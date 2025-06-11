 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: тренерские слухиРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Брейдо: «Сейчас очень много недостоверной информации вокруг ЦСКА»

вчера, 14:23

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал слухи о назначении нового главного тренера команды.

Ожидаемо много недостоверной информации. С Марцелом Личкой клуб не обсуждал ни срок, ни сумму контракта, о чём сейчас пишут. Насколько мы знаем, в планах у Марцела работа в Европе. Также клуб не ведёт переговоров со Станиславом Черчесовым. Комментировать каждую упомянутую в СМИ фамилию всё же не будем. Но консультаций и разных контактов сейчас действительно много — сроки непростые, и в обсуждениях возникает много фамилий, что при этом вовсе не означает сделанный выбор или наличие переговоров по каждому из вариантов.

Ранее ЦСКА объявил об уходе сербского специалиста Марко Николича с этого поста.

Подписывайся в ВК
Все новости
СлухиАлексей Березуцкий может снова возглавить ЦСКА
10 июня
Личка не ведёт переговоров с ЦСКА
10 июня
СлухиТетрадзе покинет «Уфу» из-за низкой зарплаты
09 июня
Булыкин: «Ситуация с Николичем портит имидж всего российского футбола»
08 июня
СлухиОсинькин и Алмейда — основные кандидаты на пост главного тренера ЦСКА
08 июня
Габулов — об уходе Николича из ЦСКА: «Человек просто идёт за деньгами»
08 июня
 
Сортировать
Все комментарии
Vladimir808
Vladimir808 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 21:06
И он не подведёт!!)))
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:02
Берите Черчесова!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:01
Не потянет Леша
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 16:56
От результатов первых игр будет зависеть судьба А.Б,
Моё мнение.
Александр Гармашов
Александр Гармашов
вчера в 16:11
Смотря сколько денег будет выделено
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 15:56
Не на сборы, а до зимы. Сейчас это не сбора всего 2-3 недели. А перед зимой , где будет 3 месяца будет назначен новый тренер. Если конечно найдут. Только не Личка и не Федотов. Я о Лёше в первый же день после ухода Николича написал. Это единственный разумный вариант. А Ишнаш ни к коем случае. Новая петля не нужна сейчас
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 15:54
Врядли найдут кого-то приличного, время уже потеряно
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:36
Слишком много пустых слов.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 15:28
Салют Эдуард Григорьевич!

Согласен. Но если у клуба солидные цели и задачи надо брать "проверенного" тренера.
И Березуцкий и Игнашевич хорошие ребята, но пусть поднаберутся опыта и достигнут результатов с менее солидным клубом.
ЦСКА мну думает не тот клуб на котором тренируются..., пусть даже и свои, бывшие, отличные игроки.
Мы можем симпатизировать Бабаеву и Гинеру или нет, но то, что они спортивные ТОП управленцы это однозначно и для того чтобы закрутить газовый вентиль по часовой стрелке, сейчас нужен только маститый тренер...
Команда есть, управленцы есть, копейка тоже подозреваю имеется, только тренер...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 14:48
Лёша как И.О. Гт. временно, на сборы. От результатов первых игр будет зависеть его судьба.
Будь здрав Дружище Олег.
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:35
Время такое , межсезонье и перерыв между первым и вторым кругом ,являются для таких слухом лучшим временем .
lotsman
lotsman
вчера в 14:28
Естественно будет много слухов. Журналистов, инсайдеров много и у каждого своя информация, которую он торопится выпустить в свет.)
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:25
Где то мну встречал товарища по коммуникациям ЦСКА...)
Берите Лешу!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 