Сан-Марино – Австрия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации ЧМ 2026 Сан-Марино – Австрия, который состоится 10 июня 2025 года.
Сан-Марино
Сан-Марино уже проиграл несколько матчей в новой квалификации и уже привычно для себя не претендуют на выход из группы из-за очень слабого подбора игроков, некоторые из которых не являются профессиональными футболистами. В такой ситуации даже на своем стадионе у хозяев практически нет шансов побороться за очки, а вероятно и избежать разгрома.
7 июня Сан-Марино проиграл минимально на выезде Боснии и Герцеговине (0:1), а 24 марта потерпел неудачу с Румынией (1:5).
Австрия
Сборная Австрии провела всего один поединок, но смогла обыграть одного из прямых конкурентов в борьбе за выход из группы. Коллектив является главным претендентом на первое место, но для этого необходимо набирать максимум очков с любыми соперниками. Мало кто сомневается, что гости одержат победу, интригой является лишь с какой разницей в счете это произойдет.
7 июня Австрия обыграла на своем поле Румынию (2:1), а 23 числа в Лиге наций проиграла Сербии (0:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит Сан-Марино – 100
- Ничья – 22
- Победит Австрия – 1.03
- Тотал больше 4.5 мячей – 2.07
- Тотал меньше 4.5 мячей – 1.77
Статистика
- Сан-Марино проиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах
- Пять из семи последних матчей Австрии завершились исходом «обе забьют»
- Австрия выиграла два последних матча у Сан-Марино при тотале больше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу Австрии в первом тайме с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.72. Предполагаем, что Австрия забьет несколько мячей уже в первом тайме и вопрос о победителе будет снят.