Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

«Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон»

вчера, 20:00
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 1Логотип футбольный клуб ВулверхэмптонВулверхэмптонМатч завершен

В матче английской Премьер-Лиги встречались «Ливерпуль» и «Вулверхэмптон». Встреча завершилась со счетом 2:1.

Голами у хозяев отметились: Гравенберх (41'), Вирц (42'). За гостей забил Буэно (51').

По итогам встречи «Ливерпуль» имеет 32 очка, у гостей — 2 очка.

В следующем матче «Ливерпуль» сыграет 1 января 2026, соперником будет «Лидс». «Вулверхэмптон» проведет следующий матч 30 декабря, (соперник — «Манчестер Юнайтед»).

Подписывайся в ВК
Все новости
«Манчестер Сити» на выезде одолел «Ноттингем Форест»
Вчера, 17:25
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Ньюкасл» в матче чемпионата Англии
Вчера, 00:57
«Арсенал» обыграл «Кристал Пэлас» и вышел в полуфинал Кубка Английской Лиги
24 декабря
Футболист «Спартака» Бонгонда забил победный гол в матче Кубка Африки
23 декабря
Гол Салаха принес сборной Египта победу в матче Кубка африканских наций
23 декабря
«Наполи» обыграл «Болонью» и в третий раз выиграл Суперкубок Италии
22 декабря
Сортировать
Все комментарии
CCCP1922
CCCP1922 ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 03:50
Чем очистить Ливерпуль? А может ему зачистка нужна? Кому понадобились эти рекорды трансферной стоимости?
Alex_67
Alex_67
сегодня в 01:54
Ливерпуль далек от выздоровления, к сожалению...
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 23:47
А ведь Вулверхэмптон ещё не выигрывал в АПЛ в нынешнем сезоне... Ну и терпение у хозяев Ливерпуля? На что они могут надеяться?
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:43
Судя по всему "Волков" ждёт "очищение Шипом"...
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 22:44
Это надо же до такого докатиться…отбиваться от команды с 2 очками за 18 туров (откровенно худшей команды за всю историю АПЛ). И самое главное, что это не разовая акция, в прошлой игре еле унесли ноги против команды из 9 человек. Позор, да и только.

Какой же все таки Клопп был крутой, даже когда с ним проигрывали, то было чувство гордости за команду, да не повезло, не дожали, но 40 ударов по воротам нанесли, даже проигрывая в меньшинстве , всегда была уверенность , что сможем забить. Но с этим лысым нет радости даже от победы. Так как эти победы все с привкусом позора, трусости, неуверенности. Нет гордости за команду. Ее возят все, и вдевятером, и команды с двумя очками. На рожу лысого уже смотреть противно.
Grizly88
Grizly88
вчера в 22:31
За Вирца рад последние два матча 1асист и гол надеюсь наберет форму
Grizly88
Grizly88
вчера в 22:30
Слот пока игры нет еше с весны это сказалось когда начала рассыпаться команда построена Клоппом
shlomo
shlomo
вчера в 22:07
За две минуты добыл себе победу "Ливерпуль", но в целом снова не убедил, хотя после первого тайма казалось, что мерсисайдцы могут разорвать "волков".
kovalev-barin
kovalev-barin
вчера в 21:14
Честно говоря - вообще не понимаю идей Слота. Вот какая у него тренерская задумка? Класса футболистов сегодня хватило, чтобы победить, да и еще на классе очков в будущем наберут... Но не покидает ощущение, что с другим тренером Ливерпуль был бы куда выше в таблице
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 21:00, ред.
Но это не главная его задача, важно, как он видит поле. Когда он не сильно вжимается во фланг, а играет больше на позиции левого полусреднего, он и поле лучше видит, и места для манёвра больше...
На фланге, ему кислорода не хватает, образно говоря.
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 20:46, ред.
Надеюсь Теперь Вирц будет забивать и выдавть голевые передачи!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:37
23 матчей, чтоб забить 1 гол за Ливерпуль))
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 20:32, ред.
Не ну если Ливерпуль не обыгрывать то я уже не знаю как волки собрались прописку сохранять 😅
Capral
Capral
вчера в 20:25
Так натужно, с последней командой. А в концовке еще и пропустить могли. Вирц забил, но кому- команде, у которой восемь поражений подряд и которая на последнем месте. Как таковой, игры у Ливерпуля нет, если конечно не смотреть на таблицу, которая далеко не всегда отражает истинное положение дел.
Groboyd
Groboyd
вчера в 20:16, ред.
Смотрел урывками. Чёткого представления нет об игре. Вирц неплохо смотрелся, потому, что видел.
YNWA
YNWA
вчера в 20:15
Вирц забил дебютный гол за Ливерпуль, наконец то!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:12
Даже против волков возникли проблемы... Ну хоть тут Вирц забил)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 