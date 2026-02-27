«Краснодар» – «Ростов»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1772212885

вчера, 20:21

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч РПЛ «Краснодар» – «Ростов», который состоится 28 февраля 2026 года.

«Краснодар»

«Краснодар» является действующим чемпионом России и сейчас также лидирует в нынешнем сезоне РПЛ . «Быки» имеют в активе 40 баллов, и всего на один пункт опережают «Зенит», который стремится вернуть золотые медали в Санкт-Петербург. В игре с «Ростовом» хозяевам точно не будет легко, но они являются фаворитами и сделают все, чтобы остаться на лидирующей позиции независимо от результатов конкурентов.

17 февраля «Краснодар» проиграл товарищеский матч «Зениту» (0:1), а 10 числа проиграл и московскому «Динамо» (0:1)

«Ростов»

Болельщики и руководство «Ростова» явно не могут быть довольны выступлениями команды в этом сезоне, а текущее 11 место это только подтверждает. Команда играет на выезде и попробует добиться преимущества уже в первом тайме, что наверняка перечеркнет планы сопернику и заставить его нервничать, и ошибаться. Матч будет интересным не только для болельщиков этих команд, но и для нейтральных зрителей.

18 и 21 февраля «Ростов» проиграл товарищеские матчи ЦСКА (1:3) и «Спартаку» (2:5) соответственно

Котировки БК Pinnacle 888

Победа «Краснодар» – 1.6

Ничья – 4.05

Победа «Ростов» – 5.5

Статистика

«Краснодар» проиграл три из четырех последних товарищеских поединков

«Ростов» выиграл четыре из десяти последних матчей на выезде во всех турнирах

«Ростов» проиграл «Краснодару» четыре из пяти последних встреч

Прогноз

Поставить на победу хозяев, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.6. «Краснодар» научился добывать победы в подобных поединках и если не случится форс-мажорных обстоятельств, обязан набирать очки.