат безумные премиальные, а «Зенит» вышел вперед по личным встречам. При равенстве очков с «Краснодаром» они будут чемпионами. Хотя к «Зениту» хватает вопросов, если сравнивать возможности и качество игры, у конкурентов всё хуже.

Кто мешал «Спартаку» подписать правого латераля? Лимит на легионеров влияет на выбор Станковича. Но лучше Литвинов вместо Дуарте в центре обороны, чем Денисов справа. Молодой футболист не атакует так, как нужно претенденту на титул. Никто не мешал «Краснодару» подписать качественных крайних защитников. А самое главное – достойных напарников Кордобе в атаке. «Горожанам» сложнее заманивать футболистов в свой город, чем в Москву и Санкт-Петербург. Ради чемпионства стоило разок явно раскошелиться.

«Динамо» и «Локомотив» тоже имели всё для повторения пути «Краснодара». В результате у этих команд столько глупых – именно глупых, осечек, что они значительно ниже в таблице. «Зениту» дарят титул. Сам «Краснодар» стартовал серией их трех мировых с аутсайдерами и середняками. Минус шесть пунктов, которые нужны сейчас. «Зенит» по делу обыграл главного конкурента дома. Пока у Мусаева не два пункта больше. Но все знают «Краснодар». Они готовы сыграть вничью с кем угодно. А «Зенит» может всех обыграть.

У фаворита нет лучшего футболиста сезона

В этот раз не пришлось стараться. Хотя каждый год сразу несколько достойных кандидатов на звание лучшего игрока в РПЛ из состава «Зенита», сейчас такого попросту нет. Показательный момент. Ни одного стабильного футболиста. Новичок Энрике стартовал продуктивно, но это молодой необстрелянный вингер. Луису многому надо научиться в РПЛ. Глушенков выдал яркий старт. А затем Максим играл ужасно. Сейчас снова прибавил и приносит пользу. Но есть сомнения в стабильности на отрезке в несколько решающих месяцев.

Дуглас Сантос хуже, чем был раньше. Причем настолько хуже, что его даже в сборную Бразилии не вызвали, хотя там нужны левые защитники. Клаудиньо не был незаменимым прошлой осенью, его отправили в Катар. Мостовой по привычке будет выдавать классные матчи, как против «Краснодара». И Андрей точно не лучший игрок сезона в составе «Зенита». Очень полезен нападающий Гонду. Прекрасно сыграл в нескольких сложных матчах Латышонок. Никто из всего списка, не говоря о Венделе, не сыграл на пределе мастерства.

«Зенит» скатился к дежурной работе в матчах против «Спартака» – ничья и поражение. Семак дважды подряд не раскусил оборону «Локомотива», которую выносили 5:1 «Крылья Советов». Самарцам «Зенит» проиграл дома. А закрепил неудачи поражением от Дзюбы и «Акрона», ещё одного клуба из нижней части таблицы. «Зенит» в новом сезоне не смог в гостях обыграть «Химки». Заслуживал в том поединке поражение. Победа над «Краснодаром» первый успех в старом стиле. А соперник выдал один из худших матчей в истории.

Календарь никак не помогает «Краснодару»

Пора оставить в стороне разговоры, будто Мусаеву будет легче в решающих матчах сезона. Даже выездной поединок против «Оренбурга» может лишить титула. Уже после вылета из РПЛ аутсайдер заупрямится и не позволит «Краснодару» набрать три очка. «Ахмат» и «Динамо» из Махачкалы – два ближайших соперника Мусаева, сейчас в лучшем состоянии, чем были осенью. Следовательно, Агкацев может пропустить, а инсайды «горожан» не забить голы. Надежда на Кордобу, но форвард не отличается высокой меткостью.

У каждой команды РПЛ есть изученные минусы. «Краснодар» умеет трагично упускать титулы. Скорее всего, снова пойдет по знакомому пути. В случае ничьей против «Зенита» могли сохранить надежду. Разгром в Санкт-Петербурге приближает к серии неудач, которые подарят Семаку седьмой подряд титул. «Рубин», ЦСКА и «Динамо» из Москвы легко могут забрать у «Краснодара» очки. Это сильные команды. Скорее всего, у них не будет мотивации к моменту встреч с «Краснодаром», но никто не работает в РПЛ против «Зенита».

Год назад «Краснодар» мог ничьей с «Динамо» поменять чемпиона. Сами потеряли шансы на титул. Важно было снять «Зенит» с трона, зародить у Семака и руководства сомнения. А «Краснодар» победил. Ничего после этого не получил, а «Зенит» остался непогрешимым участником РПЛ. Другие страдают, когда ошибаются. «Зениту» дарят сотый шанс. Такой у них статус. Однозначные фавориты. У Семака впереди неприятные соперники. Но «Спартак», «Краснодар» и ЦСКА настроены компенсировать все осечки Семака.

Обреченность, с которой конкуренты вручают «Зениту» титулы, веет сказками о заколдованной толпе, ведомой под звуки жуткой музыки. У Семака с ноября нет серии из двух подряд побед в РПЛ. Плачевное состояние с ничьими и поражениями не отбросило в таблице от титула под юбилей. «Зенит» недорабатывает и не реализует моменты. Порой даже не создает их. Вендел может гудеть всю ночью с друзьями, ведь соперники обязательно проиграют на дистанции. Винить надо москвичей и «Краснодар». Снова оступились.

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 12:43, ред.
Невероятно точная мысль! Бизнесмены думают только категориями бизнеса, а у футбола ещё есть сердце и душа, браво! Люди не строят трибуны вокруг нефтяных вышек и не собираются тысячами чтобы махать шарфами и не орут во весь голос, такого в нефтедобыче не увидишь
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 12:39
Важен не только тренер. Нужен еще сильный менеджер калибра Гинера. А в Лукойле, что при Федуне, что сейчас думают , что нефтедобыча и игра в футбол - это одно и то же. Но это не так
q38jeuwenkyq
q38jeuwenkyq
сегодня в 11:48
Семак на два балла отстаёт теперь. Интрига!!!!!
huaa5ybf6s6m
huaa5ybf6s6m
сегодня в 11:46
Зенитушка рвёт Галицкого и Ко!! Получите, распишитесь!!!)
863szxkqy7cv
863szxkqy7cv
сегодня в 09:49
Опять насчет премиальных. Купил бы спартак бусы Бонгальде, он бы не позволил Махачкале издеваться над спартаком.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 09:24, ред.
Да Спартаку на правый фланг никого не надо покупать, Зобнин там в 100 раз лучше Денисова и Хлусевича вместе взятых справится, и лимит не пострадает. Только проблемы Спартака это не Денисов или Медина. Кто мешал Спартаку собраться что в матче с Махачкалой что в матче с Рубином и не пропускать второй? При счёте 0:1 Спартак ещё худо бедно бы себя чувствовал уверенно. А мешало отсутствие хребта, не может команда Станковича держать удар. Их просто контузило и весь первый тайм они даже мяч не могли у себя подержать нормально, успокоиться. Реально было ощущение весь первый тайм что если он щас не кончится Махачкала занесёт в ворота Спартака ещё мяча три. Кто в этом виноват понятно, бесхребетное руководство и как следствие тренерский штаб. А вот на вопрос что делать ответить не сможет никто из нынешней системы Спартака. Зенит может не беспокоиться, Спартак ему ближайшие десятилетия не конкурент и не претендент на титул. Если только Лукойл каким то чудом наймёт мужчину на пост тренера, а не мальчишку, но это вряд ли
Гость
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