Вернулись в открытый космос

«Соккер.ру» приветствует первого новичка сезона 2017/18! «Динамо» возвращается, но в случае с именитыми клубами проблематика глубже, чем у отбывших в ФНЛ.

Отдали священный долг?

«Священной обязанностью» бывших руководителей «Динамо» было избежать вылета из РФПЛ. Так что это словосочетание применительно к возвращению из ФНЛ забавляет. Не стоит так величать путь в высший дивизион – простую для команды задачу. А вот что долги отдают – вот это здорово. Но дальше будет второй этап после «чистилища», и там – интереснее. И при всей уместности упоминания в начале апреля космоса, ничего космического в ничьей 0:0 динамовцев и соседских «Химок» увидеть не получится. Даже если вы – родственник кого-то из состава или тренерского штаба.

Настоящим долгом – профессиональным, без пафоса, нового генерального директора «Динамо» Муравьева будет не только обеспечение погашения кредитов и долгов клуба, но и создание в совете директоров мест для профессионалов. Нужен фундамент. Гагарина все взрослые и школьники узнают, но давайте не забывать, что космонавты, как и футболисты, работают так, как их научили, как позволяют технологии и условия. «Динамо» важно найти своих Циолковского и Королева. Этих гениев в лицо мало кто узнает, так уж повелось, но только с такими людьми можно сказать: «Поехали!» А без них – нельзя. Даже правильного Гагарина не выбрать, прямо как с трансферами в футболе.

Будут бороться за еврокубки?

Для больших клубов важно не переоценивать собственное состояние. Во всех смыслах – финансовое и игровое. И «Динамо» - живой пример. Также надо четко понимать, что великую историю сотворили не Шунин или Сапета, и не Бечирай или Панченко. Поэтому бережно, осторожно, сдувая пылинки и стараясь отвечать стандартам, должны наши современники из московского клуба относиться к истории «Динамо». Ради самих себе в первую очередь.

Ведь если заиграться в пафос или переоценивать перспективы, то могут присоединиться к известной в футболе породе клубов, живущих далеким прошлым. Все самые важные матчи у команды Калитвинцева – впереди. Взять хотя бы концовку сезона в ФНЛ. Досрочный выход - идеальный повод сыграть расслабленно, на кураже и так, чтобы после нового тура не говорить: «Главное – результат. О качестве игры будет разговаривать завтра». Без качества в РФПЛ редко добиваются нужных результатов, даже если у вас денег, как у «Спартака» и «Зенита».

И когда Силкин допускает, что «Динамо» может из ФНЛ сразу заскочить в зону Лиги Европы, то романтизирует легкость пути. Недооценивает работу, проделанную в Ростове-на-Дону, в Уфе или в Перми. Да, пятое место станет еврокубковым – открываются новые возможности. Но для всех. «Ростов» и «Краснодар» не отдадут путевку просто так. «Локомотив» и «Рубин» не бедные и хотят играть лучше. «Уфа», «Анжи», «Урал», «Терек» и «Амкар» вряд ли испугаются текущего состава москвичей. Когда у тебя минимум 12 крепких соперников, не стоит заглядываться на Лигу Европы, только покинув ФНЛ.

Абсолютно лучшие в ФНЛ?

Ответ может быть только комплексным. В случаях с низшими лигами важно доверять мнению опытных на этом уровне людей, анализировать факты и смотреть на разные фазы игры. У команды всего два поражения – то есть они по классу состава выше всех. Но почти треть матчей завершили вничью – многовато, пусть даже в команде скажут, что такова специфика ФНЛ с перелетами и градусом борьбы. Поэтому не удивительно, что по голам «Динамо» не перешел отметку в два мяча за матч.

Не удивительно, но и не комплимент. Особенно с учетом, что Панченко забил 21 мяч из 52-х – вот кто сильнейший нападающий дивизиона. Но пропускала команда Калитвинцева по одному графику с другим лидером - «Тосно». То есть в оставшихся турах надо не только оставить коллектив Парфенова на втором месте - первая задача. Но и стать лучшим по голам забитым и пропущенным – хорошая тренировка накануне РФПЛ. Ведь если вспоминать игру с тем же «Спартаком-2», то динамовцам есть куда прибавлять в защите, в центре и вообще тактически.

Дело не только в кадрах. Капитан Шунин в увиденных эпизодах весны смотрится спокойнее и веселее, чем в РФПЛ. Но Антон вратарь склада Акинфеева – там очень многое зависит от порядка в голове. Даже наличие молодых ребят – шведский защитник Хольмен не старый, Морозова и Катрича должны помнить, и опытных игроков основы – Бечирая, Панченко, Зотова и Луценко, не отменяет задачу точечного усиления. Уровень ФНЛ не соответствовал масштабу «Динамо», но их достижения сами по себе промежуточные. Фанаты вряд ли будут спорить, что сейчас надо делать поправку на силу соперника. И если наделать выводов по матчам со «Спартаком-Нальчик», то потом игра с московским тезкой разочарует.

В чем главные особенности команды?

Во-первых, не жалуются. Нравится привычка Калитвинцева не использовать отговорки (усталость, перелеты, качество полей и так далее), в результате его футболисты сами признают, что работать надо качественнее, и о соперниках уважительно отзываются. Во-вторых, в ФНЛ не заставишь играть тех, кто не хочет пахать. Там бойцовский дух чувствуется сразу – видим даже бы по матчам Кубка России. Но при этом во второй лиге не играли бы однозначно самые сильные футболисты в России. Поэтому тот же Хольмен - то надежен, то пустит за спину нападающего.

И Панченко в «Динамо» попал отчасти случайно – это везение, а не часть стратегии. Приятно, что форвард раскрылся. Важно, что не пошел к отцу в «Локомотив» зимой и не вернется в ЦСКА. Но тут всегда ключевым будет второй сезон после такого мощного первого. Или, например, если бы ветеран Козлов играл на уровне лидеров РФПЛ – его бы туда и забрали. По Сапете, Шунину или Бечираю, пожалуй, тот же аргумент – Зобнин ведь в основе «Спартака» за другое первое место воюет. С другой стороны, хорошо для «Динамо», что толковые футболисты в составе. Сразу ведь видно, что их уровень позволяет работать и в высшей лиге.

Одновременно непонятно, прогрессирует ли тренер Калитвинцев? Был хорош на самом старте карьеры, но потом просел и стал работать с перебоями. Не сказать, что у него был простор для впечатляющих действий в ФНЛ – не так много сложных соперников, но во многом от его личного прогресса будет зависеть место в следующем сезоне. И в этом ведь задача тренера, о продлении контракта с которым говорит руководство – выиграть сезон в ФНЛ. Вот и получается, что все – от наставника и капитана до главного бомбардира, должны подтвердить нынешние успехи в высшем обществе.

Каким будет будущее «Динамо» в РФПЛ?

Сапета удачно вспомнил баннер от фанатов, что у состава есть сезон, чтобы вернуть к себе доверие. Вправду важно. Также у клуба есть козырь даже без увеличения бюджета – можно перехватить толковых российских футболистов из провинции. Игрокам такое приглашение – престижно и почетно, у клуба имя, а их девушкам и женам подобные контракты интересны из-за Москвы. Нельзя упускать возможность укрепиться игроками хоть «Амкара», хоть «Уфы», хоть «Урала» - как получится.

Но каким будет «Динамо» и какую игру покажут в новом сезоне – хронологически первая и одна из самых увлекательных интриг следующего чемпионата. «Зенит», «Спартак», «Локомотив», «Рубин» и ЦСКА снова окажутся среди соперников. Из клубов с чемпионским титулом в высшей лиге не будет только «Алании». Но чтобы не повторить ошибки этого клуба, «Динамо» всегда надо искать умных менеджеров. Будет порядок в руководстве, а его отсутствие и было первопричиной вылета – закрепятся в середине и смогут мечтать о возвращении на былые позиции.

Приятно, что выиграли досрочно – кто вылетал вместе с командой, отыгрался за прошлое. Будущие матчи с «Зенитом» и «Спартаком» - то, что народу нужно. Особенно с учетом открытия после ЧМ-2018 нового стадиона. Клуб большой, но раз так сложились обстоятельства, и пришлось возвращаться, то надо вернуться с солидной игрой. Пока опорная зона, возвращение команды из атаки в защиту, разрывы между линиями, работа форвардов в чужой штрафной, атлетизм и физика – то, над чем надо работать. А вот дальние удары Панченко – то, что помогает и нравится. Кирилла надо опробовать в сборной России, а «Динамо» необходимо пройти экзамен в РФПЛ. Пока же поздравляем с возвращением, как говорится, дерби много не бывает!