«Краснодар» – «Ростов»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч РПЛ «Краснодар» – «Ростов», который состоится 28 февраля 2026 года.
«Краснодар»
«Краснодар» является действующим чемпионом России и сейчас также лидирует в нынешнем сезоне РПЛ. «Быки» имеют в активе 40 баллов, и всего на один пункт опережают «Зенит», который стремится вернуть золотые медали в Санкт-Петербург. В игре с «Ростовом» хозяевам точно не будет легко, но они являются фаворитами и сделают все, чтобы остаться на лидирующей позиции независимо от результатов конкурентов.
17 февраля «Краснодар» проиграл товарищеский матч «Зениту» (0:1), а 10 числа проиграл и московскому «Динамо» (0:1)
«Ростов»
Болельщики и руководство «Ростова» явно не могут быть довольны выступлениями команды в этом сезоне, а текущее 11 место это только подтверждает. Команда играет на выезде и попробует добиться преимущества уже в первом тайме, что наверняка перечеркнет планы сопернику и заставить его нервничать, и ошибаться. Матч будет интересным не только для болельщиков этих команд, но и для нейтральных зрителей.
18 и 21 февраля «Ростов» проиграл товарищеские матчи ЦСКА (1:3) и «Спартаку» (2:5) соответственно
Котировки БК Pinnacle 888
- Победа «Краснодар» – 1.6
- Ничья – 4.05
- Победа «Ростов» – 5.5
Статистика
- «Краснодар» проиграл три из четырех последних товарищеских поединков
- «Ростов» выиграл четыре из десяти последних матчей на выезде во всех турнирах
- «Ростов» проиграл «Краснодару» четыре из пяти последних встреч
Прогноз
Поставить на победу хозяев, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.6. «Краснодар» научился добывать победы в подобных поединках и если не случится форс-мажорных обстоятельств, обязан набирать очки.