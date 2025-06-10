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Алексей Березуцкий может снова возглавить ЦСКА

вчера, 19:53

42-летний специалист Алексей Березуцкий может вновь возглавить ЦСКА. В клубе готовы рассмотреть его кандидатуру, если не удастся договориться с другими приоритетными кандидатами.

Березуцкий уже тренировал команду с июля 2021 по июнь 2022 года. Под его руководством «красно-синие» заняли пятое место в таблице РПЛ сезона-2021/22.

Ранее ЦСКА объявил о расставании с сербским специалистом Марко Николичем.

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Все комментарии
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 21:41
Хорошая кандидатура....свой и возродит цска...
ABir
ABir
вчера в 21:12
Как-то не патриотично к своему ветерану: рассмотрим, если все другие откажутся. Опустили свои же Алексея ниже плинтуса.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 21:08
Лёша временно -- хорошо, а Сергей Николаевич ( Игнашевич ) постоянно лучше ))).
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 20:59, ред.
Сегодня, Анатолий Кандауров сообщил, что есть инфа о том, что пивной чех может возглавить ЦСКА. Трудно представить, армейский клуб нынешнего образца, играющий в бегунковый и деревенский футбол Лички.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Ternan (раскрыть)
вчера в 20:47
А мну и забыл за спартаковского специалиста!
Тем более у него гештальт на чемпионство!
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:44
Привет Виктор!

Твои знаки препинания мну говорят, что ты понимаешь как иронию...
Не ошибся, мну рад, что ты умеешь читать и между строк)
Ternan
Ternan
вчера в 20:32
Кто угодно лучше чем Черчесов))
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 20:23
Привет, Олег!!!
Kак это расценивать- как иронию или серьезность твоего заявления?)))
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:13
Прекрасный вариант!
Смело можно подписать лет на пять!
У меня предчувствие - с Алексеем возродиться былая мощь кружковцев (ОЛЛС)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 20:03
Как временный и переходный вариант Лёшу можно поставить, чтобы не пороть горячку и к зиме определиться
На постоянной основе вряд ли, но на переходный период 3 месяцп вполне сойдёт. А дальше видно будет
Futurista
Futurista
вчера в 20:01
Вторая попытка может быть более удачной...тем более свой...что ещё желать?)...
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