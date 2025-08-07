«Панатинаикос» – «Шахтер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle 888

1754576635

вчера, 17:23

Представляем обзор линии БК Pinnacle 888 и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Панатинаикос» – «Шахтер», который состоится 7 августа 2025 года.

«Панатинаикос»

«Панатинаикос» не смог пробиться в полуфинал квалификации Лиги чемпионов и теперь команде придется бороться с «Шахтером» за место в Лиге Европы. Соперник у греческого клуба очень непростой, хоть и имеет свои внутренние проблемы. На своем поле «Панатинаикос» постарается превзойти украинский клуб и спокойно ехать на ответный поединок, который пройдет на нейтральном поле.

30 июля «Панатинаикос» сыграл вничью с «Рейнджерсом» на своем поле, а 22 числа уступил этому же сопернику на выезде (0:2).

«Шахтер»

«Шахтер» в этом году остался без Лиги чемпионов, так как не стал чемпионом Украины и теперь пробует пробиться в Лигу Европы, что пока у команды неплохо выходит. Первый матч с «Панатинаикосом» будет проведен на выезде, однако «горняки» давно не играют на своем стадионе и привыкли к таким поединка, что можно отчасти считать преимуществом.

3 августа «Шахтер» обыграл в чемпионате Украины на выезде «Эпицентр» (1:0), а 31 июля оказался сильнее «Бешикташа» (2:0) в Лиге Европы

Котировки БК Pinnacle 888

Победит «Панатинаикос» – 2.75

Ничья – 3.75

Победит «Шахтер» – 2.55

Тотал больше 2.5 мячей – 1.9

Тотал меньше 2.5 мячей – 1.92

Статистика

«Панатинаикос» выиграл лишь одну встречу из пяти последних во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей «Шахтера» завершились исходом «обе забьют — нет»

Команды никогда ранее между собой не встречались в официальных или товарищеских поединках

Прогноз

Поставить на победу «Панатинаикоса», компания Pinnacle 888 предлагает по коэффициенту 2.75. Предполагаем, что игра будет примерно равная, но хозяева смогут добыть победу с перевесом в один забитый мяч.