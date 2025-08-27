Бывший полузащитник «Зенита» присоединится к «Спартаку» из Костромы

1756299201

вчера, 15:53

Агент Алексей Бабырь, представляющий интересы полузащитника , подтвердил, что его клиент присоединится к костромскому «Спартаку».

Ранее Telegram‑канал Sport Baza сообщил, что футболист сборной Белоруссии в ближайшее время подпишет контракт с клубом, вышедшим по итогам прошлого сезона в Первую лигу. Последней командой хавбека были «Химки», которые он покинул после окончания прошлого сезона, а клуб приостановил свою деятельность. Ранее игрок также представлял «Балтику», «Оренбург» и «Зенит».