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Митрофанов: «РФС не получал запросов на совмещение должностей»

вчера, 20:01

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов поделился информацией о нынешнем положении дел с главным тренером сборной России Валерием Карпиным. Он отметил, что «Динамо» не обращалось с запросом о возможности совмещения должностей.

Запрос посылать обязательно. Основное место работы тренера — в РФС. И, соответственно, любое совмещение возможно только с согласия РФС. Александр Валерьевич Дюков уже комментировал: мы в принципе не против переговоров. Возможно, какие-то переговоры ведутся. Но согласия на совмещение мы пока не давали, как не получали и запросов на совмещение.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik ответ Joseph Dredd (раскрыть)
сегодня в 08:18
Доброго Здоровья Joseph!
Не удивлюсь, если оба.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 02:37
Может ли быть так, что оба?
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:01
1 июня 2025 года после финала Кубка России глава РФС Александр Дюков сообщил «КП-Спорт» во время пресс-подхода: Валерий Карпин получил разрешение на переговоры с клубом РПЛ с возможностью совмещения работы в сборной.
Дак, кто же всё таки вводит общественность в заблуждение, Дюков или Митрофанов? А может Боссы на самом верху устно уже порешали всё, не посчитав нужным поставить в известность своих помощников, а те в свою очередь обозначают свою значимость и требуют соблюдения бюрократических требований и ждут "челобитную" с нижайшим поклоном о таком пустяковом прошении.
Болейте за своих, а не против чужих!
cska1948
cska1948
вчера в 21:10
18 июля стартует новый сезон, а в РФС до сих пор не определились, какой клуб займёт место Химок в РПЛ. И до сих пор непонятно, будет ли Карпин совмещать две должности. Интересно, чего ждём?
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:07
Интересно, зачем Динамо Карпин, да еще с нагрузкой?
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:02
" Левая рука не ведает, что творит правая"...)
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