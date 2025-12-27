«Астон Вилла» обыграла «Челси» и одержала 11-ю победу подряд

1766863461

вчера, 22:24

«Астон Вилла» со счетом 2:1 одержала волевую победу над «Челси» в гостевом матче 18-го тура чемпионата Англии по футболу.

Оба мяча в составе победителей забил Олли Уоткинс (63-я и 84-я минуты). У проигравших отличился Жоао Педро (37).

«Астон Вилла» одержала 11-ю победу подряд во всех турнирах. Команда из Бирмингема выиграла 8 матчей в чемпионате Англии и 3 в Лиге Европы.

В турнирной таблице чемпионата «Астон Вилла» занимает 3-е место, набрав 39 очков. «Челси» с 29 очками располагается на 5-й строчке.

В следующем туре «Астон Вилла» на выезде сыграет с лидером чемпионата «Арсеналом» (42 очка), «Челси» примет «Борнмут». Обе встречи пройдут 30 декабря.