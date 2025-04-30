Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: тренерские слухиРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Сёмин может возглавить «Локомотив»

вчера, 21:29

Юрий Сёмин может стать новым главным тренером «Локомотива». По информации источника, 77-летний специалист вошел в список кандидатов на эту должность и может занять ее в следующем сезоне.

У Сёмина хорошие взаимоотношения с Борисом Ротенбергом и Гильерме, которые, скорее всего, займут ключевые позиции в клубе. Также есть вероятность, что Сёмин займет место в руководстве клуба.

На данный момент главным тренером московского «Локомотива» является Михаил Галактионов, который занимает этот пост с ноября 2022 года.

Подписывайся в ВК
Все новости
В «Локомотиве» отреагировали на новость о возможной отставке Галактионова
Вчера, 13:02
Сегодняшний матч с «Ростовом» станет решающим для Галактионова
Вчера, 11:40
Личка: «Не думаю об отставке. Мне никто не говорил ничего, работаем дальше»
18 апреля
СлухиСемак останется на посту главного тренера «Зенита»
16 апреля
СлухиЮран может возглавить «Урал»
15 апреля
В «Химках» опять скандал с тренером. Поддержал игроков в сложной ситуации – остался без работы
15 апреляМаксим Тарасов в блоге Дно пробитоКомментарии3
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:15
Палычу отдыхать надо, однозначно !
100лет
100лет
вчера в 22:32
Что нет молодых, зачем убивать Локо?
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:31
Да оставьте Палыча в покое.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 