Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСтатистикаАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

Слот стал шестым тренером, который выиграл АПЛ в первый сезон в клубе

сегодня, 21:29

Под руководством нидерландского специалиста Арне Слота «Ливерпуль» досрочно завоевал титул чемпиона Англии после уверенной победы над «Тоттенхэмом» (5:1) в матче 34-го тура.

Слот возглавил команду прошлым летом. До успеха Слота только пятеро тренеров смогли выиграть чемпионский титул АПЛ в своем первом сезоне в клубе: Жозе Моуриньо («Челси», 2004/05), Карло Анчелотти («Челси», 2009/10), Мануэль Пеллегрини («Манчестер Сити», 2013/14), Клаудио Раньери («Лестер», 2015/16) и Антонио Конте («Челси», 2016/17).

Подписывайся в ВК
Все новости
ОфициальноТомас Мюллер достиг отметки в 500 матчей в Бундеслиге
Сегодня, 20:51
В ЦСКА готовы дать возможность Акинфееву провести 1000 матчей в карьере
Сегодня, 11:48
«Барселона» — главный претендент на чемпионство в Ла Лиге по версии Opta
25 апреля
РПЛ изменилась до неузнаваемости. Уникальный «Спартак» и голевые рекорды «Динамо»
24 апреляRoman Novikov в блоге Цифровое измерениеКомментарии5
Угальде — лидер нынешнего сезона Премьер-Лиги по заработанным пенальти
24 апреля
Салах идёт на рекорд. Лучшие футболисты по системе «гол+пас» в истории АПЛ
22 апреляЕвгений Петров в блоге "Соккер" ТопКомментарии7
Сортировать
Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 23:08, ред.
Вы хотите чтобы я поделился своим представлением об этих чемоданах? Или всё таки шутите? Ну потому что у меня что сказать найдётся. Тренер же наигрывал взаимосвязи и многие из них которые ему подходят новый тренер пришёл и просто стал использовать. Вообще любом случае каждому следующему тренеру достаётся наследие старого. Это как с подержанным автомобилем, прошлый владелец настроил по себя зеркала, положение кресла и прочие удобства
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 23:01
Нельзя забывать Клопа. Он тот, кто возродил Ливерпуль, вернул в топы. Тоже самое он сделал с Боруссией.
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 22:57
Вот никогда не понимал понятия на багаже кого-то .
Какой багаж, при каком досмотре, где забыли, почему не выдали вовремя)))
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 22:55
А после того, как Бавария станет Чемпионом, я включу "Dschinghis Khan"!!!)))
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 22:50
Раньери крутой дед))
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 22:10, ред.
Клопп стал шестым тренером в истории АПЛ на чьём багаже команда выиграла чемпионство после его ухода
shur
shur
сегодня в 21:44
...по этому поводу Я сегодня включил дома.....
drug01
drug01
сегодня в 21:31
С отличным результатом Ливерпуль!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 