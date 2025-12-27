Top.Mail.Ru
«Астон Вилла» обыграла «Челси» и одержала 11-ю победу подряд

вчера, 22:24
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)1 : 2Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон ВиллаМатч завершен

«Астон Вилла» со счетом 2:1 одержала волевую победу над «Челси» в гостевом матче 18-го тура чемпионата Англии по футболу.

Оба мяча в составе победителей забил Олли Уоткинс (63-я и 84-я минуты). У проигравших отличился Жоао Педро (37).

«Астон Вилла» одержала 11-ю победу подряд во всех турнирах. Команда из Бирмингема выиграла 8 матчей в чемпионате Англии и 3 в Лиге Европы.

В турнирной таблице чемпионата «Астон Вилла» занимает 3-е место, набрав 39 очков. «Челси» с 29 очками располагается на 5-й строчке.

В следующем туре «Астон Вилла» на выезде сыграет с лидером чемпионата «Арсеналом» (42 очка), «Челси» примет «Борнмут». Обе встречи пройдут 30 декабря.

Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:46
Вот это номер! "Вилы в бок" в концовке матча! Да ещё в гостях!
Grizly88
Grizly88
сегодня в 01:32
Всем спокойной ночи 😴
Grizly88
Grizly88
сегодня в 01:31
Да он понимал конечно с какими с трудностями столкнеться, зная он возглавил Реал. Да и смысла для него не было оставаться в Байере . Куда ему деваться было? Какой клуб возглавил бы? Звали в Реал от такого не отказываются да и Мбаппе был который в одиночку может решить исход матча. В первом сезоне глупо от него ждать победы в лч. Да Лалигу тоже может проиграть там Флик эта Барселона долеко не слаба . Придеться этот сезон потерпеть фанатам Реала, может в следующем сезоне кого-то купят в центр. Или кого-то раскроет сам . При новом тренере есть игроки которые раскрываются.
y-ago
y-ago ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:13
Да, пора! Спокойной ночи!
y-ago
y-ago
сегодня в 01:12
Эндрик на самом деле действительно получал не много игрового времени у Анчелотти, Карло объяснял, что предпочитал выпускать более опытных и «привычных играть» форвардов в стартовом составе, а на молодых давалось лишь ограниченное время. но это не значит, что он Эндрик не получал его вообще! Алонсо же просто «игнорировал» молодого игрока и не давал ему шансов, Если не ошибаюсь - три выхода по 5-10 минут и один раз полтайма - вот и вся недолгая.
Capral
Capral
сегодня в 01:08
Коллеги, вынужден пожелать всем доброй ночи, время позднее, и конечно возраст. А значит- до завтра. А завтра, снова, встретимся на баррикадах!!!)))
y-ago
y-ago ответ Grizly88 (раскрыть)
сегодня в 01:05
Насчёт того, что центр «мертвый» - пардон, но это ерунда! Да, Камавинга и Тчуамени пока не на уровне Модрича и Крооса, а Белингем больше атакующий игрок, это так - но потенциал у них есть — как когда-то говорили про Хави и Иньесту... Нужна работа настоящего тренера, а не одноразового заменителя!
Capral
Capral ответ Grizly88 (раскрыть)
сегодня в 01:04
Ну пусть даже так. Но когда Алонсо получил приглашение в Реал, он разве не понимал с какими трудностями он столкнется? О чём он думал, на что надеялся? Многие считают, что для полного счастья, Реалу нужен Вирц- в качестве светлой мысли. Ничего подобного, это будет типичный Байер в представлении Алонсо, потому что Вирц, только усилил бы футбол Байера в Реале...
Groboyd
Groboyd ответ Grizly88 (раскрыть)
сегодня в 01:03, ред.
Сам Анчи сравнил Белингема с Кака. И оценил его умение врываться в штрафную. Итальянец точно на него рассчитывал как АПЗ, способного оказаться вторым напом.
Grizly88
Grizly88 ответ Groboyd (раскрыть)
сегодня в 01:03
Да заблокировал Анчи Эндрика да же он понимал что он лавочник и взял опытного напа в аренду, Анчи строил всегда команда из опытных игроков
Groboyd
Groboyd ответ y-ago (раскрыть)
сегодня в 00:59, ред.
Давай начнём с того, что Анчи в первую очередь заблокировал развитие Эндрика. Ему на... не нужны молодые игроки, если в составе есть топ-футболисты. Он может лишь начать ставить от безысходности, как было с Пато. У Милана тогда была проблема с форвардом. Он вообще не любитель встраивать молодого игрока в команду.
Grizly88
Grizly88 ответ y-ago (раскрыть)
сегодня в 00:59
Насколько помню и Анчи не выпускал его в Реале
Grizly88
Grizly88 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:58
У Реала центр мертвый , Камавинга, Тчуамени , долеко не Модричы, да и Белингем больше атакующий игрок настроен на атаку , в отборе он нулевой и пас точный через всю полю не может дать. Да и скем Алонсо будет строить команду в центре, а без центра в футболе крах, Гвардиола без Родри сдулся, брал Рейндерса из Милана это и лысый шарлатан понимает.
Groboyd
Groboyd
сегодня в 00:55, ред.
Кака это не центр поля. В Италии это называется треквартисто. Игрок который может сделать гол индивидуально, может отдать последний пас, а можети оказаться вторым форвардом.
y-ago
y-ago ответ Grizly88 (раскрыть)
сегодня в 00:55
Категорически не согласен. Эндрика просто не выпускал Алонсо — никакой «не его команды» или Лиги 1 тут не при чём. Тренер полностью заблокировал развитие молодого игрока, не дав ни одного реального шанса проявить себя в «Реале». Всё остальное — отговорки, чтобы оправдать очевидную неспособность Алонсо правильно работать с молодёжью.
Groboyd
Groboyd ответ Grizly88 (раскрыть)
сегодня в 00:53
Да, но Пирло это краеугольный камень.
Capral
Capral ответ Grizly88 (раскрыть)
сегодня в 00:53
И Кака был.
Grizly88
Grizly88 ответ Groboyd (раскрыть)
сегодня в 00:52
В Милане да и Зеедорф был
Grizly88
Grizly88 ответ y-ago (раскрыть)
сегодня в 00:51
Эндрик с кислой розой второй год сидит на лавочке, что его мариновать, Лига 1 для него хороший чемпионат показать себя, куда его ставить в Реале? Его только под конец выпускать на 5-10 минут . Может он и талантлив но в Реале он не увлекается футболом это ясно , он чем то другим занят в Испании, вот его и отправили в Лион чтобы он увлекся футболом пусть там покажет себя . Вообще зр он переходил в Реал ой зря не его это команда.
Groboyd
Groboyd ответ y-ago (раскрыть)
сегодня в 00:51
Это основа у Анчи умный игрок в центре поля. В Милане - Пирло, в Реале - Кроос, да ещё и Модрич.
Capral
Capral ответ Grizly88 (раскрыть)
сегодня в 00:48, ред.
Отговорки про Крооса и Модрича- избитые фразы, выгодные адептам одноразового.
С этими же игроками, в прошлой ЛЧ, в финале, Реал мог получить разгром уже после 1-го тайма. У Алонсо достаточно неплохой состав для построения добротного футбола, надо только мозги включать, а не жить прошлым, обще любимого игрока Реала и думать как поскорей построить еще один Байер...
y-ago
y-ago ответ Groboyd (раскрыть)
сегодня в 00:48
Нет, не только из-за умных игроков в центре поля. Анчелотти — великий тренер, который умеет строить команду, управлять составом и добиваться результатов даже в сложных условиях. Его мастерство проявляется не только в талантах игроков, а в том, как он выжимает максимум из того, что есть.
y-ago
y-ago ответ Grizly88 (раскрыть)
сегодня в 00:45
Согласен, нынешний «Реал» не имеет пиковых Модрича и Крооса в центре, и команда Зидана, которая трижды брала ЛЧ, выглядела сильнее. Тогда не было таких сложных характеров, как Вини, (хотя Рон - тоже не подарок) а Алонсо - не авторитет в команде. При этом у «Реала» есть молодые, талантливые игроки, с которыми при правильном подходе можно добиваться отличных результатов. Но этот недотренер Алонсо ещё и отдал Эндрика в аренду — вместо того чтобы развивать его внутри команды, он потерял возможность усилить состав здесь и сейчас.
Groboyd
Groboyd ответ y-ago (раскрыть)
сегодня в 00:43
Анчи добивался успеха только когда у него были умные игроки в центре поля. А у этого Реала их нет от слова совсем. Поэтому какой там другой результат бы был? Одни если бы да кабы.
Grizly88
Grizly88 ответ y-ago (раскрыть)
сегодня в 00:40
У нынешнего Реала нету пиковых Модрича, Кросса в центре, им бы Витиньо из ПСЖ работяга. Я считаю Реал Зидана который брал лч три подряд сильнее нынешнего. У Зидана не было капризного Вени который кричит что уйдет из команды когда его меняет да у Алонсо нету авторитета в команде возможно.
Capral
Capral ответ y-ago (раскрыть)
сегодня в 00:36
!!!!!!!
Capral
Capral ответ Grizly88 (раскрыть)
сегодня в 00:34
После Великого Карло построить новую команду? Ну в этом случае надо быть как минимум новым Анчелотти. Но главное то, что он не строит новую команду, он пытается её перестроить на свой манер. Но для этого, надо хотябы иметь представление, как это сделать. Как было сказано в одном фильме: "Чтобы быть Христом- надо, как минимум иметь идею"!
y-ago
y-ago ответ Grizly88 (раскрыть)
сегодня в 00:34
На мой взгляд, Зидан — один из немногих тренеров, который отвечает требованию Реала Да, у него был звездный состав — Модрич, Кроос, Рамос, Роналду, Марсело — но это только подчёркивает, как мастерски он с ним работал. Сегодняшний состав «Реала» совсем не слабый и не намного уступает прежнему, и с таким ресурсом Зидан смог бы показывать выдающуюся игру, выжимать максимум из игроков и строить команду под себя. Его умение управлять звёздами, сохранять баланс в раздевалке и выигрывать самые важные матчи — настоящее тренерское мастерство, а не просто игра на таланте состава.
Grizly88
Grizly88 ответ y-ago (раскрыть)
сегодня в 00:28
Команда Зидана была другая Модрич , Кросс, Рамос, Роналду. Марсело. с таким составом Анчи разрывал бы Европу. Зидан я считаю более трусливым тренером. У Алонсо задача тяжелее построить новую команду . А Зидан приходил в Реал уже когда команда была готова.
y-ago
y-ago ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:27
!!!!!
Гость
