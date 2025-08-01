«Ростов» – «Крылья Советов»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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01 августа 2025, 15:29

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Ростов» – «Крылья Советов», который состоится 2 августа 2025 года.

«Ростов»

Команда с юга России, как и предсказывали многие эксперты, провалила старт сезона, проиграв несколько матчей подряд как в кубке России, так и чемпионате. В третьем туре «Ростов» сделает все возможное, чтобы обыграть не самые стабильные «Крылья Советов» на своем стадионе. Тем не менее, недооценивать соперника нельзя, ведь недавно самарский клуб даже обыграл чемпиона России.

30 июля «Ростов» в кубке России проиграл на своем поле «Спартаку» (0:2), а 26 числа в РПЛ на выезде уступил московскому «Динамо» (0:1).

«Крылья Советов»

Самарский клуб не лучшим образом провел прошлый сезон, но в этом уже выиграл несколько сложных поединков. «Крылья Советов» имеют четыре балла после двух туров в РПЛ и вполне могут замахнуться на победу над «Ростовом», который проиграл все официальные встречи за последнее время. Матч будет определенно интересным и вполне может хранить интригу о победителе до самого финального свистка.

29 июля «Крылья Советов» обыграл «Краснодар» на выезде в кубке России (2:1), а 25 июля команда одолела в чемпионате «Пари НН» (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ростов» – 1.9

Ничья – 3.55

Победит «Крылья Советов» – 4.1

Тотал больше 2.5 мячей – 1.8

Тотал меньше 2.5 мячей – 2

Статистика

Четыре из шести последних матчей «Крылья Советов» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Ростов» проиграл семь из десяти последних домашних поединков во всех турнирах

Четыре последних матча между клубами завершились победами «Ростова»

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.55. «Ростов» не может позволить себе проиграть в этой игре, но и на победу у клуба сил сейчас наверняка недостаточно. Прогнозируем, что команды поделят очки.