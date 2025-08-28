 
Ахметов рассказал, почему не подтверждал свой трансфер в «Крылья Советов»

вчера, 09:32

Полузащитник «Крыльев Советов» Ильзат Ахметов высказался о своём переходе в самарский клуб из «Зенита».

Ещё 22 июля председатель правления «Зенита» Александр Медведев напрямую говорил о том, что Ахметов уйдёт в аренду в «Крылья Советов». Но сам игрок 5 августа в интервью удивлялся вопросу журналиста о трансфере, делая вид, что ничего об этом не знает.

Меня спрашивали, перехожу ли я в «Крылья». Но я в этот момент был в Питере. Что мне нужно было отвечать, как говорить? Спрашивают про Самару, но я же здесь, в «Зените», тренируюсь вместе с этой командой. Через какое-то время мы действительно договорились, я перебрался сюда. До этого был сугубо переговорный процесс, где ничего ещё не было ясно.

6 августа «сине-бело-голубые» официально объявили об уходе Ахметова.

Alex_67
Alex_67
вчера в 09:50, ред.
Зачем мы обсуждаем то, что свершилось довольно давно? Я хорошо помню ту беседу журналиста с Ахметовым. Ильзат разговаривал через губу, а когда услышал вопрос о Крыльях слишком возбудился, будто бы его оскорбили, изобразил недоумение. Хотя всё уже знал. Звездой в Самаре он пока не стал.
Вещий
Вещий
вчера в 09:36
Правильно рассуждает... не надо бежать впереди паровоза...
