Пруцев — о переходе в «Локомотив»: «Я со многими игроками уже был знаком»

вчера, 15:10

Полузащитник «Локомотива» Данил Пруцев, недавно перешедший в команду из московского «Спартака», поделился подробностями своего трансфера.

Первые разговоры пошли ещё зимой, когда сборы были. Но более конкретно и детально перешли к разговорам летом. В последние дни всё и решилось. Что знаю о «Локомотиве»? Знаю, что это очень титулованный клуб с богатой историей. Знаком со многими футболистами, так как пересекались в сборной России. Серёжа Пиняев, Влад Сарвели, Дима Баринов. Всех придётся долго перечислять. Из клуба много игроков вызывается в сборную России, со всеми практически знаком.

В минувшем сезоне Пруцев сыграл 19 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.

Alex_67
Alex_67
вчера в 15:42
Не везёт тебе, парень. Просто не везёт и всё.
shlomo
shlomo
вчера в 15:16
Может быть смена клуба и будет рывком в карьере.... удачи!
