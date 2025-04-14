Главные помощники «Зенита» – конкуренты в РПЛ. Семак близок к седьмому титулу подряд

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сегодня, 09:05

Футбольные соперники не справляются.

«Зенит» принимает подарки оппонентов

Петербуржцам проиграют, независимо от качества футбола фаворита. А если не проигрывают, то соглашаются на ничьи вместо риска и побед над чемпионами. В этом сезоне «Зенит» лишь на три очка выше за ЦСКА , где осенью осуждали работу тренера Николича. Серб перестроил «армейцев» на весеннем отрезке. А вот Личка из «Динамо» и Галактионов из «Локомотива» не справились с задачей. Станкович проиграл дважды командам из середины таблицы. Конкуренты вручают «Зениту» седьмой подряд чемпионский кубок.

Семаку оставалось воспользоваться щедростью руководства – предложили по 250 тысяч евро (24 миллиона рублей) за победу над «Краснодаром» с разницей в три мяча. Такую необычную цель поставили, ведь в гостевом матче уступили 2:0. Теперь после победы дома 4:1 футболисты получат безумные премиальные, а «Зенит» вышел вперед по личным встречам. При равенстве очков с «Краснодаром» они будут чемпионами. Хотя к «Зениту» хватает вопросов, если сравнивать возможности и качество игры, у конкурентов всё хуже.

Кто мешал «Спартаку» подписать правого латераля? Лимит на легионеров влияет на выбор Станковича. Но лучше Литвинов вместо Дуарте в центре обороны, чем Денисов справа. Молодой футболист не атакует так, как нужно претенденту на титул. Никто не мешал «Краснодару» подписать качественных крайних защитников. А самое главное – достойных напарников Кордобе в атаке. «Горожанам» сложнее заманивать футболистов в свой город, чем в Москву и Санкт-Петербург. Ради чемпионства стоило разок явно раскошелиться.

«Динамо» и «Локомотив» тоже имели всё для повторения пути «Краснодара». В результате у этих команд столько глупых – именно глупых, осечек, что они значительно ниже в таблице. «Зениту» дарят титул. Сам «Краснодар» стартовал серией их трех мировых с аутсайдерами и середняками. Минус шесть пунктов, которые нужны сейчас. «Зенит» по делу обыграл главного конкурента дома. Пока у Мусаева не два пункта больше. Но все знают «Краснодар». Они готовы сыграть вничью с кем угодно. А «Зенит» может всех обыграть.

У фаворита нет лучшего футболиста сезона

В этот раз не пришлось стараться. Хотя каждый год сразу несколько достойных кандидатов на звание лучшего игрока в РПЛ из состава «Зенита», сейчас такого попросту нет. Показательный момент. Ни одного стабильного футболиста. Новичок Энрике стартовал продуктивно, но это молодой необстрелянный вингер. Луису многому надо научиться в РПЛ . Глушенков выдал яркий старт. А затем Максим играл ужасно. Сейчас снова прибавил и приносит пользу. Но есть сомнения в стабильности на отрезке в несколько решающих месяцев.

Дуглас Сантос хуже, чем был раньше. Причем настолько хуже, что его даже в сборную Бразилии не вызвали, хотя там нужны левые защитники. Клаудиньо не был незаменимым прошлой осенью, его отправили в Катар. Мостовой по привычке будет выдавать классные матчи, как против «Краснодара». И Андрей точно не лучший игрок сезона в составе «Зенита». Очень полезен нападающий Гонду. Прекрасно сыграл в нескольких сложных матчах Латышонок. Никто из всего списка, не говоря о Венделе, не сыграл на пределе мастерства.

«Зенит» скатился к дежурной работе в матчах против «Спартака» – ничья и поражение. Семак дважды подряд не раскусил оборону «Локомотива», которую выносили 5:1 «Крылья Советов». Самарцам «Зенит» проиграл дома. А закрепил неудачи поражением от Дзюбы и «Акрона», ещё одного клуба из нижней части таблицы. «Зенит» в новом сезоне не смог в гостях обыграть «Химки». Заслуживал в том поединке поражение. Победа над «Краснодаром» первый успех в старом стиле. А соперник выдал один из худших матчей в истории.

Календарь никак не помогает «Краснодару»

Пора оставить в стороне разговоры, будто Мусаеву будет легче в решающих матчах сезона. Даже выездной поединок против «Оренбурга» может лишить титула. Уже после вылета из РПЛ аутсайдер заупрямится и не позволит «Краснодару» набрать три очка. «Ахмат» и «Динамо» из Махачкалы – два ближайших соперника Мусаева, сейчас в лучшем состоянии, чем были осенью. Следовательно, Агкацев может пропустить, а инсайды «горожан» не забить голы. Надежда на Кордобу, но форвард не отличается высокой меткостью.

У каждой команды РПЛ есть изученные минусы. «Краснодар» умеет трагично упускать титулы. Скорее всего, снова пойдет по знакомому пути. В случае ничьей против «Зенита» могли сохранить надежду. Разгром в Санкт-Петербурге приближает к серии неудач, которые подарят Семаку седьмой подряд титул. «Рубин», ЦСКА и «Динамо» из Москвы легко могут забрать у «Краснодара» очки. Это сильные команды. Скорее всего, у них не будет мотивации к моменту встреч с «Краснодаром», но никто не работает в РПЛ против «Зенита».

Год назад «Краснодар» мог ничьей с «Динамо» поменять чемпиона. Сами потеряли шансы на титул. Важно было снять «Зенит» с трона, зародить у Семака и руководства сомнения. А «Краснодар» победил. Ничего после этого не получил, а «Зенит» остался непогрешимым участником РПЛ . Другие страдают, когда ошибаются. «Зениту» дарят сотый шанс. Такой у них статус. Однозначные фавориты. У Семака впереди неприятные соперники. Но «Спартак», «Краснодар» и ЦСКА настроены компенсировать все осечки Семака.