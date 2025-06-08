«Расинг» – «Мирандес»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 13:35

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на плей-офф Сегунды «Расинг» – «Мирандес», который состоится 8 июня 2025 года.

«Расинг»

По итогам сезона в Сегунде «Расинг» занял пятое место в турнирной таблице и не пропустил в плей-офф «Гранаду». Теперь коллективу предстоит сложнейшая встреча с «Мирандес», который опередил хозяев на четыре очка в сезоне и считает, что должен справляться с «Расингом» в плей-офф Сегунды. Матч будет интересный, ведь наверняка один из клубов получит преимущество в противостоянии.

1 июня «Расинг» обыграла на своем поле «Гранаду» (2:1), а 25 мая на выезде сыграл вничью с «Эльденсе» (3:3).

«Мирандес»

«Мирандес» очень хочет попасть в Ла Лигу, но для этого нужно пройти две стадии плей-офф, которые помогут отобрать одну из четырех команд в элитный дивизион. Коллектив в первой игре на выезде сыграет с «Расингом» и постарается создать проблемы своему сопернику, чтобы обрести преимущество, которое потом можно будет защищать в ответной встрече.

1 июня Мирандес на выезде выиграл важную игру к «Картахены» (3:1), а 25 мая на своем поле поделил очки с «Альмерией»

Котировки БК Pinnacle

Победит «Расинг» – 2.25

Ничья – 3.1

Победит «Мирандес» – 3.5

Тотал больше 2.5 мячей – 2.25

Тотал меньше 2.5 мячей – 1.65

Статистика

«Расинг» выиграл только четыре поединка из десяти последних во всех турнирах

«Мирандес» выиграл три последних выездных матча подряд

Четыре из пяти личных встреч команд за последнее время завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Расинга», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.25. Предполагаем, что матч будет примерно равным, но хозяева смогут превзойти своего оппонента максимум на 1-2 мяча разницы.