Главу футбола Аргентины обвинили в удержании соцвзносов на $12,8 млн

1766818217

вчера, 09:50

Прокуратура выдвинула в отношении руководства Ассоциации футбола Аргентины ( AFA ) обвинения в незаконном удержании соцвзносов на 19 млрд песо ($12,8 млн). Об этом сообщил телеканал TN.

Обвинения выдвинуты против главы AFA Клаудио Тапии и казначея организации Пабло Товигиньо. Расследование было начато на основании жалобы налоговой службы Аргентины, которая зафиксировала, что футбольная ассоциации не переводит пенсионные взносы за сотрудников AFA и крупнейших футбольных клубов Аргентины.

Ранее по запросу суда были проведены обыски на объектах недвижимости, которые, возможно, связаны с руководством AFA . В частности, речь идет о поместье с 10 гектарами земли, на которых расположены вертолетная площадка, коневодческая ферма и более 50 старинных автомобилей.