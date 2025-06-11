Митрофанов: «РФС не получал запросов на совмещение должностей»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов поделился информацией о нынешнем положении дел с главным тренером сборной России Валерием Карпиным. Он отметил, что «Динамо» не обращалось с запросом о возможности совмещения должностей.
Запрос посылать обязательно. Основное место работы тренера — в РФС. И, соответственно, любое совмещение возможно только с согласия РФС. Александр Валерьевич Дюков уже комментировал: мы в принципе не против переговоров. Возможно, какие-то переговоры ведутся. Но согласия на совмещение мы пока не давали, как не получали и запросов на совмещение.
Не удивлюсь, если оба.
Не удивлюсь, если оба.
Дак, кто же всё таки вводит общественность в заблуждение, Дюков или Митрофанов? А может Боссы на самом верху устно уже порешали всё, не посчитав нужным поставить в известность своих помощников, а те в свою очередь обозначают свою значимость и требуют соблюдения бюрократических требований и ждут "челобитную" с нижайшим поклоном о таком пустяковом прошении.
Болейте за своих, а не против чужих!
Дак, кто же всё таки вводит общественность в заблуждение, Дюков или Митрофанов? А может Боссы на самом верху устно уже порешали всё, не посчитав нужным поставить в известность своих помощников, а те в свою очередь обозначают свою значимость и требуют соблюдения бюрократических требований и ждут "челобитную" с нижайшим поклоном о таком пустяковом прошении.
Болейте за своих, а не против чужих!