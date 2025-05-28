«Нью-Йорк Ред Буллс» – «Шарлотт»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 23:16

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч МЛС «Нью-Йорк Ред Буллс» – «Шарлотт», который состоится 29 мая 2025 года.

«Нью-Йорк Ред Буллс»

«Нью-Йорк Ред Буллс» находится на границе зоны еврокубков и занимает в восточной конференции девятое место. Коллектив набрал 21 балл и отстает на один пункт от нынешнего соперника. В случае домашней победы над «Шарлотт», клуб гарантирует себе повышение в турнирной таблице, чего и ждут от своих любимцев болельщики.

25 мая «Нью-Йорк Ред Буллс» обыграл на выезде «ДС Юнайтед» (2:0), а 22 числа прошли «Даллас» (3:2, по пенальти) в кубке США .

«Шарлотт»

«Шарлотт» неплохо провел стартовую часть сезоне, но наверняка хотел бы быть повыше восьмого места, которое клуб сейчас занимает. Команда набрала 22 очко, но отстает на один пункт от «Интер Майами», поэтому рассчитывает набрать очки в предстоящей игре с «быками». Кроме того, как минимум ничья в этой игре поможет гостям не пропустить вперед конкурента.

25 мая «Шарлотт» обыграл «Коламбус Крю» (3:2), а 22 числа команда проиграла «ДС Юнайтед» (3:4) в кубке США в серии пенальти.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Нью-Йорк Ред Буллс» — 1.85

Ничья – 4.05

Победит «Шарлотт» – 3.8

Тотал больше 3.5 мячей – 2.3

Тотал меньше 3.5 мячей – 1.6

Статистика

«Нью-Йорк Ред Буллс» проиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах

«Шарлотт» проиграл шесть из восьми последних поединков во всех турнирах

Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Нью-Йорк Ред Буллс», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.85. Предполагаем, что хозяева смогут добиться успеха в поединке с «Шарлотт», который выглядит неуверенно в последних поединках.