Галактионов: «Самое главное – у Пруцева есть футбольный интеллект»

вчера, 09:30

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал переход полузащитника Данила Пруцева из «Спартака»:

Он знает наши требования, а я знаю его возможности. Я его уже тренировал в сборной. Он может сыграть на многих позициях в центре поля.

Самое главное – у него есть футбольный интеллект. Теперь все зависит от него, турнир длинный, матчей много. Помощь каждого игрока важна.

Байкал-38
Байкал-38 ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 14:49
Скажу более точно
Во что превратили Спартак...
sv_1969
sv_1969 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 14:36
Дык это понятно! Я просто имею в виду что судьба самого футбольного проекта Спартак мало волнует Алекперова!
Так сказать«Проблемы индейцев шерифа не волнуют»
Байкал-38
Байкал-38 ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 14:27, ред.
Так Лукойл и Алекперов хозяева Спартака, а сам Спартак как и тот в честь кого назвали команду подневольные и должны подчиняться.
Это история Спартака, его судьба.
Один Спартак рыпнулся и судьба его печальная была.
sv_1969
sv_1969 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 14:21
Она даже нужна не Спартаку а Лукойлу!
Я уже тут приводил слова Алекперова про Спартак которые он сказал в 2019 году "мы довольны теми рекламными эффектами, которые мы получаем от клуба", — цитирует Алекперова ТАСС.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 13:48
У Луиса Энрике и Гонду тоже интеллект.... был))
Байкал-38
Байкал-38 ответ SpaM-10 (раскрыть)
вчера в 13:32, ред.
Общедоступный факт.
Взаимно!!!
SpaM-10
SpaM-10 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 13:20
Подслушивал в офисе у Спартака? Твои догадки меня не интересуют.
Байкал-38
Байкал-38 ответ SpaM-10 (раскрыть)
вчера в 10:53
А куда бы он сбежал?
Вы может и болеете за Спартак, но точно не в теме про Спартак.
У Пруцева был контрак со Спартаком до 30 июня 2026 года.
Вот перед ним и поставили условие или весь сезон 25/26 "гниёшь на лавке", либо продляем и будешь играть в аренде.
Так, что Пруцев сбежал из Спартака через аренду.
А если у него пойдёт игра, то будет разговор о выкупе.
Опять же всё будет зависеть от лимита.
На данный момент Спартаку не нужны российские игроки, только, что бы на лимит хватило.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 10:43
Оказывается Спартаку интеллект не нужен.
Как сказала Зарема: "Спартаку нужна только популярность".
kty2pxq2rkp7
kty2pxq2rkp7
вчера в 10:24
Пруцев был один самых играющих в спартаке, но покупка латиносов задвинула его на лавку, удачи ему в Локомотиве.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 10:14
Происходит традиционный обмен любезностями между тренером и новым игроком. Галактионов свои слова сказал, теперь очередь за Пруцевым. Скажу о переходе, я лично не понимаю, почему он состоялся? Зачем нормального игрока куда-то отдавать? Кто-нибудь видел глаза Данила? В них равнодушие человека, который смирился. А ведь мог показать характер, потребовать объяснений. Контракт зачем со Спартаком продлил? Значит нет у него характера, к сожалению. Но есть вера в Золотого тельца, ему он служит. Жаль парня...
k324a75mgeyp
k324a75mgeyp
вчера в 10:14
Пруцеву несказанно повезло, хоть какая-то перспектива замаячила.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 10:05
В одно время при рыжем он был вообще моторчиком команды. Пришел бодулай и...все изменилось. А так игра пруцева мне всегда нравилась. Просто нужно доверие тренера к футболисту...думаю раз Мыхалыч его взял значит верит в него...удачи ...
Брулин
Брулин
вчера в 09:57
Интересно, зачем Спартак заставил играть Пруцева на Кубок, зная что он одной ногой в Локомотиве?)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 09:47, ред.
Что мы наделали ???
Почему мне не сказали...что у него был интеллект....!!!!
SpaM-10
SpaM-10 ответ trp9aw6qutxd (раскрыть)
вчера в 09:39
Он продлил контракт и ушёл в аренду. Если бы захотел сбежать не стал бы прордлевать.
trp9aw6qutxd
trp9aw6qutxd
вчера в 09:36
Именно поэтому Пруцев сбежал из спартака.
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:33
Это хорошо когда тренер знает возможности игрока
