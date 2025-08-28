Пруцев — о переходе в «Локомотив»: «Я со многими игроками уже был знаком»

Полузащитник «Локомотива» , недавно перешедший в команду из московского «Спартака», поделился подробностями своего трансфера.

Первые разговоры пошли ещё зимой, когда сборы были. Но более конкретно и детально перешли к разговорам летом. В последние дни всё и решилось. Что знаю о «Локомотиве»? Знаю, что это очень титулованный клуб с богатой историей. Знаком со многими футболистами, так как пересекались в сборной России. Серёжа Пиняев, Влад Сарвели, Дима Баринов. Всех придётся долго перечислять. Из клуба много игроков вызывается в сборную России, со всеми практически знаком.