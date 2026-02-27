Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

«Краснодар» – «Ростов»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

вчера, 20:21
«Краснодар» – «Ростов»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч РПЛ «Краснодар» – «Ростов», который состоится 28 февраля 2026 года.

«Краснодар»

«Краснодар» является действующим чемпионом России и сейчас также лидирует в нынешнем сезоне РПЛ. «Быки» имеют в активе 40 баллов, и всего на один пункт опережают «Зенит», который стремится вернуть золотые медали в Санкт-Петербург. В игре с «Ростовом» хозяевам точно не будет легко, но они являются фаворитами и сделают все, чтобы остаться на лидирующей позиции независимо от результатов конкурентов.

17 февраля «Краснодар» проиграл товарищеский матч «Зениту» (0:1), а 10 числа проиграл и московскому «Динамо» (0:1)

«Ростов»

Болельщики и руководство «Ростова» явно не могут быть довольны выступлениями команды в этом сезоне, а текущее 11 место это только подтверждает. Команда играет на выезде и попробует добиться преимущества уже в первом тайме, что наверняка перечеркнет планы сопернику и заставить его нервничать, и ошибаться. Матч будет интересным не только для болельщиков этих команд, но и для нейтральных зрителей.

18 и 21 февраля «Ростов» проиграл товарищеские матчи ЦСКА (1:3) и «Спартаку» (2:5) соответственно

Котировки БК Pinnacle 888

  • Победа «Краснодар» – 1.6
  • Ничья – 4.05
  • Победа «Ростов» – 5.5

Статистика

  • «Краснодар» проиграл три из четырех последних товарищеских поединков
  • «Ростов» выиграл четыре из десяти последних матчей на выезде во всех турнирах
  • «Ростов» проиграл «Краснодару» четыре из пяти последних встреч

Прогноз

Поставить на победу хозяев, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.6. «Краснодар» научился добывать победы в подобных поединках и если не случится форс-мажорных обстоятельств, обязан набирать очки.

Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 