«Альмерия» – «Тенерифе»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Сегунды «Альмерия» – «Тенерифе», который состоится 1 июня 2025 года.
«Альмерия»
«Альмерия» на данный момент борется за место в плей-офф Сегунды и заключительный тур станет для команды решающим. На данный момент коллектив занимает шестое место с 66 баллами и опережает «Гранаду» лишь на один балл. Только победа гарантирует хозяевам место в плей-офф и шанс побороться за путевку в Ла Лигу, ведь в случае потери очков, нужно будет смотреть результаты параллельной встречи.
25 мая «Альмерия» сыграла в безголевую ничью с «Мирандес» (0:0), а 18 числа на своем поле одолела «Расинг» (2:0).
«Тенерифе»
«Тенерифе» уже очень давно потерял шансы сохранить прописку в Сегунде, поэтому в следующем сезоне здесь не сыграет. Команда занимает 20 место с 36 баллами и останется на нем вне зависимости от результатов последнего тура. Тем не менее, гости могут помешать своему сопернику пробиться в Ла Лигу, даже забрав один балл у них в этой встрече.
25 мая «Тенерифе» проиграл на своем поле «Реалу Овьедо» (0:1), а 17 числа минимально уступил «Картахене» (0:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Альмерия» — 1.19
- Ничья – 6.7
- Победит «Тенерифе» – 15
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.5
- Тотал меньше 2.5 мячей – 2.6
Статистика
- «Альмерия» проиграла четыре из десяти последних матчей во всех турнирах
- Три последних выездных матча «Тенерифе» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Альмерия» выиграла пять последних поединков у «Тенерифе» подряд
Прогноз
Поставить на победу «Альмерии» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.5. Предполагаем, что у хозяев не будет проблем в этом матче и они легко одержат уверенную победу, сохранив за собой как минимум шестую строчку в Сегунде.