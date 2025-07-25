Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Хавбек «Балтики» Мендель сравнил свою команду и чемпионский «Лестер»

вчера, 14:29

Полузащитник «Балтики» Андрей Мендель прокомментировал возможности своей команды повторить успех английского «Лестера», который стал чемпионом страны в сезоне 2015/16.

Про чемпионство можно загадывать. Но если быть реалистами, не знаю, есть ли смысл про чемпионство говорить. Если сравнивать «Лестер» и «Балтику», то и с нами тоже может случится та же самая история. Почему нет? Для того чтобы это повторить, нужно выкладываться на максимум в каждой игре, быть командой, а там уже посмотрим. Может, и случится такое, кто его знает.

Подписывайся в ВК
Все новости
Осипенко: «„Балтика“ не удивила. Мы знали, как они будут играть против нас»
Вчера, 14:24
Глушаков: «„Спартак“ популярнее „Зенита“»
Вчера, 10:51
Погребняк рассказал, чем Жерсон похож на Халка и Витселя
23 июля
Мостовой считает, что махачкалинское «Динамо» может обыграть «Спартак»
19 июля
Главный тренер «Ростова» назвал Карпина «одним из лучших тренеров в мире»
18 июля
Губерниев: «Истинные спартаковцы верят в Заболотного»
16 июля
Сортировать
Все комментарии
uknyhamh83nk
uknyhamh83nk
вчера в 17:36
Главное верить в свою мечту, даже у "великих" клубов такое получается один раз в 25 лет.
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:05
Эка тебя понесло , Андрюха! А говорил к пиву равнодушен . Или здесь что то другое ? )))
52vbpbjdz7nw
52vbpbjdz7nw
вчера в 14:59
Пока что кроме приятного впечатления ничего.
zd8xp8rda66p
zd8xp8rda66p
вчера в 14:54
Эка куда его повезло, вот что делает ничья с распиаренным Динамо.
rrn6f8e28kvq
rrn6f8e28kvq
вчера в 14:32
Сейчас получат от Спартака 0-5 и будут готовиться к борьбе за выживание....
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 