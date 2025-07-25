Хавбек «Балтики» Мендель сравнил свою команду и чемпионский «Лестер»

Полузащитник «Балтики» прокомментировал возможности своей команды повторить успех английского «Лестера», который стал чемпионом страны в сезоне 2015/16.

Про чемпионство можно загадывать. Но если быть реалистами, не знаю, есть ли смысл про чемпионство говорить. Если сравнивать «Лестер» и «Балтику», то и с нами тоже может случится та же самая история. Почему нет? Для того чтобы это повторить, нужно выкладываться на максимум в каждой игре, быть командой, а там уже посмотрим. Может, и случится такое, кто его знает.