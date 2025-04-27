Слот стал шестым тренером, который выиграл АПЛ в первый сезон в клубе

Под руководством нидерландского специалиста Арне Слота «Ливерпуль» досрочно завоевал титул чемпиона Англии после уверенной победы над «Тоттенхэмом» (5:1) в матче 34-го тура.
Слот возглавил команду прошлым летом. До успеха Слота только пятеро тренеров смогли выиграть чемпионский титул АПЛ в своем первом сезоне в клубе: Жозе Моуриньо («Челси», 2004/05), Карло Анчелотти («Челси», 2009/10), Мануэль Пеллегрини («Манчестер Сити», 2013/14), Клаудио Раньери («Лестер», 2015/16) и Антонио Конте («Челси», 2016/17).
Какой багаж, при каком досмотре, где забыли, почему не выдали вовремя)))
Какой багаж, при каком досмотре, где забыли, почему не выдали вовремя)))