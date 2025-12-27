Top.Mail.Ru
Главу футбола Аргентины обвинили в удержании соцвзносов на $12,8 млн

вчера, 09:50

Прокуратура выдвинула в отношении руководства Ассоциации футбола Аргентины (AFA) обвинения в незаконном удержании соцвзносов на 19 млрд песо ($12,8 млн). Об этом сообщил телеканал TN.

Обвинения выдвинуты против главы AFA Клаудио Тапии и казначея организации Пабло Товигиньо. Расследование было начато на основании жалобы налоговой службы Аргентины, которая зафиксировала, что футбольная ассоциации не переводит пенсионные взносы за сотрудников AFA и крупнейших футбольных клубов Аргентины.

Ранее по запросу суда были проведены обыски на объектах недвижимости, которые, возможно, связаны с руководством AFA. В частности, речь идет о поместье с 10 гектарами земли, на которых расположены вертолетная площадка, коневодческая ферма и более 50 старинных автомобилей.

Ранее газета La Nación сообщила, что Международная федерация футбола (ФИФА) может исключить сборную Аргентины из числа участников чемпионата мира 2026 года из-за скандала в национальной футбольной ассоциации. Сборная южноамериканской страны является действующим чемпионом мира. На мировом первенстве 2026 года команда попала в группу со сборными Австрии, Алжира и Иордании. Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Источник: itar-tass.com
CCCP1922
CCCP1922 ответ Шуня771 (раскрыть)
сегодня в 02:28
Вот же смартфон гад!!!
Шуня771
Шуня771 ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 15:43
Кто больше шутит?)
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 15:42
А непосредственно о футболе новостей нет? Кстати, сегодня проходит четыре матча КВН. Прямо сейчас идёт матч АПЛ Ноттингем Форест — МС
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:37
"А казна , то пуста"...))))
Rupertt
Rupertt
вчера в 10:55
Когда читаешь про какие-то миллиарды песо, неуплаченные взносы и при этом — поместья с вертолетными площадками и коллекциями машин, возникает ощущение, что футболом там давно занимаются не ради игры, а ради личной выгоды. И это особенно обидно, потому что речь идет об Аргентине — стране, которая дала миру Марадону, Месси и вообще ассоциируется с настоящей футбольной страстью.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 09:54
Тапия одиозный король аргентинского футбола, и давно пора под суд.
