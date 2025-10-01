«Ноттингем Форест» – «Мидтьюланн»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Ноттингем Форест» – «Мидтьюланн» который состоится 2 октября 2025 года.
«Ноттингем Форест»
«Лесники» в дебютном матче играли на выезде с сильным соперником и добились ничей, чем могут быть вполне довольны. На данный момент команда не очень удачно играет в АПЛ и находится недалеко от зоны вылета, но на Лигу Европы футболисты настраиваются по-другому и имеют шанс одержать первую победу в нынешнем розыгрыше, если смогут сыграть более собранно и эффективно, чем в последних матчах чемпионата Англии.
27 сентября «Ноттингем Форест» проиграл на своем поле «Сандерленду» (0:1), а в Лиге Европы сыграл вничью с «Бетисом» (2:2).
«Мидтьюланн»
Хорватский клуб имеет колоссальный опыт выступления в еврокубках, и это наверняка помогло ему добиться победы в первой игре с непростым соперником. Теперь коллектив ждет выездная встреча, но не в Израиль, а в город Бачка-Топола, где пройдет поединок. Гостей в принципе может устроить и ничья, но наверняка они попытаются забрать максимум баллов и выбиться в группу лидеров турнирной таблицы.
27 сентября «Мидтьюланн» обыграл на своем поле «Раннерс» (2:1), а в Лиге Европы оказался сильнее «Штурма» (2:0).
Котировки БК Pinnacle888
- Победит «Ноттингем Форест» – 1.48
- Ничья – 4.6
- Победит «Мидтьюланн» – 6.2
Статистика
- «Ноттингем Форест» не может выиграть уже семь поединков подряд во всех турнирах
- «Мидтьюланн» выиграл семь из десяти последних выездных матчей в основное время
- Команды никогда ранее не встречались между собой в официальных встречах
Прогноз
Поставить на «Мидтьюланн» с форой (+1.5), компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.62. Предполагаем, что букмекеры уж слишком сильно верят в английский клуб и даже если он выиграет, то с минимальной разницей мячей.