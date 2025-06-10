Алексей Березуцкий может снова возглавить ЦСКА

42-летний специалист Алексей Березуцкий может вновь возглавить ЦСКА. В клубе готовы рассмотреть его кандидатуру, если не удастся договориться с другими приоритетными кандидатами.
Березуцкий уже тренировал команду с июля 2021 по июнь 2022 года. Под его руководством «красно-синие» заняли пятое место в таблице РПЛ сезона-2021/22.
Ранее ЦСКА объявил о расставании с сербским специалистом Марко Николичем.
Тем более у него гештальт на чемпионство!
Тем более у него гештальт на чемпионство!
Твои знаки препинания мну говорят, что ты понимаешь как иронию...
Не ошибся, мну рад, что ты умеешь читать и между строк)
Твои знаки препинания мну говорят, что ты понимаешь как иронию...
Не ошибся, мну рад, что ты умеешь читать и между строк)
Kак это расценивать- как иронию или серьезность твоего заявления?)))
Kак это расценивать- как иронию или серьезность твоего заявления?)))
Смело можно подписать лет на пять!
У меня предчувствие - с Алексеем возродиться былая мощь кружковцев (ОЛЛС)
Смело можно подписать лет на пять!
У меня предчувствие - с Алексеем возродиться былая мощь кружковцев (ОЛЛС)
На постоянной основе вряд ли, но на переходный период 3 месяцп вполне сойдёт. А дальше видно будет
На постоянной основе вряд ли, но на переходный период 3 месяцп вполне сойдёт. А дальше видно будет