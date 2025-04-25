Винисиус не сдержал знаменитое обещание. Не сыгрался с Мбаппе и разозлил слабым футболом Переса

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вчера, 17:05

Бразилец в центре внимания.

Сильный футболист не сосредоточен на футболе

Во время одного из сложных матчей «Реала», а таких игр в этом сезоне много, Анчелотти орал Винисиусу: «Заткнись, играй». В Мадриде говорят, что именно Карло – главный соратник Винисиуса в клубе. И тренер может уйти. Напарников бразилец давно разозлил. Модрич ругал вингера за ленивую игру без мяча в одном из матчей. Все видели эту сцену. Вальверде тоже отчитывал форварда прямо на поле. А некоторых фанатов «Реала» бесит поведение Винисиуса. После проигранного Родриго «Золотого мяча» Жуниор написал на своей странице:

Я сделаю это 10 раз, если потребуется. Они пока не готовы.

Сообщение увидели 240 миллионов человек. Число описывает популярность футбола в мире. Как водится, Винисиус завуалированно обвинил жюри в расизме. Пускал слезу и жаловался на поведение провокаторов. Бразилец прав, некоторые испанцы его грязно оскорбляли, как и соперники сборной Бразилии. Но Винисиус сам любит ругаться. Также никто не заставлял пообещать повторить прошлый сезон ещё десять раз, чтобы в итоге получить «Золотой мяч». По цифрам Жуниор не ужасен. У него 20 голов и 8 результативных передач во всех турнирах.

Вот только за два с половиной месяца Винисиус забил 4 мяча за «Реал». Причем два раза отличился в дни поражений. У форварда больше откровенно неудачных матчей, чем голов. А если говорим о важных мячах, на которых раньше специализировался в Лиге чемпионов, то бразилец был плох не только против Аргентины в отборе к ЧМ -2026, когда «селесао» уступили 4:1. А поскольку форвард требует новый контракт и зарплату на уровне Мбаппе, то Перес задумался о роли и будущем бразильца в «Реале». Игрок требует у клуба огромную зарплату.

От Винисиуса немало проблем за пределами поля. Связался с рекламщиками, которые представляют Jay-Z. Мужа певицы Бейонсе обвинили в педофилии. Дружил с другим рэпером, которого сейчас судят за торговлю людьми и серийное насилие. Винисиус выбрал плохую компанию, как Квинси Промес в прошлом. Бразилец хочет стать мегазвездой, но он не больше, чем «Реал». Раньше вингер тащил в решающих матчах. Сейчас стал обузой. Провалил поединок в Лондоне против «Арсенала». Воспользовался подарком Салиба в Мадриде, но не спас «Реал».

Прогресс Мбаппе стал проблемой для Виниуиса

В «Реале» переживают, что Мбаппе и Винисиус не сыграются. Были матчи, в которых оба играли плохо. Случались поединки, где хорош или только француз, или только бразилец. В Мадриде устали, что нет работающей тройки в атаке. Тепловая карта Мбаппе ниже показывает, что именно наличие Килиана навредило Винисиусу. В прошлом сезоне у него было намного больше свободы, Жуниор играл с Родриго в дуэте атаки, а Беллингем активно помогал из глубины. Схема «4-4-2» помогала форварду реже включаться в прессинг.

Отбирать мяч Винисиус не любит. Тоже проблема. Когда вингер передерживает мяч, то часто отдает его, как с «Арсеналом». У Винисиуса нет чувства раннего паса. Хуже 75 % коллег по позиции по продвигающим пасам. Всегда рвется во фланг к линии ворот. Создает много моментов и может винить напарников. По ассистам Винисиус хуже половины коллег по позиции в элитных лигах. По отборам и перехватам привычно плох. Причем именно по сравнению с другими нападающими. Только по обводкам Винисиус в топ-10 в элитных лигах.

А на пятки наступает Мбаппе. Когда у Килиана не клеится игра, то по привычке ходит налево. Француз закрывает Винисиусу путь к привычному футболу. Когда Жуниор выпадает из игры, то постоянно теряет мяч. Случаются контратаки соперников по флангу, который не прикрыт надежным левым защитником. Конечно, некоторые показатели Винисиуса упали строго из-за позиции. В прошлом сезоне чаще играл форварда в схеме «4-4-2». Но есть деградация по параметрам, где бразилец как рыба в воде. Мбаппе точно мешает напарнику.

Прав Миятович, бывший форвард и директор «Реала». Винисиус не умеет вести себя профессионально во время матчей. Касается и работы без мяча, и скандальности. Терпеть токсичного игрока будут, если выдаст идеальный футбол. А без телепатической связи с Мбаппе и появления нового Крооса с идеальными пасами от Винисиуса меньше толку. «Реал» провалит сезон, если в субботу проиграет «Барселоне» финал Кубка Короля, а позже не обойдет каталонцев в Ла Лиге. Для бразильца закрывается очень узкое окно возможностей.

Новый тренер «Реала» выберет стратегию в атаке

Великий тренер Сакки работал на «Реал» и Переса. Итальянец поделился инсайдом – Флорентино слишком зациклен на нападающих. Говорит только о форвардах. А это значит, что недоволен Родриго и Винисиусом. Жуниор просит 30 миллионов евро. Или больше, чтобы обойти по зарплате Мбаппе. При этом не взрослеет. У него по-прежнему в окружении много фигуристых дам, которые часто сменяют друг друга. Когда футболист дружит с рэперами, обвиненными в педофилии, и капризными моделями, то меньше энергии на развитие.

Винисиус не сделал рывок в футболе. И не сдержал обещание. Новый сезон явно слабее предыдущего. Дело не только в голах. Дело в роли игрока. Мбаппе важнее. Ради Килиана можно отдать Винисиуса, подписать элитного форварда, а также подумать о правильной новой схеме. Холанд и Мбаппе могут играть в дуэте. При этом варианте выигрывает Беллингем. Джуд снова будет «десяткой». А Вальверде ждёт в опорной зоне Родри, ещё одного футболиста «Манчестер Сити». Но пока «Реал» взял паузу, ведь нет имени нового тренера.

Перес не уверен, что ближайшим летом стоит тратить много денег. А вот если новый наставник попросит избавиться от Винисиуса ради средств на новые трансферы, то «Реал» ждут подписания левого защитника, опорника и центрального форварда. Логичные трансферы, чтобы стабилизировать игру. Успешный «Реал» возможен без Винисиуса, как возможен был без Роналду, Касильяса и Рауля. Анчелотти вряд ли доверят перестройку в «Реале». А Винисиус может остаться, поскольку у него огромный ценник. Только надо вести себя иначе.

Раньше Винисиус умел собраться в решающий момент. Поэтому на нём акцент накануне финала Кубка Испании. Было много великих Эль Класико. У «Барселоны» бегает главный претендент на «Золотой мяч» Рафинья, а у «Реала» есть Винисиус. Вингер точно не считает себя хуже коллеги по сборной. Посмотрим, как сложится финал. У Ямаля и Мбаппе, Рафиньи и Винисиуса есть преимущество. Защита «Барселоны» и «Реала» знавала лучшие времена. А когда дополнительно не прессингуют форварды, Анчелотти сразу на грани увольнения.