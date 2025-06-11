Митрофанов: «РФС не получал запросов на совмещение должностей»

Генеральный секретарь РФС поделился информацией о нынешнем положении дел с главным тренером сборной России . Он отметил, что «Динамо» не обращалось с запросом о возможности совмещения должностей.

Запрос посылать обязательно. Основное место работы тренера — в РФС . И, соответственно, любое совмещение возможно только с согласия РФС . Александр Валерьевич Дюков уже комментировал: мы в принципе не против переговоров. Возможно, какие-то переговоры ведутся. Но согласия на совмещение мы пока не давали, как не получали и запросов на совмещение.