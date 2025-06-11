Брейдо: «Сейчас очень много недостоверной информации вокруг ЦСКА»

Директор по коммуникациям московского ЦСКА прокомментировал слухи о назначении нового главного тренера команды.

Ожидаемо много недостоверной информации. С Марцелом Личкой клуб не обсуждал ни срок, ни сумму контракта, о чём сейчас пишут. Насколько мы знаем, в планах у Марцела работа в Европе. Также клуб не ведёт переговоров со Станиславом Черчесовым. Комментировать каждую упомянутую в СМИ фамилию всё же не будем. Но консультаций и разных контактов сейчас действительно много — сроки непростые, и в обсуждениях возникает много фамилий, что при этом вовсе не означает сделанный выбор или наличие переговоров по каждому из вариантов.