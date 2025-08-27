 
Soccer.ru
Бывший полузащитник «Зенита» присоединится к «Спартаку» из Костромы

вчера, 15:53

Агент Алексей Бабырь, представляющий интересы полузащитника Кирилла Капленко, подтвердил, что его клиент присоединится к костромскому «Спартаку».

Ранее Telegram‑канал Sport Baza сообщил, что футболист сборной Белоруссии в ближайшее время подпишет контракт с клубом, вышедшим по итогам прошлого сезона в Первую лигу. Последней командой хавбека были «Химки», которые он покинул после окончания прошлого сезона, а клуб приостановил свою деятельность. Ранее игрок также представлял «Балтику», «Оренбург» и «Зенит».

Это действительно так. Кирилл Капленко переходит в костромской «Спартак». Хороший и амбициозный проект. Для меня вообще большое удивление, как такой футболист оказался не нужен командам премьер‑лиги. Но в футболе разные моменты бывают. Так что двигаемся дальше. Кирилл — большой профессионал. Поиграет в Костроме, а там жизнь покажет.

pjrmtnby3e6j
pjrmtnby3e6j
вчера в 15:56
Что-то трудно вспомнить, когда он за Зенит играл.
Гость
