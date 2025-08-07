«Панатинаикос» – «Шахтер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle 888

Представляем обзор линии БК Pinnacle 888 и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Панатинаикос» – «Шахтер», который состоится 7 августа 2025 года.
«Панатинаикос»
«Панатинаикос» не смог пробиться в полуфинал квалификации Лиги чемпионов и теперь команде придется бороться с «Шахтером» за место в Лиге Европы. Соперник у греческого клуба очень непростой, хоть и имеет свои внутренние проблемы. На своем поле «Панатинаикос» постарается превзойти украинский клуб и спокойно ехать на ответный поединок, который пройдет на нейтральном поле.
30 июля «Панатинаикос» сыграл вничью с «Рейнджерсом» на своем поле, а 22 числа уступил этому же сопернику на выезде (0:2).
«Шахтер»
«Шахтер» в этом году остался без Лиги чемпионов, так как не стал чемпионом Украины и теперь пробует пробиться в Лигу Европы, что пока у команды неплохо выходит. Первый матч с «Панатинаикосом» будет проведен на выезде, однако «горняки» давно не играют на своем стадионе и привыкли к таким поединка, что можно отчасти считать преимуществом.
3 августа «Шахтер» обыграл в чемпионате Украины на выезде «Эпицентр» (1:0), а 31 июля оказался сильнее «Бешикташа» (2:0) в Лиге Европы
Котировки БК Pinnacle 888
- Победит «Панатинаикос» – 2.75
- Ничья – 3.75
- Победит «Шахтер» – 2.55
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.9
- Тотал меньше 2.5 мячей – 1.92
Статистика
- «Панатинаикос» выиграл лишь одну встречу из пяти последних во всех турнирах
- Четыре из пяти последних матчей «Шахтера» завершились исходом «обе забьют — нет»
- Команды никогда ранее между собой не встречались в официальных или товарищеских поединках
Прогноз
Поставить на победу «Панатинаикоса», компания Pinnacle 888 предлагает по коэффициенту 2.75. Предполагаем, что игра будет примерно равная, но хозяева смогут добыть победу с перевесом в один забитый мяч.