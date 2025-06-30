«Коламбус Крю» – «Филадельфия Юнион»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1751231190

30 июня 2025, 00:06

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч МЛС «Коламбус Крю» – «Филадельфия Юнион», который состоится 30 июня 2025 года.

«Коламбус Крю»

«Коламбус Крю» не лучшим образом играл в последних матчах и только недавно вновь начал побеждать. Команда на данный момент располагается на четвертом месте с 34 баллами и отстает на шесть пунктов от нынешнего соперника. Коллектив имеет преимущество в личных встречах и попытается его увеличить, тем самым сократив расстояние от «Филадельфии Юнион» лишь до одной победы.

26 июня «Коламбус Крю» обыграл на своем поле «Атланту» (3:1), а 15 июня команда обыграла «Ванкувер» (2:1).

«Филадельфия Юнион»

«Филадельфия Юнион» все еще является лидером восточной конференции МЛС , но почти не имеет преимущества над ближайшими соперниками. Команде нужно набирать максимум в каждой игре, а «Коламбус Крю» является очень неприятным соперником для гостей. Тем не менее, гости сделают все, чтобы добиться максимального результата или хотя бы не проиграть.

26 июня «Филадельфия Юнион» обыграла «Чикаго Файр» (1:0), а 15 числа справилась с «Шарлотт» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Коламбус Крю» – 1.75

Ничья – 4.1

Победит «Филадельфия Юнион» – 4.15

Тотал больше 3.5 мячей – 2.05

Тотал меньше 3.5 мячей – 1.77

Статистика

«Коламбус Крю» выиграл лишь четыре матча из десяти последних во всех турнирах

«Филадельфия Юнион» выиграла семь из десяти последних матчей при трех ничьих

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Коламбус Крю», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.75. Предполагаем, что хозяева продлят серию успешных поединков с «Филадельфией Юнион» и наберут три очка.