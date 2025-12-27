«Астон Вилла» обыграла «Челси» и одержала 11-ю победу подряд

«Астон Вилла» со счетом 2:1 одержала волевую победу над «Челси» в гостевом матче 18-го тура чемпионата Англии по футболу.
Оба мяча в составе победителей забил Олли Уоткинс (63-я и 84-я минуты). У проигравших отличился Жоао Педро (37).
«Астон Вилла» одержала 11-ю победу подряд во всех турнирах. Команда из Бирмингема выиграла 8 матчей в чемпионате Англии и 3 в Лиге Европы.
В турнирной таблице чемпионата «Астон Вилла» занимает 3-е место, набрав 39 очков. «Челси» с 29 очками располагается на 5-й строчке.
В следующем туре «Астон Вилла» на выезде сыграет с лидером чемпионата «Арсеналом» (42 очка), «Челси» примет «Борнмут». Обе встречи пройдут 30 декабря.
Красивая победа гостей, с чем я их и поздравляю!!!
Что сказать молодец!
А замены Мареска просто чудо. Хотя и до замен защита уже трещала.
Очень плохой второй тайм! Но я не понял почему судья не поставил пенальти. Ведь игра рукой явно.
Ну да ладно по игре проиграли!
АВ набирает и еще как! Молодец Унаи и молодцы игроки!
