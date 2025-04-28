У Луиса Энрике в среднем 5 удачных обводок за матч в Премьер-Лиге

Нападающий «Зенита» Луис Энрике отличился статистическим достижением.
У футболиста в среднем 5 удачных обводок за игру в РПЛ. Это лучший результат лиги с 2009 года, когда начали вести наблюдение.
Нападающий «Зенита» Луис Энрике отличился статистическим достижением.
У футболиста в среднем 5 удачных обводок за игру в РПЛ. Это лучший результат лиги с 2009 года, когда начали вести наблюдение.
Выделяется техникой конечно. Единственный, кто пытался в матче с Динамо. Остальные - навес и пас назад
Если Зенит правильно его обработает, продаст за приличные деньги. Игровика сразу видно. Парнишка топовый. Не думаю, что надолго задержится в РПЛ.
Выделяется техникой конечно. Единственный, кто пытался в матче с Динамо. Остальные - навес и пас назад
Если Зенит правильно его обработает, продаст за приличные деньги. Игровика сразу видно. Парнишка топовый. Не думаю, что надолго задержится в РПЛ.