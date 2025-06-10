Сан-Марино – Австрия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 09:39

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации ЧМ 2026 Сан-Марино – Австрия, который состоится 10 июня 2025 года.

Сан-Марино

Сан-Марино уже проиграл несколько матчей в новой квалификации и уже привычно для себя не претендуют на выход из группы из-за очень слабого подбора игроков, некоторые из которых не являются профессиональными футболистами. В такой ситуации даже на своем стадионе у хозяев практически нет шансов побороться за очки, а вероятно и избежать разгрома.

7 июня Сан-Марино проиграл минимально на выезде Боснии и Герцеговине (0:1), а 24 марта потерпел неудачу с Румынией (1:5).

Австрия

Сборная Австрии провела всего один поединок, но смогла обыграть одного из прямых конкурентов в борьбе за выход из группы. Коллектив является главным претендентом на первое место, но для этого необходимо набирать максимум очков с любыми соперниками. Мало кто сомневается, что гости одержат победу, интригой является лишь с какой разницей в счете это произойдет.

7 июня Австрия обыграла на своем поле Румынию (2:1), а 23 числа в Лиге наций проиграла Сербии (0:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит Сан-Марино – 100

Ничья – 22

Победит Австрия – 1.03

Тотал больше 4.5 мячей – 2.07

Тотал меньше 4.5 мячей – 1.77

Статистика

Сан-Марино проиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

Пять из семи последних матчей Австрии завершились исходом «обе забьют»

Австрия выиграла два последних матча у Сан-Марино при тотале больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу Австрии в первом тайме с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.72. Предполагаем, что Австрия забьет несколько мячей уже в первом тайме и вопрос о победителе будет снят.