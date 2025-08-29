Галактионов: «Самое главное – у Пруцева есть футбольный интеллект»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал переход полузащитника Данила Пруцева из «Спартака»:
Он знает наши требования, а я знаю его возможности. Я его уже тренировал в сборной. Он может сыграть на многих позициях в центре поля.
Самое главное – у него есть футбольный интеллект. Теперь все зависит от него, турнир длинный, матчей много. Помощь каждого игрока важна.
Почему мне не сказали...что у него был интеллект....!!!!
