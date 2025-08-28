Ахметов рассказал, почему не подтверждал свой трансфер в «Крылья Советов»

1756362730

вчера, 09:32

Полузащитник «Крыльев Советов» высказался о своём переходе в самарский клуб из «Зенита».

Ещё 22 июля председатель правления «Зенита» Александр Медведев напрямую говорил о том, что Ахметов уйдёт в аренду в «Крылья Советов». Но сам игрок 5 августа в интервью удивлялся вопросу журналиста о трансфере, делая вид, что ничего об этом не знает.

Меня спрашивали, перехожу ли я в «Крылья». Но я в этот момент был в Питере. Что мне нужно было отвечать, как говорить? Спрашивают про Самару, но я же здесь, в «Зените», тренируюсь вместе с этой командой. Через какое-то время мы действительно договорились, я перебрался сюда. До этого был сугубо переговорный процесс, где ничего ещё не было ясно.

6 августа «сине-бело-голубые» официально объявили об уходе Ахметова.