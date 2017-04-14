10 причин любви к «Милану»

Легендарный футбольный клуб официально продали китайским инвесторам. «Соккер.ру» предлагает вспомнить эпоху Берлускони и причины, почему «россонери» любят во всем мире.

Пять «ушастых» в коллекции

За время правления Берлускони они выиграли пять финалов Кубка и Лиги чемпионов, а уступали еще в трех. Таким образом, только «Реал» и «Барселона» чаще побеждали именно в Лиге чемпионов – 5 и 4 раза против 3. Что не отменяет величие сразу нескольких поколений футболистов «Милана». Более того, итальянцы собрали два, почти три легендарных состава, что удавалось немногим. Жаль лишь, что скоро пройдет десять лет после последнего и победного финала «россонери» в Лиге чемпионов…

Умение феерично проиграть

«Милан» любили и за то, как он побеждал – кто еще «Барселону» в финале 4:0 разбивал, и за то, как проигрывал – феноменальное меню для болельщика. Разумеется, в первую очередь намек на Стамбул. Команду после этого в мире не разлюбили и дождались матча-реванша с «Ливерпулем». Хотя вспомните, как великий состав Анчелотти пропускал «Депортиво» в полуфинал после домашней победы 4:1 – в ответной игре отрепетировали провал ПСЖ, уступили 4:0. Да и в Серии А, не забывайте, выиграли восемь чемпионских званий за 31 год. И некоторые поражения другим чемпионам тоже были красивыми.

Идеология «кальчо» от Сакки

Берлускони нашел бухгалтера и фаната «Интера», и доверил ему «Милан»? Да, Сакки пришел как тренер седьмой команды Серии В, но для Сильвио этого достижения хватило. Перфекционист и будущий сумасшедший – тренерскую карьеру, как подобает гению, Сакки закончил у психиатра, создал идеологию нового итальянского футбола. Он изменил все – от меню до мелочей, издевался над игроками «Милана», подготовил их к двум победам в Кубке чемпионов и затем ушел. Но его дело жило долго. Сейчас бы итальянцам молодого Сакки – возродили бы Серию А, запрограммировали клубы на успех, как в девяностых!

Любимец Восточной Европы

Ни один футболист из восточной части Европы не повторил путь Шевченко и не заслужил такую популярность за пределами родины, как была у форварда «Милана» в Италии. Конечно, кто застал игру Андрей Николаевича только в «Челси», тот уже плохо представляет пиковые возможности Шевченко. Но форвард был знатный, невероятно высокого уровня. И кумиром стал для миллионов людей, ведь футболка «Милана» с «семеркой» на спине найдется в личных коллекциях многих. Андрей точно был причиной, почему «Милан» еще сильнее полюбили от Варшавы до Владивостока.

Умение доверять и не предавать

Берлускони всегда был и будет фанатом «Милана». Конечно, ему выгодна продажа долгов и самого клуба в финансовом плане, однако он многое дал. Например, поддержал возрождение былых традиций. При нем в «Милане» появились игроки, которые всю жизнь провели в клубе, вроде Франко Барези и Паоло Мальдини. Также «Милан» не боялся ставить на возрастных футболистов. Костакурта играл до ста лет, Зеедорф был путешественником, а задержался в «Милане» на десять лет. Индзаги доверяли, Шевченко возвращался… Промашка вышла только с Пирло, но в былые времена он бы до сорока лет играл за «Милан».

Невероятный профессионализм

От повара и до физиотерапевта – все в «Милане» умели работать. Легионеры хорошо учили итальянский язык, в команде были верные друзья, атмосфера отвечала требованиям современного успешного клуба – особенно при Анчелотти, рождались легенды, провожали на пенсию великих, Галлиани умел без ножа отрезать важного игрока у любого клуба Европы. Конечно, были промахи, поражения, неудачи, но такое количество успехов за фактически два десятка лет – последний десяток не назвать успешным, выдает в людях, создавших «Милан» 90-х и начала нового века, великих мастеров итальянского футбольного возрождения. Их уважали, что так же важно, как любовь.

Коллекция «Золотых мячей»

Фраза «Берлускони всех купил» применялась критиками выдачи «Золотого мяча» до того, как появились Месси и Роналду. Сильвио, конечно, прекрасно рекламировал своих лучших звезд и любил, когда им вручали «Золотые мячи». Берлускони повлиял на изменение правил опроса, открыл для голосования другие континенты. В результате Гуллит, трижды ван Бастен, Веа, Шевченко и Кака получали «Золотые мячи». И многие любили «Милан» - команду лучших игроков года. Прошло почти десять лет, а Кака до сих пор последний, кто брал награду до Месси и Роналду.

Наличие великих соперников

В пределах одной итальянской «фамильи» могут быть фанаты «Милана» и «Интера». Или «Милана» и «Ювентуса». И о футболе всегда спорят эмоционально. Конечно, новый век «охотников за славой» допускает поддержку «Милана» параллельно с поддержкой «Ювентуса», но все-таки успехи «россонери» девяностых дали повод выбрать не «Интер» или клуб из Турина. Появилась альтернатива, помогли тем, кто не любил «черно-синих» и «черно-белых». Одновременно сила «Интера» и «Ювентуса» помогла сформировать группу поддержки «Милана». Как и успехи «Наполи», «Лацио» или «Ромы».

Преемственность поколений

За «Милан» можно было болеть полжизни. Но когда Гуллит и ван Бастен издевались над «Стяуа» - выиграли 4:0 в 1989-м году, вряд ли предполагали, что Паоло Мальдини выиграет столько кубков. Не думали, что найдется Неста через несколько лет после завершения карьеры Франко Барези. О Шевченко как новом ван Бастене, никто точно знать не мог. Но Берлускони всех обхитрил. Собрал шикарный состав девяностых – великие голландцы, Тассотти, Анчелотти, Донадони, добавлял свежих игроков – Десайи, Бобана, Савичевича. И десять лет тому назад Неста, Пирло, Зеедорф, Индзаги и Кака доказали уровень. Жаль лишь, что по пути к финишу эпохи Берлускони и Галиани растеряли умение держать «Милан» на вершине.

Невероятный игровой интеллект

У Сакки и Капелло так не получилось, но у Анчелотти на поле оказались одни тренеры по типу мышления. Шевченко – наставник сборной Украины. Неста – тренер «Майами». Стам – в «Рединге», Гаттузо – неудачливый, но наставник. Зеедорф и Индзаги уже тренировали «Милан». И не стоит забывать, что сам Анчелотти – бывший подопечный Сакки как футболист. Даже Калазде стал тренером, только грузинских чиновников – бывший министр энергетики. Понятно, что когда на поле такие мастера, понимающие игру глубже, чем рядовой футболист, влюбиться в тактику и чистоту работы «Милана» не составляло труда.

Мнение читателей. Как вы относитесь к «Милану»?

Конечно, когда нет титулов, то нет и эффекта цунами из болельщиков, как в случае с «Реалом» и «Барселоной». Следовательно, верные и давние поклонники «россонери» кажутся малочисленными. Но хочется верить, что среди нас достаточно фанатов «Милана». И они откликнутся в дни официального завершения длинной и великой эпохи, и пока незаметного начала новой.

Берлускони можно сказать «спасибо» дважды. За 31 год и за долгожданную продажу клуба. Думаем, фанаты «Милана» уже робко мечтают о возрождении. Но как относитесь к положению команды Монтеллы сейчас? Кого хотели увидеть в составе? Интересно узнать, получится ли у китайцев создать не подделку, а оригинальный «Милан». Чтобы вернулся на уровень «Ювентуса» и стал его прямым конкурентом в ближайшее время.