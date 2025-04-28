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У Луиса Энрике в среднем 5 удачных обводок за матч в Премьер-Лиге

вчера, 17:57

Нападающий «Зенита» Луис Энрике отличился статистическим достижением.

У футболиста в среднем 5 удачных обводок за игру в РПЛ. Это лучший результат лиги с 2009 года, когда начали вести наблюдение.

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969 ответ протон (раскрыть)
вчера в 21:09
Для РПЛ топ конечно! Но для Топ-5 игрок средней руки! Улыбнула фраза Ваша: Если Зенит правильно его обработает))) Кому там обрабатывать простите? Богданыч видно что работать с молодыми не умеет! Это уже аксиома! Если Вы имели ввиду , что обработает это распиарит , то спешу Вас огорчить , что это не про наш на данный момент РПЛ!Без ЕК практически невозможно распиарить игрока! Да и учитывая искусственную изоляцию наших клубов это очень трудно!
протон
протон
вчера в 19:36
Энрике единственное пятно счастья атак команды
Выделяется техникой конечно. Единственный, кто пытался в матче с Динамо. Остальные - навес и пас назад
Если Зенит правильно его обработает, продаст за приличные деньги. Игровика сразу видно. Парнишка топовый. Не думаю, что надолго задержится в РПЛ.
112910415
112910415
вчера в 19:33
этот факт непременно подсластит пилюлю !
nubom
nubom
вчера в 19:07
"...всем рекордам наши звонкие дать имена! "
sv_1969
sv_1969 ответ jrt4n9cvvmds (раскрыть)
вчера в 18:40
Ну да , это целая Луиська )))
jrt4n9cvvmds
jrt4n9cvvmds
вчера в 18:39
Это вам не Бонбонга какая-нибудь.
Bad Listener
Bad Listener ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 18:31
Надо, серебряную может и повесят
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:29
Надоть этот рекорд внести в футбольный зал зенитовской Славы!))
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:26, ред.
Ну теперь надо медаль ему на шею повесить))))
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