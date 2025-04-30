Сёмин может возглавить «Локомотив»

1746037765

вчера, 21:29

может стать новым главным тренером «Локомотива». По информации источника, 77-летний специалист вошел в список кандидатов на эту должность и может занять ее в следующем сезоне.

У Сёмина хорошие взаимоотношения с Борисом Ротенбергом и Гильерме, которые, скорее всего, займут ключевые позиции в клубе. Также есть вероятность, что Сёмин займет место в руководстве клуба.

На данный момент главным тренером московского «Локомотива» является , который занимает этот пост с ноября 2022 года.