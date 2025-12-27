«Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон»

В матче английской Премьер-Лиги встречались «Ливерпуль» и «Вулверхэмптон». Встреча завершилась со счетом 2:1.
Голами у хозяев отметились: Гравенберх (41'), Вирц (42'). За гостей забил Буэно (51').
По итогам встречи «Ливерпуль» имеет 32 очка, у гостей — 2 очка.
В следующем матче «Ливерпуль» сыграет 1 января 2026, соперником будет «Лидс». «Вулверхэмптон» проведет следующий матч 30 декабря, (соперник — «Манчестер Юнайтед»).
Какой же все таки Клопп был крутой, даже когда с ним проигрывали, то было чувство гордости за команду, да не повезло, не дожали, но 40 ударов по воротам нанесли, даже проигрывая в меньшинстве , всегда была уверенность , что сможем забить. Но с этим лысым нет радости даже от победы. Так как эти победы все с привкусом позора, трусости, неуверенности. Нет гордости за команду. Ее возят все, и вдевятером, и команды с двумя очками. На рожу лысого уже смотреть противно.
Какой же все таки Клопп был крутой, даже когда с ним проигрывали, то было чувство гордости за команду, да не повезло, не дожали, но 40 ударов по воротам нанесли, даже проигрывая в меньшинстве , всегда была уверенность , что сможем забить. Но с этим лысым нет радости даже от победы. Так как эти победы все с привкусом позора, трусости, неуверенности. Нет гордости за команду. Ее возят все, и вдевятером, и команды с двумя очками. На рожу лысого уже смотреть противно.