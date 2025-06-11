Брейдо: «Сейчас очень много недостоверной информации вокруг ЦСКА»

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал слухи о назначении нового главного тренера команды.
Ожидаемо много недостоверной информации. С Марцелом Личкой клуб не обсуждал ни срок, ни сумму контракта, о чём сейчас пишут. Насколько мы знаем, в планах у Марцела работа в Европе. Также клуб не ведёт переговоров со Станиславом Черчесовым. Комментировать каждую упомянутую в СМИ фамилию всё же не будем. Но консультаций и разных контактов сейчас действительно много — сроки непростые, и в обсуждениях возникает много фамилий, что при этом вовсе не означает сделанный выбор или наличие переговоров по каждому из вариантов.
Ранее ЦСКА объявил об уходе сербского специалиста Марко Николича с этого поста.
Моё мнение.
Моё мнение.
Согласен. Но если у клуба солидные цели и задачи надо брать "проверенного" тренера.
И Березуцкий и Игнашевич хорошие ребята, но пусть поднаберутся опыта и достигнут результатов с менее солидным клубом.
ЦСКА мну думает не тот клуб на котором тренируются..., пусть даже и свои, бывшие, отличные игроки.
Мы можем симпатизировать Бабаеву и Гинеру или нет, но то, что они спортивные ТОП управленцы это однозначно и для того чтобы закрутить газовый вентиль по часовой стрелке, сейчас нужен только маститый тренер...
Команда есть, управленцы есть, копейка тоже подозреваю имеется, только тренер...
Согласен. Но если у клуба солидные цели и задачи надо брать "проверенного" тренера.
И Березуцкий и Игнашевич хорошие ребята, но пусть поднаберутся опыта и достигнут результатов с менее солидным клубом.
ЦСКА мну думает не тот клуб на котором тренируются..., пусть даже и свои, бывшие, отличные игроки.
Мы можем симпатизировать Бабаеву и Гинеру или нет, но то, что они спортивные ТОП управленцы это однозначно и для того чтобы закрутить газовый вентиль по часовой стрелке, сейчас нужен только маститый тренер...
Команда есть, управленцы есть, копейка тоже подозреваю имеется, только тренер...
Будь здрав Дружище Олег.
Будь здрав Дружище Олег.
Берите Лешу!
Берите Лешу!