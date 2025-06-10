Алексей Березуцкий может снова возглавить ЦСКА

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вчера, 19:53

42-летний специалист может вновь возглавить ЦСКА . В клубе готовы рассмотреть его кандидатуру, если не удастся договориться с другими приоритетными кандидатами.

Березуцкий уже тренировал команду с июля 2021 по июнь 2022 года. Под его руководством «красно-синие» заняли пятое место в таблице РПЛ сезона-2021/22.